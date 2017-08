话说我们“X Project”的第一个任务就是通过USB将主机上的Image文件下载到开发板的Ram中执行(参考[1]中有关的内容),为此我们在host中porting了一个简单的应用程序(称作DFU[2]),负责和开发板ROM中的代码交流,下载并执行Image文件。为了方便,该应用程序使用libusb[3]进行USB有关的操作。

libusb不止使用起来简单,还有一个极大的优点,就是“跨平台”的特性。我们之前的例子[4]都是在Linux平台下操作的,最近由于win10内置了Ubuntu,Linux平台有关的开发工作,基本上都可以在这里完成了,因此就不需要费时、费神地切换到纯Linux环境下工作了。

不过呢,Win10的Ubuntu好是好,但没法像纯Linux系统那样支持USB设备,DFU有关的工作就无法在这里正常工作,因此就发挥libusb的特性,把“X Project” DFU[2]有关的代码在Windows下跑起来,也算感受一下“跨平台”的魅力。具体步骤如下。

1)安装MinGW[6]

参考[5]中的介绍,libusb在Windows下可以在MinGW环境下编译、使用,因此我们可以按照[7]中的步骤,在Windows中下载并安装MinGW。

2) 编译libusb、dfu,并运行dfu(具体可参考[1]中有关的文章)

发现没有USB的驱动程序(见下面的log):

cd /d/work/xprj/build && make libusb && make dfu cd /d/work/xprj/tools/dfu && ./dfu.exe bubblegum 0 board_bubblegum_init board bubblegum address 0x0 filename (null) need_run 0 bubblegum_init b96_init_usb b96_init_device libusb: info [windows_get_device_list] The following device has no driver: '\\.\USB#VID_10D6&PID_10D6#5&A3E6D0F&0&3' libusb: info [windows_get_device_list] libusb will not be able to access it. Error: cannot open device 10d6:10d6 b96_init_device failed board->init failed!

3)通过Zadig[8]安装USB的通用驱动

参考[5]中的说明,要在Windows访问USB设备,需要相应的驱动程序,例如WinUSB等,可以使用Zadig[8]工具辅助安装:

If your target device is not HID, you must install a driver before you can communicate with it using libusb. Currently, this means installing one of Microsoft's WinUSB , libusb-win32 or libusbK drivers. Two options are available: