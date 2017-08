--- a/drivers/pinctrl/pinctrl-owl.c

+++ b/drivers/pinctrl/pinctrl-owl.c

@@ -13,6 +13,8 @@

* You should have received a copy of the GNU General Public License

* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

*/

+#define DEBUG

+

#include

#include

#include

@@ -143,17 +145,23 @@ static const struct owl_pinctrl_group s900_groups[] = { static int s900_get_groups_count(struct pinctrl_dev *pctldev)

{

+ dev_dbg(pctldev->dev, "%s

", __func__);

+

return ARRAY_SIZE(s900_groups);

}

...