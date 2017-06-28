CMA模块学习笔记

前言

本文是近期学习CMA模块的一个学习笔记，方便日后遗忘的时候，回来查询以便迅速恢复上下文。

学习的基本方法是这样的：一开始，我自己先提出了若干的问题，然后带着这些问题查看网上的资料，代码，最后整理形成这样以问题为导向的index，顺便也向笨叔叔致敬。笨叔叔写了一本书叫做《奔跑吧Linux内核》，采用了问答的方式描述了4.x Linux内核中的进程管理、内存管理，同步和中断子系统。7月将和大家见面，敬请期待。

阅读本文最好手边有一份linux source code，我使用的是4.4.6版本。

一、什么是CMA

CMA，Contiguous Memory Allocator，是内存管理子系统中的一个模块，负责物理地址连续的内存分配。一般系统会在启动过程中，从整个memory中配置一段连续内存用于CMA，然后内核其他的模块可以通过CMA的接口API进行连续内存的分配。CMA的核心并不是设计精巧的算法来管理地址连续的内存块，实际上它的底层还是依赖内核伙伴系统这样的内存管理机制，或者说CMA是处于需要连续内存块的其他内核模块（例如DMA mapping framework）和内存管理模块之间的一个中间层模块，主要功能包括：

1、解析DTS或者命令行中的参数，确定CMA内存的区域，这样的区域我们定义为CMA area。

2、提供cma_alloc和cma_release两个接口函数用于分配和释放CMA pages

3、记录和跟踪CMA area中各个pages的状态

4、调用伙伴系统接口，进行真正的内存分配。

二、内核中为何建立CMA模块？

Linux内核中已经提供了各种内存分配的接口，为何还有建立CMA这种连续内存分配的机制呢？

我们先来看看内核哪些模块有物理地址连续的需求。huge page模块需要物理地址连续是显而易见的。大家都熟悉的处理器（不要太古老），例如ARM64，其内存管理单元都可以支持多个页面大小（4k、64K、2M或者更大的page size），但在大多数CPU架构上，Linux内核总是倾向使用最小的page size，即4K page size。Page size大于4K的page统称为“huge page”。对于一个2M的huge page，MMU会把一个连续的2M的虚拟地址mapping到连续的、2M的物理地址上去，当然，这2M size的物理地址段必须是由512个地址连续的4k page frame组成。

当然，更多的连续内存的分配需求来自形形色色的驱动。例如现在大家的手机都有视频功能，camer功能，这类驱动都需要非常大块的内存，而且有DMA用来进行外设和大块内存之间的数据交换。对于嵌入式设备，一般不会有IOMMU，而且DMA也不具备scatter-getter功能，这时候，驱动分配的大块内存（DMA buffer）必须是物理地址连续的。

顺便说一句，huge page的连续内存需求和驱动DMA buffer还是有不同的，例如在对齐要求上，一个2M的huge page，其底层的2M 的物理页面的首地址需要对齐在2M上，一般而言，DMA buffer不会有这么高的对齐要求。因此，我们这里讲的CMA主要是为设备驱动准备的，huge page相关的内容不在本文中描述。

我们来一个实际的例子吧：我的手机，像素是1300W的，一个像素需要3B，那么拍摄一幅图片需要的内存大概是1300W x 3B ＝ 26MB。通过内存管理系统分配26M的内存，压力可是不小。当然，在系统启动之处，伙伴系统中的大块内存比较大，也许分配26M不算什么，但是随着系统的运行，内存不断的分配、释放，大块内存不断的裂解，再裂解，这时候，内存碎片化导致分配地址连续的大块内存变得不是那么的容易了，怎么办？作为驱动工程师，我们有两个选择：其一是在启动时分配用于视频采集的DMA buffer，另外一个方案是当实际使用camer设备的时候分配DMA buffer。前者的选择是可靠的，但它有一个缺点，即当照相机不使用时（大多数时间内camera其实都是空闲的），预留的那些DMA BUFFER的内存实际上是浪费了（特别在内存配置不大的系统上更是如此）。后一种选择不会浪费内存，但是不可靠，随着内存碎片化，大的、连续的内存分配变得越来越困难，一旦内存分配失败，camera功能就会缺失，估计用户不会答应。

这就是驱动工程师面临的困境，为了解决这个问题，各个驱动各出奇招，但是都不能非常完美的解决问题。最终来自Michal Nazarewicz的CMA补丁将可以把各个驱动工程师的烦恼“一洗了之”。对于CMA 内存，当前驱动没有分配使用的时候，这些memory可以内核的被其他的模块使用（当然有一定的要求），而当驱动分配CMA内存后，那些被其他模块使用的内存需要吐出来，形成物理地址连续的大块内存，给具体的驱动来使用。

三、CMA模块的蓝图是怎样的？

了解一个模块，先不要深入细节，我们先远远的看看CMA在整个系统中的位置。虽然用于解决驱动的内存分配问题，但是驱动并不会直接调用CMA模块的接口，而是通过DMA mapping framework来间接使用CMA的服务。一开始，CMA area的概念是全局的，通过内核配置参数和命令行参数，内核可以定位到Global CMA area在内存中的起始地址和大小（注：这里的Global的意思是针对所有的driver而言的）。并在初始化的时候，调用dma_contiguous_reserve函数，将指定的memory region保留给Global CMA area使用。人性是贪婪的，驱动亦然，很快，有些驱动想吃独食，不愿意和其他驱动共享CMA，因此出现两种CMA area：Global CMA area给大家共享，而per device CMA可以给指定的一个或者几个驱动使用。这时候，命令行参数不是那么合适了，因此引入了device tree中的reserved memory node的概念。当然，为了兼容，内核仍然支持CMA的command line参数。

三、CMA模块如何管理和配置CMA area？

在CMA模块中，struct cma数据结构用来抽象一个CMA area，具体定义如下：

struct cma {

unsigned long base_pfn;

unsigned long count;

unsigned long *bitmap;

unsigned int order_per_bit; /* Order of pages represented by one bit */

struct mutex lock;

};

cma模块使用bitmap来管理其内存的分配，0表示free，1表示已经分配。具体内存管理的单位和struct cma中的order_per_bit成员相关，如果order_per_bit等于0，表示按照一个一个page来分配和释放，如果order_per_bit等于1，表示按照2个page组成的block来分配和释放，以此类推。struct cma中的bitmap成员就是管理该cma area内存的bit map。count成员说明了该cma area内存有多少个page。它和order_per_bit一起决定了bitmap指针指向内存的大小。base_pfn定义了该CMA area的其实page frame number，base_pfn和count一起定义了该CMA area在内存在的位置。

我们前面说过了，CMA模块需要管理若干个CMA area，有gloal的，有per device的，代码如下：

struct cma cma_areas[MAX_CMA_AREAS];

每一个struct cma抽象了一个CMA area，标识了一个物理地址连续的memory area。调用cma_alloc分配的连续内存就是从CMA area中获得的。具体有多少个CMA area是编译时决定了，而具体要配置多少个CMA area是和系统设计相关，你可以为特定的驱动准备一个CMA area，也可以只建立一个通用的CMA area，供多个驱动使用（本文重点描述这个共用的CMA area）。

房子建好了，但是还空着，要想金屋藏娇，还需要一个CMA配置过程。配置CMA内存区有两种方法，一种是通过dts的reserved memory，另外一种是通过command line参数和内核配置参数。

device tree中可以包含reserved-memory node，在该节点的child node中，可以定义各种保留内存的信息。compatible属性是shared-dma-pool的那个节点是专门用于建立 global CMA area的，而其他的child node都是for per device CMA area的。

Global CMA area的初始化可以参考定义如下：

RESERVEDMEM_OF_DECLARE(cma, "shared-dma-pool", rmem_cma_setup);

具体的setup过程倒是比较简单，从device tree中可以获取该memory range的起始地址和大小，调用cma_init_reserved_mem函数即可以注册一个CMA area。需要补充说明的是：CMA对应的reserved memory节点必须有reusable属性，不能有no-map的属性。具体reusable属性的reserved memory有这样的特性，即在驱动不使用这些内存的时候，OS可以使用这些内存（当然有限制条件），而当驱动从这个CMA area分配memory的时候，OS可以reclaim这些内存，让驱动可以使用它。no-map属性和地址映射相关，如果没有no-map属性，那么OS会为这段memory创建地址映射，象其他普通内存一样。但是有no-map属性的往往是专用于某个设备驱动，在驱动中会进行io remap，如果OS已经对这段地址进行了mapping，而驱动又一次mapping，这样就有不同的虚拟地址mapping到同一个物理地址上去，在某些ARCH上（ARMv6之后的cpu），会造成不可预知的后果。而CMA这个场景，reserved memory必须要mapping好，这样才能用于其他内存分配场景，例如page cache。

per device CMA area的注册过程和各自具体的驱动相关，但是最终会dma_declare_contiguous这个接口函数，为一个指定的设备而注册CMA area，这里就不详述了。

通过命令行参数也可以建立cma area。我们可以通过cma=nn[MG]@[start[MG][-end[MG]]]这样命令行参数来指明Global CMA area在整个物理内存中的位置。在初始化过程中，内核会解析这些命令行参数，获取CMA area的位置（起始地址，大小），并调用cma_declare_contiguous接口函数向CMA模块进行注册（当然，和device tree传参类似，最终也是调用cma_init_reserved_mem接口函数）。除了命令行参数，通过内核配置（CMA_SIZE_MBYTES和CMA_SIZE_PERCENTAGE）也可以确定CMA area的参数。

四、memblock、CMA和伙伴系统的初始化顺序是怎样的？

套用一句广告词：CMA并不进行内存管理，它只是”内存管理机制“的搬运工。也就是说，CMA area的内存最终还是要并入伙伴系统进行管理。在这样大方向的指导下，CMA模块的初始化必须要在适当的时机，以适当的方式插入到内存管理（包括memblock和伙伴系统）初始化过程中。

内存管理子系统进行初始化的时候，首先是memblock掌控全局的，这时候需要确定整个系统的的内存布局，简单说就是了解整个memory的分布情况，那些是memory block是memory type，那些memory block是reserved type。毫无疑问，CMA area对应的当然是reserved type。最先进行的是memory type的内存块的建立，可以参考如下代码：

setup_arch--->setup_machine_fdt--->early_init_dt_scan--->early_init_dt_scan_nodes--->memblock_add

随后会建立reserved type的memory block，可以参考如下代码：

setup_arch--->arm64_memblock_init--->early_init_fdt_scan_reserved_mem--->__fdt_scan_reserved_mem--->memblock_reserve

完成上面的初始化之后，memblock模块已经通过device tree构建了整个系统的内存全貌：哪些是普通内存区域，哪些是保留内存区域。对于那些reserved memory，我们还需要进行初始化，代码如下：

setup_arch--->arm64_memblock_init--->early_init_fdt_scan_reserved_mem--->fdt_init_reserved_mem--->__reserved_mem_init_node

上面的代码会scan内核中的一个特定的section（还记得前面RESERVEDMEM_OF_DECLARE的定义吗？），如果匹配就会调用相应的初始化函数，而对于Global CMA area而言，这个初始化函数就是rmem_cma_setup。当然，如果有需要，具体的驱动也可以定义自己的CMA area，初始化的思路都是一样的。

至此，通过device tree，所有的内核模块要保留的内存都已经搞清楚了（不仅仅是CMA保留内存），是时候通过命令行参数保留CMA内存了，具体的调用如下：

setup_arch--->arm64_memblock_init--->dma_contiguous_reserve

实际上，在构建CMA area上，device tree的功能已经完全碾压命令行参数，因此dma_contiguous_reserve有可能没有实际的作用。如果没有通过命令行或者内核配置文件来定义Global CMA area，那么这个函数调用当然不会起什么作用，如果device tree已经设定了Global CMA area，那么其实dma_contiguous_reserve也不会真正reserve memory（device tree优先级高于命令行）。

如果有配置命令行参数，而且device tree并没有设定Global CMA area，那么dma_contiguous_reserve才会真正有作用。那么根据配置参数可以有两种场景：一种是CMA area是固定位置的，即参数给出了确定的起始地址和大小，这种情况比较简单，直接调用memblock_reserve就OK了，另外一种情况是动态分配的，这时候，需要调用memblock的内存分配接口memblock_alloc_range来为CMA area分配内存。

memblock始终是初始化阶段的内存管理模块，最终我们还是要转向伙伴系统，具体的代码如下：

start_kernel--->mm_init--->mem_init--->free_all_bootmem--->free_low_memory_core_early--->__free_memory_core

在上面的过程中，free memory被释放到伙伴系统中，而reserved memory不会进入伙伴系统，对于CMA area，我们之前说过，最终被由伙伴系统管理，因此，在初始化的过程中，CMA area的内存会全部导入伙伴系统（方便其他应用可以通过伙伴系统分配内存）。具体代码如下：

core_initcall(cma_init_reserved_areas);

至此，所有的CMA area的内存进入伙伴系统。

五、CMA是如何工作的？

1、准备知识

如果想要了解CMA是如何运作的，你可能需要知道一点点关于migrate types和pageblocks的知识。当从伙伴系统请求内存的时候，我们需要提供了一个gfp_mask的参数。它有很多的功能，不过在CMA这个场景，它用来指定请求页面的迁移类型（migrate type）。migrate type有很多中，其中有一个是MIGRATE_MOVABLE类型，被标记为MIGRATE_MOVABLE的page说明该页面上的数据是可以迁移的。也就是说，如果需要，我们可以分配一个新的page，copy数据到这个new page上去，释放这个page。而完成这样的操作对系统没有任何的影响。我们来举一个简单的例子：对于内核中的data section，其对应的page不是是movable的，因为一旦移动数据，那么内核模块就无法访问那些页面上的全局变量了。而对于page cache这样的页面，其实是可以搬移的，只要让指针指向新的page就OK了。

伙伴系统不会跟踪每一个page frame的迁移类型，实际上它是按照pageblock为单位进行管理的，memory zone中会有一个bitmap，指明该zone中每一个pageblock的migrate type。在处理内存分配请求的时候，一般会首先从和请求相同migrate type（gfp_mask）的pageblocks中分配页面。如果分配不成功，不同migrate type的pageblocks中也会考虑，甚至可能改变pageblock的migrate type。这意味着一个non-movable页面请求也可以从migrate type是movable的pageblock中分配。这一点CMA是不能接受的，所以我们引入了一个新的migrate type：MIGRATE_CMA。这种迁移类型具有一个重要性质：只有可移动的页面可以从MIGRATE_CMA的pageblock中分配。

2、初始化CMA area

static int __init cma_activate_area(struct cma *cma)

{

int bitmap_size = BITS_TO_LONGS(cma_bitmap_maxno(cma)) * sizeof(long);

unsigned long base_pfn = cma->base_pfn, pfn = base_pfn;

unsigned i = cma->count >> pageblock_order;

struct zone *zone; －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（1） cma->bitmap = kzalloc(bitmap_size, GFP_KERNEL); －－－－分配内存 zone = page_zone(pfn_to_page(pfn)); －－－找到page对应的memory zone do {－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（2）

unsigned j; base_pfn = pfn;

for (j = pageblock_nr_pages; j; --j, pfn++) {－－－－－－－－－－－－－（3）

if (page_zone(pfn_to_page(pfn)) != zone)

goto err;

}

init_cma_reserved_pageblock(pfn_to_page(base_pfn));－－－－－－－－－－（4）

} while (--i); mutex_init(&cma->lock); return 0; err:

kfree(cma->bitmap);

cma->count = 0;

return -EINVAL;

}

（1）CMA area有一个bitmap来管理各个page的状态，这里bitmap_size给出了bitmap需要多少的内存。i变量表示该CMA area有多少个pageblock。

（2）遍历该CMA area中的所有的pageblock。

（3）确保CMA area中的所有page都是在一个memory zone内，同时累加了pfn，从而得到下一个pageblock的初始page frame number。

（4）将该pageblock导入到伙伴系统，并且将migrate type设定为MIGRATE_CMA。

2、分配连续内存

cma_alloc用来从指定的CMA area上分配count个连续的page frame，按照align对齐。具体的代码就不再分析了，比较简单，实际上就是从bitmap上搜索free page的过程，一旦搜索到，就调用alloc_contig_range向伙伴系统申请内存。需要注意的是，CMA内存分配过程是一个比较“重”的操作，可能涉及页面迁移、页面回收等操作，因此不适合用于atomic context。

3、释放连续内存

分配连续内存的逆过程，除了bitmap的操作之外，最重要的就是调用free_contig_range，将指定的pages返回伙伴系统。

参考文献：

LWN上的若干和CMA相关的文档，包括：

1、A deep dive into CMA

2、A reworked contiguous memory allocator

3、CMA and ARM

4、Contiguous memory allocation for drivers

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标签: Memory CMA Contiguous Allocator