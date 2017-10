我们在[1][2]中提到过,鉴于gpio的特殊性,pinctrl subsystem特意留了一个后门(gpio range),gpio driver可以通过这个后门直接向pinctrl subsystem申请将某个pin用作gpio功能。本文将根据一个简单的示例,介绍这个后门的使用方法,以加深对相关机制的理解。

注1:本文的测试方法和[3]中的一致,即:通过gpiolib sysfs api控制LED0(GPIOA19)的亮灭,因而不再罗列详细步骤。

由[2]可知,gpio range的主要目的就是将gpio命名空间(gpio)转换为pinctrl命名空间(pin),并由pinctrl subsystem访问硬件实现gpio有关的功能控制。因此gpio range的移植步骤注要包括:

参考”X-025-KERNEL-Linux gpio driver的移植之基本功能[3]”中有关gpiochip的实现,本例中的GPIOA19的gpio命名空间为:

同理,按照“X-023-KERNEL-Linux pinctrl driver的移植[4]”中的方法,结合bubblegum-96的原理图,我们可以把GPIOA19所在的管脚编号为"F3",它对应的pinctrl命名空间为:

命名空间定义完成后,可以按照[2]中的步骤,在dts中定义一个gpio range,将gpio number转换为pin number,如下:

其中黄色背景那一行的含义是:将gpioa中的19号gpio,和pinctrl1中的52号pin,对应。

1)修改pinctrl driver,实现pinmux_ops中gpio_request_enable、gpio_disable_free、gpio_set_direction等回调函数

这三个API的输入参数都是range指针和offset(如下所示),通过它们可以找到这个GPIO所在的gpiochip、GPIO bank、GPIO number、对应pin所在的pin controller、pin number等信息。基于这些信息,可以获得相应的硬件信息(寄存器、bit偏移等)。

2)修改gpio chip的.request、.free、.direction_input、.direction_output等回调函数,让它们调用pinctrl subsystem提供的相关API,如下:

注2:有些硬件平台,在完成上面步骤1)的时候,可能会遇到一些困扰,例如怎么根据gpio和pin的信息,找到对应的硬件控制信息(寄存器、bit偏移等),这时我们可以灵活处理。例如在本文例子所使用的bubblegum-96平台上,gpio的pinmux功能并没有单独的寄存器控制,而是通过gpio的in或者out功能的使能,覆盖其它的pinmux功能。此时我们可以把硬件配置的操作交给gpio driver,而pinctrl driver只处理管脚的互斥。具体可参考下面patch的改动。

patch:https://github.com/wowotechX/linux/commit/cf4d492855d0619772876bc8494b7e180c6a4232

请参考[3]中的测试。测试结果如下(看到s900_gpio_request_enable中的打印,就说明我们的移植成功了):

/ # mkdir /sys

/ # mount -t sysfs /sys /sys

/ # echo 19 > /sys/class/gpio/export

[ 55.136218] owl_pinctrl e01b0000.pinctrl: s900_gpio_request_enable, range(19/52/1), offset 52

/ # echo out > /sys/class/gpio/gpio19/direction

[ 86.886343] owl_gpio e01b0000.gpio: offset 19, value 0



/ # echo 1 > /sys/class/gpio/gpio19/value

[ 100.223812] owl_gpio e01b0000.gpio: offset 19, value 1



/ # echo 0 > /sys/class/gpio/gpio19/value

[ 120.467468] owl_gpio e01b0000.gpio: offset 19, value 0