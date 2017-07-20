Dynamic DMA mapping Guide

一、前言

这是一篇指导驱动工程师如何使用DMA API的文档，为了方便理解，文档中给出了伪代码的例程。另外一篇文档dma-api.txt给出了相关API的简明描述，有兴趣也可以看看那一篇，这两份文档在DMA API的描述方面是一致的。

二、从CPU角度看到的地址和从DMA控制器看到的地址有什么不同？

在DMA API中涉及好几个地址的概念（物理地址、虚拟地址和总线地址），正确的理解这些地址是非常重要的。

内核通常使用的地址是虚拟地址。我们调用kmalloc()、vmalloc()或者类似的接口返回的地址都是虚拟地址，保存在"void *"的变量中。

虚拟内存系统（TLB、页表等）将虚拟地址（程序角度）翻译成物理地址（CPU角度），物理地址保存在“phys_addr_t”或“resource_size_t”的变量中。对于一个硬件设备上的寄存器等设备资源，内核是按照物理地址来管理的。通过/proc/iomem，你可以看到这些和设备IO 相关的物理地址。当然，驱动并不能直接使用这些物理地址，必须首先通过ioremap()接口将这些物理地址映射到内核虚拟地址空间上去。

I/O设备使用第三种地址：“总线地址”。如果设备在MMIO地址空间中有若干的寄存器，或者该设备足够的智能，它可以通过DMA执行读写系统内存的操作，这些情况下，设备使用的地址就是总线地址。在某些系统中，总线地址与CPU物理地址相同，但一般来说它们不是。iommus和host bridge可以在物理地址和总线地址之间进行映射。

从设备的角度来看，DMA控制器使用总线地址空间，不过可能仅限于总线空间的一个子集。例如：即便是一个系统支持64位地址内存和64 位地址的PCI bar，但是DMA可以不使用全部的64 bit地址，通过IOMMU的映射，PCI设备上的DMA可以只使用32位DMA地址。

我们用下面这样的系统结构来说明各种地址的概念：

在PCI设备枚举（初始化）过程中，内核了解了所有的IO device及其对应的MMIO地址空间（MMIO是物理地址空间的子集），并且也了解了是PCI主桥设备将这些PCI device和系统连接在一起。PCI设备会有BAR（base address register），表示自己在PCI总线上的地址，CPU并不能通过总线地址A（位于BAR范围内）直接访问总线上的PCI设备，PCI host bridge会在MMIO（即物理地址）和总线地址之间进行mapping。因此，对于CPU，它实际上是可以通过B地址（位于MMIO地址空间）访问PCI设备（反正PCI host bridge会进行翻译）。地址B的信息保存在struct resource变量中，并可以通过/proc/iomem开放给用户空间。对于驱动程序，它往往是通过ioremap()把物理地址B映射成虚拟地址C，这时候，驱动程序就可以通过ioread32(C)来访问PCI总线上的地址A了。

如果PCI设备支持DMA，那么在驱动中我们可以通过kmalloc或者其他类似接口分配一个DMA buffer，并且返回了虚拟地址X，MMU将X地址映射成了物理地址Y，从而定位了DMA buffer在系统内存中的位置。因此，驱动可以通过访问地址X来操作DMA buffer，但是PCI 设备并不能通过X地址来访问DMA buffer，因为MMU对设备不可见，而且系统内存所在的系统总线和PCI总线属于不同的地址空间。

在一些简单的系统中，设备可以通过DMA直接访问物理地址Y，但是在大多数的系统中，有一个IOMMU的硬件block用来将DMA可访问的总线地址翻译成物理地址，也就是把上图中的地址Z翻译成Y。理解了这些底层硬件，你也就知道类似dma_map_single这样的DMA API是在做什么了。驱动在调用dma_map_single这样的接口函数的时候会传递一个虚拟地址X，在这个函数中会设定IOMMU的页表，将地址X映射到Z，并且将返回z这个总线地址。驱动可以把Z这个总线地址设定到设备上的DMA相关的寄存器中。这样，当设备发起对地址Z开始的DMA操作的时候，IOMMU可以进行地址映射，并将DMA操作定位到Y地址开始的DMA buffer。

根据上面的描述我们可以得出这样的结论：Linux可以使用动态DMA 映射（dynamic DMA mapping）的方法，当然，这需要一些来自驱动的协助。所谓动态DMA 映射是指只有在使用的时候，才建立DMA buffer虚拟地址到总线地址的映射，一旦DMA传输完毕，就将之前建立的映射关系销毁。

虽然上面的例子使用IOMMU为例描述，不过本文随后描述的API也可以在没有IOMMU硬件的平台上运行。

顺便说明一点：DMA API适用于各种CPU arch，各种总线类型，DMA mapping framework已经屏蔽了底层硬件的细节。对于驱动工程师而言，你应该使用通用的DMA API（例如dma_map_*() 接口函数），而不是和特定总线相关的API（例如pci_map_*() 接口函数）。

驱动想要使用DMA mapping framework的API，需要首先包含相关头文件：

#include

这个头文件中定义了dma_addr_t这种数据类型，而这种类型的变量可以保存任何有效的DMA地址，不管是什么总线，什么样的CPU arch。驱动调用了DMA API之后，返回的DMA地址（总线地址）就是这种类型的。

三、什么样的系统内存可以被DMA控制器访问到？

既然驱动想要使用DMA mapping framework提供的接口，我们首先需要知道的就是是否所有的系统内存都是可以调用DMA API进行mapping？还是只有一部分？那么这些可以DMA控制器访问系统内存有什么特点？关于这一点，一直以来有一些不成文的规则，在本文中我们看看是否能够将其全部记录下来。

如果驱动是通过伙伴系统的接口（例如__get_free_page*()）或者类似kmalloc() or kmem_cache_alloc()这样的通用内存分配的接口来分配DMA buffer，那么这些接口函数返回的虚拟地址可以直接用于DMA mapping接口API，并通过DMA操作在外设和dma buffer中交换数据。

使用vmalloc() 分配的DMA buffer可以直接使用吗？最好不要这样，虽然强行使用也没有问题，但是终究是比较麻烦。首先，vmalloc分配的page frame是不连续的，如果底层硬件需要物理内存连续，那么vmalloc分配的内存不能满足硬件要求。即便是底层DMA硬件支持scatter-gather，vmalloc分配出来的内存仍然存在其他问题。我们知道vmalloc分配的虚拟地址和对应的物理地址没有线性关系（kmalloc或者__get_free_page*这样的接口，其返回的虚拟地址和物理地址有一个固定偏移的关系），而在做DMA mapping的时候，需要知道物理地址，有线性关系的虚拟地址很容易可以获取其物理地址，但是对于vmalloc分配的虚拟地址，我们需要遍历页表才可以找到其物理地址。

在驱动中定义的全局变量可以用于DMA吗？如果编译到内核，那么全局变量位于内核的数据段或者bss段。在内核初始化的时候，会建立kernel image mapping，因此全局变量所占据的内存都是连续的，并且VA和PA是有固定偏移的线性关系，因此可以用于DMA操作。不过，在定义这些全局变量的DMA buffer的时候，我们要小心的进行cacheline的对齐，并且要处理CPU和DMA controller之间的操作同步，以避免cache coherence问题。

如果驱动编译成模块会怎么样呢？这时候，驱动中的全局定义的DMA buffer不在内核的线性映射区域，其虚拟地址是在模块加载的时候，通过vmalloc分配，因此这时候如果DMA buffer如果大于一个page frame，那么实际上我们也是无法保证其底层物理地址的连续性，也无法保证VA和PA的线性关系，这一点和编译到内核是不同的。

通过kmap接口返回的内存可以做DMA buffer吗？也不行，其原理类似vmalloc，这里就不赘述了。

块设备使用的I/O buffer和网络设备收发数据的buffer是如何确保其内存是可以进行DMA操作的呢？块设备I/O子系统和

网络子系统在分配buffer的时候会确保这一点的。

四、DMA寻址限制

你的设备有DMA寻址限制吗？不同的硬件平台有不同的配置方式，有的平台没有限制，外设可以访问系统内存的每一个Byte，有些则不可以。例如：系统总线有32个bit，而你的设备通过DMA只能驱动低24位地址，在这种情况下，外设在发起DMA操作的时候，只能访问16M以下的系统内存。如果设备有DMA寻址的限制，那么驱动需要将这个限制通知到内核。如果驱动不通知内核，那么内核缺省情况下认为外设的DMA可以访问所有的系统总线的32 bit地址线。对于64 bit平台，情况类似，不再赘述。

是否有DMA寻址限制是和硬件设计相关，有时候标准总线协议也会规定这一点。例如：PCI-X规范规定，所有的PCI-X设备必须要支持64 bit的寻址。

如果有寻址限制，那么在该外设驱动的probe函数中，你需要询问内核，看看是否有DMA controller可以支持这个外设的寻址限制。虽然有缺省的寻址限制的设定，不过最好还是在probe函数中进行相关处理，至少这说明你已经为你的外设考虑过寻址限制这事了。

一旦确定了设备DMA寻址限制之后，我们可以通过下面的接口进行设定：

int dma_set_mask_and_coherent(struct device *dev, u64 mask);

根据DMA buffer的特性，DMA操作有两种：一种是streaming，DMA buffer是一次性的，用完就算。这种DMA buffer需要自己考虑cache一致性。另外一种是DMA buffer是cache coherent的，软件实现上比较简单，更重要的是这种DMA buffer往往是静态的、长时间存在的。不同类型的DMA操作可能有有不同的寻址限制，也可能相同。如果相同，我们可以用上面这个接口设定streaming和coherent两种DMA 操作的地址掩码。如果不同，可以下面的接口进行设定：

int dma_set_mask(struct device *dev, u64 mask); int dma_set_coherent_mask(struct device *dev, u64 mask);

前者是设定streaming类型的DMA地址掩码，后者是设定coherent类型的DMA地址掩码。为了更好的理解这些接口，我们聊聊参数和返回值。dev指向该设备的struct device对象，一般来说，这个struct device对象应该是嵌入在bus-specific 的实例中，例如对于PCI设备，有一个struct pci_dev的实例与之对应，而在这里需要传入的dev参数则可以通过&pdev->dev得到（pdev指向struct pci_dev的实例）。mask表示你的设备支持的地址线信息。如果调用这些接口返回0，则说明一切OK，从该设备到指定mask的内存的DMA操作是可以被系统支持的（包括DMA controller、bus layer等）。如果返回值非0，那么说明这样的DMA寻址是不能正确完成的，如果强行这么做将会产生不可预知的后果。驱动必须检测返回值，如果不行，那么建议修改mask或者不使用DMA。也就是说，对上面接口调用失败后，你有三个选择：

1、用另外的mask

2、不使用DMA模式，采用普通I/O模式

3、忽略这个设备的存在，不对其进行初始化

一个可以寻址32 bit的设备，其初始化的示例代码如下：

if (dma_set_mask_and_coherent(dev, DMA_BIT_MASK(32))) {

dev_warn(dev, "mydev: No suitable DMA available

");

goto ignore_this_device;

}

另一个常见的场景是有64位寻址能力的设备。一般来说我们会首先尝试设定64位的地址掩码，但是这时候有可能会失败，从而将掩码降低为32位。内核之所以会在设定64位掩码的时候失败，这并不是因为平台不能进行64位寻址，而仅仅是因为32位寻址比64位寻址效率更高。例如，SPARC64 平台上，PCI SAC寻址比DAC寻址性能更好。

下面的代码描述了如何确定streaming类型DMA的地址掩码：

int using_dac; if (!dma_set_mask(dev, DMA_BIT_MASK(64))) {

using_dac = 1;

} else if (!dma_set_mask(dev, DMA_BIT_MASK(32))) {

using_dac = 0;

} else {

dev_warn(dev, "mydev: No suitable DMA available

");

goto ignore_this_device;

}

设定coherent 类型的DMA地址掩码也是类似的，不再赘述。需要说明的是：coherent地址掩码总是等于或者小于streaming地址掩码，因此，一般来说，我们只要设定了streaming地址掩码成功了，那么使用同样的掩码或者小一些的掩码来设定coherent地址掩码总是会成功，因此这时候我们一般就不检查dma_set_coherent_mask的返回值了，当然，有些设备很奇怪，只能使用coherent DMA，那么这种情况下，驱动需要检查dma_set_coherent_mask的返回值。

五、两种类型的DMA mapping

1、一致性DMA映射（Consistent DMA mappings ）

Consistent DMA mapping有下面两种特点：

（1）持续使用该DMA buffer（不是一次性的），因此Consistent DMA总是在初始化的时候进行map，在shutdown的时候unmap。

（2）CPU和DMA controller在发起对DMA buffer的并行访问的时候不需要考虑cache的影响，也就是说不需要软件进行cache操作，CPU和DMA controller都可以看到对方对DMA buffer的更新。实际上一致性DMA映射中的那个Consistent实际上可以称为coherent，即cache coherent。

缺省情况下，coherent mask被设定为低32 bit（0xFFFFFFFF），即便缺省值是OK了，我们也建议你通过接口在驱动中设定coherent mask。

一般使用Consistent DMA mapping的场景包括：

（1）网卡驱动和网卡DMA控制器往往是通过一些内存中的描述符（形成环或者链）进行交互，这些保存描述符的memory一般采用Consistent DMA mapping。

（2）SCSI硬件适配器上的DMA可以主存中的一些数据结构（mailbox command）进行交互，这些保存mailbox command的memory一般采用Consistent DMA mapping。

（3）有些外设有能力执行主存上的固件代码（microcode），这些保存microcode的主存一般采用Consistent DMA mapping。

上面的这些例子有同样的特性：CPU对memory的修改可以立刻被device感知到，反之亦然。一致性映射可以保证这一点。

需要注意的是：一致性的DMA映射并不意味着不需要memory barrier这样的工具来保证memory order，CPU有可能为了性能而重排对consistent memory上内存访问指令。例如：如果在DMA consistent memory上有两个word，分别是word0和word1，对于device一侧，必须保证word0先更新，然后才有对word1的更新，那么你需要这样写代码：

desc->word0 = address;

wmb();

desc->word1 = DESC_VALID;

只有这样才能保证在所有的平台上，给设备驱动可以正常的工作。

此外，在有些平台上，修改了DMA Consistent buffer后，你的驱动可能需要flush write buffer，以便让device侧感知到memory的变化。这个动作类似在PCI桥中的flush write buffer的动作。

2、流式DMA映射（streaming DMA mapping）

流式DMA映射是一次性的，一般是需要进行DMA传输的时候才进行mapping，一旦DMA传输完成，就立刻ummap（除非你使用dma_sync_*的接口，下面会描述）。并且硬件可以为顺序化访问进行优化。

这里的streaming可以被认为是asynchronous，或者是不属于coherent memory范围的。

一般使用streaming DMA mapping的场景包括：

（1）网卡进行数据传输使用的DMA buffer

（2）文件系统中的各种数据buffer，这些buffer中的数据最终到读写到SCSI设备上去，一般而言，驱动会接受这些buffer，然后进行streaming DMA mapping，之后和SCSI设备上的DMA进行交互。

设计streaming DMA mapping这样的接口是为了充分优化硬件的性能，为了打到这个目标，在使用这些接口的时候，你必须清清楚楚的知道调用接口会发生什么。

无论哪种类型的DMA映射都有对齐的限制，这些限制来自底层的总线，当然也有可能是某些总线上的设备有这样的限制。此外，如果系统中的cache并不是DMA coherent的，而且底层的DMA buffer不合其他数据共享cacheline，这样的系统将工作的更好。

六、如何使用coherent DMA mapping的接口？

1、分配并映射dma buffer

为了分配并映射一个较大（page大小或者类似）的coherent DMA memory，你需要调用下面的接口：

dma_addr_t dma_handle; cpu_addr = dma_alloc_coherent(dev, size, &dma_handle, gfp);

DMA操作总是会涉及具体设备上的DMA controller，而dev参数就是执行该设备的struct device对象的。size参数指明了你想要分配的DMA Buffer的大小，byte为单位。dma_alloc_coherent这个接口也可以在中断上下文调用，当然，gfp参数要传递GFP_ATOMIC标记，gfp是内存分配的flag，dma_alloc_coherent仅仅是透传该flag到内存管理模块。

需要注意的是dma_alloc_coherent分配的内存的起始地址和size都是对齐在page上（类似__get_free_pages的感觉，当然__get_free_pages接受的size参数是page order），如果你的驱动不需要那么大的DMA buffer，那么可以选择dma_pool接口，下面会进一步描述。

如果传入非空的dev参数，即使驱动调用了掩码设置接口函数设定了DMA mask，说明该设备可以访问大于32-bit地址空间的地址，一致性DMA映射的接口函数也一般会默认的返回一个32-bit可寻址的DMA buffer地址。要知道dma mask和coherent dma mask是不同的，除非驱动显示的调用dma_set_coherent_mask()接口来修改coherent dma mask，例如大于大于32-bit地址，dma_alloc_coherent接口函数才会返回大于32-bit地址空间的地址。dma pool接口也是如此。

dma_alloc_coherent函数返回两个值，一个是从CPU角度访问DMA buffer的虚拟地址，另外一个是从设备（DMA controller）角度看到的bus address：dma_handle，驱动可以将这个bus address传递给HW。

即便是请求的DMA buffer的大小小于PAGE SIZE，dma_alloc_coherent返回的cpu虚拟地址和DMA总线地址都保证对齐在最小的PAGE_SIZE上，这个特性确保了分配的DMA buffer有这样的特性：如果page size是64K，即便是驱动分配一个小于或者等于64K的dma buffer，那么DMA buffer不会越过64K的边界。

2、umap并释放dma buffer

当驱动需要umap并释放dma buffer的时候，需要调用下面的接口：

dma_free_coherent(dev, size, cpu_addr, dma_handle);

这个接口函数的dev、size参数上面已经描述过了，而cpu_addr和dma_handle这两个参数就是dma_alloc_coherent() 接口的那两个地址返回值。需要强调的一点就是：和dma_alloc_coherent不同，dma_free_coherent不能在中断上下文中调用。（因为在有些平台上，free DMA的操作会引发TLB维护的操作（从而引发cpu core之间的通信），如果关闭了IRQ会锁死在SMP IPI 的代码中）。

3、dma pool

如果你的驱动需非常多的小的dma buffer，那么dma pool是最适合你的机制。这个概念类似kmem_cache，__get_free_pages往往获取的是连续的page frame，而kmem_cache是批发了一大批page frame，然后自己“零售”。dma pool就是通过dma_alloc_coherent接口获取大块一致性的DMA内存，然后驱动可以调用dma_pool_alloc从那个大块DMA内存中分一个小块的dma buffer供自己使用。具体接口描述就不说了，大家可以自行阅读。

七、DMA操作方向

由于下面的章节会用到DMA操作方向这个概念，因此我们先简单的描述一下，DMA操作方向定义如下：

DMA_BIDIRECTIONAL

DMA_TO_DEVICE

DMA_FROM_DEVICE

DMA_NONE

如果你知道的话，你应该尽可能的提供准确的DMA操作方向。

DMA_TO_DEVICE表示“从内存（dma buffer）到设备”，而 DMA_FROM_DEVICE表示“从设备到内存（dma buffer）”，上面的这些字符定义了数据在DMA操作中的移动方向。

虽然我们强烈要求驱动在知道DMA传输方向的适合，精确的指明是DMA_TO_DEVICE或者DMA_FROM_DEVICE，然而，如果你确实是不知道具体的操作方向，那么设定为DMA_BIDIRECTIONAL也是可以的，表示DMA操作可以执行任何一个方向的的数据搬移。你的平台需要保证这一点可以让DMA正常工作，当然，这也有可能会引入一些性能上的额外开销。

DMA_NONE主要是用于调试。在驱动知道精确的DMA方向之前，可以把它保存在DMA控制数据结构中，在dma方向设定有问题的适合，你可以跟踪dma方向的设置情况，以便定位问题所在。

除了潜在的平台相关的性能优化之外，精确地指定DMA操作方向还有另外一个优点就是方便调试。有些平台实际上在创建DMA mapping的时候，页表（指将bus地址映射到物理地址的页表）中有一个写权限布尔值，这个值非常类似于用户程序地址空间中的页保护。当DMA控制器硬件检测到违反权限设置时（这时候dma buffer设定的是MA_TO_DEVICE类型，实际上DMA controller只能是读dma buffer），这样的平台可以将错误写入内核日志，从而方便了debug。

只有streaming mappings才会指明DMA操作方向，一致性DMA映射隐含的DMA操作方向是DMA_BIDIRECTIONAL。我们举一个streaming mappings的例子：在网卡驱动中，如果要发送数据，那么在map/umap的时候需要指明DMA_TO_DEVICE的操作方向，而在接受数据包的时候，map/umap需要指明DMA操作方向是DMA_FROM_DEVICE。

八、如何使用streaming DMA mapping的接口？

streaming DMA mapping的接口函数可以在中断上下文中调用。streaming DMA mapping有两个版本的接口函数，一个是用来map/umap单个的dma buffer，另外一个是用来map/umap形成scatterlist的多个dma buffer。

1、map/umap单个的dma buffer

map单个的dma buffer的示例如下：

struct device *dev = &my_dev->dev;

dma_addr_t dma_handle;

void *addr = buffer->ptr;

size_t size = buffer->len; dma_handle = dma_map_single(dev, addr, size, direction);

if (dma_mapping_error(dev, dma_handle)) {

goto map_error_handling;

}

umap单个的dma buffer可以使用下面的接口：

dma_unmap_single(dev, dma_handle, size, direction);

当调用dma_map_single()返回错误的时候，你应当调用dma_mapping_error()来处理错误。虽然并不是所有的DMA mapping实现都支持dma_mapping_error这个接口（调用dma_mapping_error函数实际上会调用底层dma_map_ops操作函数集中的mapping_error成员函数），但是调用它来进行出错处理仍然是一个好的做法。这样做的好处是可以确保DMA mapping代码在所有DMA实现中都能正常工作，而不需要依赖底层实现的细节。没有检查错误就使用返回的地址可能会导致程序失败，可能会产生kernel panic或者悄悄的损坏你有用的数据。下面列举了一些不正确的方法来检查DMA mapping错误，之所以是错误的方法是因为这些代码对底层的DMA实现进行了假设。顺便说的是虽然这里是使用dma_map_single作为示例，实际上也是适用于dma_map_page()的。

错误示例一：

dma_addr_t dma_handle; dma_handle = dma_map_single(dev, addr, size, direction);

if ((dma_handle & 0xffff != 0) || (dma_handle >= 0x1000000)) {

goto map_error;

}

错误示例二：

dma_addr_t dma_handle; dma_handle = dma_map_single(dev, addr, size, direction);

if (dma_handle == DMA_ERROR_CODE) {

goto map_error;

}

当DMA传输完成的时候，程序应该调用dma_unmap_single()函数umap dma buffer。例如：在DMA完成传输后会通过中断通知CPU，而在interrupt handler中可以调用dma_unmap_single()函数。dma_map_single函数在进行DMA mapping的时候使用的是CPU指针（虚拟地址），这样就导致该函数有一个弊端：不能使用HIGHMEM memory进行mapping。鉴于此，map/unmap接口提供了另外一个类似的接口，这个接口不使用CPU指针，而是使用page和page offset来进行DMA mapping：

struct device *dev = &my_dev->dev;

dma_addr_t dma_handle;

struct page *page = buffer->page;

unsigned long offset = buffer->offset;

size_t size = buffer->len; dma_handle = dma_map_page(dev, page, offset, size, direction);

if (dma_mapping_error(dev, dma_handle)) {

goto map_error_handling;

} ... dma_unmap_page(dev, dma_handle, size, direction);

在上面的代码中，offset表示一个指定page内的页内偏移（以Byte为单位）。和dma_map_single接口函数一样，调用dma_map_page()返回错误后需要调用dma_mapping_error() 来进行错误处理，上面都已经描述了，这里不再赘述。当DMA传输完成的时候，程序应该调用dma_unmap_page()函数umap dma buffer。例如：在DMA完成传输后会通过中断通知CPU，而在interrupt handler中可以调用dma_unmap_page()函数。

2、map/umap多个形成scatterlist的dma buffer

在scatterlist的情况下，你要映射的对象是分散的若干段DMA buffer，示例代码如下：

int i, count = dma_map_sg(dev, sglist, nents, direction);

struct scatterlist *sg; for_each_sg(sglist, sg, count, i) {

hw_address[i] = sg_dma_address(sg);

hw_len[i] = sg_dma_len(sg);

}

上面的代码中nents说明了sglist中条目的数量（即map多少段dma buffer）。

具体DMA映射的实现是自由的，它可以把scatterlist 中的若干段连续的DMA buffer映射成一个大块的，连续的bus address region。例如：如果DMA mapping是以PAGE_SIZE为粒度进行映射，那么那些分散的一块块的dma buffer可以被映射到一个对齐在PAGE_SIZE，然后各个dma buffer依次收尾相接的一个大的总线地址区域上。这样做的好处就是对于那些不支持（或者支持有限）scatter-gather 的DMA controller，仍然可以通过mapping来实现。dma_map_sg调用识别的时候返回0，当调用成功的时候，返回成功mapping的数目。

一旦调用成功，你需要调用for_each_sg来遍历所有成功映射的mappings（这个数目可能会小于nents）并且使用sg_dma_address() 和 sg_dma_len() 这两个宏来得到mapping后的dma地址和长度。

umap多个形成scatterlist的dma buffer是通过下面的接口实现的：

dma_unmap_sg(dev, sglist, nents, direction);

再次强调，调用dma_unmap_sg的时候要确保DMA操作已经完成。另外，传递给dma_unmap_sg的nents参数需要等于传递给dma_map_sg的nents参数，而不是该函数返回的count。

由于DMA地址空间是共享资源，每一次dma_map_{single,sg}() 的调用都需要有其对应的dma_unmap_{single,sg}()，如果你总是分配dma地址资源而不回收，那么系统将会由于DMA address被用尽而陷入不可用的状态。

3、sync操作

如果你需要多次访问同一个streaming DMA buffer，并且在DMA传输之间读写DMA Buffer上的数据，这时候你需要小心进行DMA buffer的sync操作，以便CPU和设备（DMA controller）可以看到最新的、正确的数据。

首先用dma_map_{single,sg}()进行映射，在完成DMA传输之后，用：

dma_sync_single_for_cpu(dev, dma_handle, size, direction);

或者：

dma_sync_sg_for_cpu(dev, sglist, nents, direction);

来完成sync的操作，以便CPU可以看到最新的数据。

如果，CPU操作了DMA buffer的数据，然后你又想把控制权交给设备上的DMA 控制器，让DMA controller访问DMA buffer，这时候，在真正让HW（指DMA控制器）去访问DMA buffer之前，你需要调用：

dma_sync_single_for_device(dev, dma_handle, size, direction);

或者：

dma_sync_sg_for_device(dev, sglist, nents, direction);

以便device（也就是设备上的DMA控制器）可以看到cpu更新后的数据。此外，需要强调的是：传递给dma_sync_sg_for_cpu() 和 dma_sync_sg_for_device()的ents参数需要等于传递给dma_map_sg的nents参数，而不是该函数返回的count。

在完成最后依次DMA传输之后，你需要调用DMA unmap函数dma_unmap_{single,sg}()。如果在第一次dma_map_*() 调用和dma_unmap_*()之间，你从来都没有碰过DMA buffer中的数据，那么你根本不需要调用dma_sync_*() 这样的sync操作。

下面的例子给出了一个sync操作的示例：

my_card_setup_receive_buffer(struct my_card *cp, char *buffer, int len)

{

dma_addr_t mapping; mapping = dma_map_single(cp->dev, buffer, len, DMA_FROM_DEVICE);

if (dma_mapping_error(cp->dev, mapping)) {

goto map_error_handling;

} cp->rx_buf = buffer;

cp->rx_len = len;

cp->rx_dma = mapping; give_rx_buf_to_card(cp);

} ... my_card_interrupt_handler(int irq, void *devid, struct pt_regs *regs)

{

struct my_card *cp = devid; ...

if (read_card_status(cp) == RX_BUF_TRANSFERRED) {

struct my_card_header *hp; HW已经完成了传输，在cpu访问buffer之前，cpu需要先sync一下，以便看到最新的数据。

dma_sync_single_for_cpu(&cp->dev, cp->rx_dma,

cp->rx_len,

DMA_FROM_DEVICE); sync之后就可以安全的读dma buffer了

hp = (struct my_card_header *) cp->rx_buf;

if (header_is_ok(hp)) {

dma_unmap_single(&cp->dev, cp->rx_dma, cp->rx_len,

DMA_FROM_DEVICE);

pass_to_upper_layers(cp->rx_buf);

make_and_setup_new_rx_buf(cp);

} else {

give_rx_buf_to_card(cp);

}

}

}

当使用了这套DMA mapping接口后，驱动不应该再使用virt_to_bus() 这个接口了，当然bus_to_virt()也不行。不过，如果你的驱动使用了这些接口怎么办呢？其实这套新的DMA mapping接口没有和virt_to_bus、bus_to_virt()一一对应的接口，因此，为了让你的程序能工作，你需要对驱动程序进行小小的修改：你必须要保存从dma_alloc_coherent()、dma_pool_alloc()以及dma_map_single()接口函数返回的dma address（对于dma_map_sg()这个接口，dma地址保存在scatterlist 中，当然这需要硬件支持dynamic DMA mapping ），并把这个dma address保存在驱动的数据结构中，并且同时/或者保存在硬件的寄存器中。

所有的驱动代码都需要迁移到DMA mapping framework的接口函数上来。目前内核已经计划完全移除virt_to_bus() 和bus_to_virt() 这两个函数，因为它们已经过时了。有些平台由于不能正确的支持virt_to_bus() 和bus_to_virt()，因此根本就没有提供这两个接口。



九、错误处理

DMA地址空间在某些CPU架构上是有限的，因此分配并mapping可能会产生错误，我们可以通过下面的方法来判定是否发生了错误：

（1）检查是否dma_alloc_coherent() 返回了NULL或者dma_map_sg 返回0

（2）检查dma_map_single和dma_map_page返回了dma address（通过dma_mapping_error函数）

dma_addr_t dma_handle; dma_handle = dma_map_single(dev, addr, size, direction);

if (dma_mapping_error(dev, dma_handle)) {

goto map_error_handling;

}

（3）当在mapping多个page的时候，如果中间发生了mapping error，那么需要对那些已经mapped的page进行unmap的操作。下面的示例代码用dma_map_single函数，对于dma_map_page也一样适用。

示例代码一：

dma_addr_t dma_handle1;

dma_addr_t dma_handle2; dma_handle1 = dma_map_single(dev, addr, size, direction);

if (dma_mapping_error(dev, dma_handle1)) {

goto map_error_handling1;

}

dma_handle2 = dma_map_single(dev, addr, size, direction);

if (dma_mapping_error(dev, dma_handle2)) {

goto map_error_handling2;

} ... map_error_handling2:

dma_unmap_single(dma_handle1);

map_error_handling1:

示例代码二（如果我们在循环中mapping dma buffer，当在中间出错的时候，一样要unmap所有已经映射的dma buffer）：

dma_addr_t dma_addr;

dma_addr_t array[DMA_BUFFERS];

int save_index = 0; for (i = 0; i < DMA_BUFFERS; i++) { ... dma_addr = dma_map_single(dev, addr, size, direction);

if (dma_mapping_error(dev, dma_addr)) {

goto map_error_handling;

}

array[i].dma_addr = dma_addr;

save_index++;

} ... map_error_handling: for (i = 0; i < save_index; i++) { ... dma_unmap_single(array[i].dma_addr);

}

如果在网卡驱动的tx回调函数（例如ndo_start_xmit）中出现了DMA mapping失败，那么驱动必须调用dev_kfree_skb() 来是否socket buffer并返回NETDEV_TX_OK 。这表示这个socket buffer由于错误而丢弃掉了。

如果在SCSI driver的queue command回调函数中出现了DMA mapping失败，那么驱动必须返回SCSI_MLQUEUE_HOST_BUSY 。这意味着SCSI子系统稍后会再次重传该command给driver。

十、优化数据结构

在很多的平台上，dma_unmap_{single,page}()其实什么也没有做，是空函数。因此，跟踪映射的dma address及其长度基本上就是浪费内存空间。为了方便驱动工程师编写代码方便，我们提供了几个实用工具（宏定义），如果没有它们，驱动程序中将充分ifdef或者类似的一些“work around”。下面我们并不是一个个的介绍这些宏定义，而是给出一些示例代码，驱动工程师可以照葫芦画瓢。

1、DEFINE_DMA_UNMAP_{ADDR,LEN}。在DMA buffer数据结构中使用这个宏定义，具体例子如下：

before: struct ring_state {

struct sk_buff *skb;

dma_addr_t mapping;

__u32 len;

}; after: struct ring_state {

struct sk_buff *skb;

DEFINE_DMA_UNMAP_ADDR(mapping);

DEFINE_DMA_UNMAP_LEN(len);

};

根据CONFIG_NEED_DMA_MAP_STATE的配置不同，DEFINE_DMA_UNMAP_{ADDR,LEN}可能是定义相关的dma address和长度的成员，也可能是空。

2、dma_unmap_{addr,len}_set()。使用该宏定义来赋值，具体例子如下：

before: ringp->mapping = FOO;

ringp->len = BAR; after: dma_unmap_addr_set(ringp, mapping, FOO);

dma_unmap_len_set(ringp, len, BAR);

3、dma_unmap_{addr,len}()，使用该宏来访问变量。

before: dma_unmap_single(dev, ringp->mapping, ringp->len,

DMA_FROM_DEVICE); after: dma_unmap_single(dev,

dma_unmap_addr(ringp, mapping),

dma_unmap_len(ringp, len),

DMA_FROM_DEVICE);

上面的这些代码基本是不需要解释你就会明白的了。另外，我们对于dma address和len是分开处理的，因为在有些实现中，unmaping的操作仅仅需要dma address信息就够了。

十一、平台移植需要注意的问题

如果你仅仅是驱动工程师，并不负责将linux迁移到某个cpu arch上去，那么后面的内容其实你可以忽略掉了。

1、Struct scatterlist的需求

如果cpu arch支持IOMMU（包括软件模拟的IOMMU），那么你需要打开CONFIG_NEED_SG_DMA_LENGTH 这个内核选项。

2、ARCH_DMA_MINALIGN

CPU体系结构相关的代码必须要要保证kmalloc分配的buffer是DMA-safe的（kmalloc分配的buffer也是有可能用于DMA buffer），驱动和内核子系统的正确运行都是依赖这个条件的。如果一个cpu arch不是全面支持DMA-coherent的（例如硬件并不保证cpu cache中的数据等于main memory中的数据），那么必须定义ARCH_DMA_MINALIGN。而通过这个宏定义，kmalloc分配的buffer可以保证对齐在ARCH_DMA_MINALIGN上，从而保证了kmalloc分配的DMA Buffer不会和其他的buffer共享一个cacheline。想要了解具体的实例可以参考arch/arm/include/asm/cache.h。

另外，请注意：ARCH_DMA_MINALIGN 是DMA buffer的对齐约束，你不需要担心CPU ARCH的数据对齐约束（例如，有些CPU arch邀请有些数据对象需要64-bit对齐）。

十二、后记

如果没有来自广大人民群众的反馈和建议，这份文档（包括DMA API本身）可能会显得过时，陈旧。

此外，对这份文档有帮助的人如下（没有按照什么特别的顺序）：

Russell King

Leo Dagum

Ralf Baechle

Grant Grundler

Jay Estabrook

Thomas Sailer

Andrea Arcangeli

Jens Axboe

David Mosberger-Tang davidm@hpl.hp.com

备注：本文基本上是内核文档DMA-API-HOWTO.txt的翻译，如果有兴趣可以参考原文。





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标签: dma Mapping