本文是Linux MMC framework的第二篇,将从驱动工程师的角度,介绍MMC host controller driver有关的知识,学习并掌握如何在MMC framework的框架下,编写MMC控制器的驱动程序。同时,通过本篇文章,我们会进一步的理解MMC、SD、SDIO等有关的基础知识。

MMC的host driver,是用于驱动MMC host控制器的程序,位于“drivers/mmc/host”目录。从大的流程上看,编写一个这样的驱动非常简单,只需要三步:

当然,看着简单,一牵涉到实现细节,还是很麻烦的,后面我们会慢慢分析。

注1:分析MMC host driver的时候,Linux kernel中有大把大把的例子(例如drivers/mmc/host/pxamci.c),大家可尽情参考、学习,不必谦虚(这是学习Linux的最佳方法)。

注2:由于MMC host driver牵涉到具体的硬件controller,分析的过程中需要一些具体的硬件辅助理解,本文将以“X Project”所使用Bubblegum-96平台为例,具体的硬件spec可参考[1]。

MMC core使用struct mmc_host结构抽象具体的MMC host controller,该结构的定义位于“include/linux/mmc/host.h”中,它既可以用来描述MMC控制器所具有的特性、能力(host driver关心的内容),也保存了host driver运行过程中的一些状态、参数(MMC core关心的内容)。需要host driver关心的部分的具体的介绍如下:

struct mmc_host_ops抽象并集合了MMC host controller所有的操作函数集,包括:

1)数据传输有关的函数

/* * It is optional for the host to implement pre_req and post_req in * order to support double buffering of requests (prepare one * request while another request is active). * pre_req() must always be followed by a post_req(). * To undo a call made to pre_req(), call post_req() with * a nonzero err condition. */ void (*post_req)(struct mmc_host *host, struct mmc_request *req, int err); void (*pre_req)(struct mmc_host *host, struct mmc_request *req, bool is_first_req); void (*request)(struct mmc_host *host, struct mmc_request *req);

pre_req和post_req是非必需的,host driver可以利用它们实现诸如双buffer之类的高级功能。

数据传输的主题是struct mmc_request类型的指针,具体可参考3.7小节的介绍。

2)总线参数的配置以及卡状态的获取函数

/*

* Avoid calling these three functions too often or in a "fast path",

* since underlaying controller might implement them in an expensive

* and/or slow way.

*

* Also note that these functions might sleep, so don't call them

* in the atomic contexts!

*

* Return values for the get_ro callback should be:

* 0 for a read/write card

* 1 for a read-only card

* -ENOSYS when not supported (equal to NULL callback)

* or a negative errno value when something bad happened

*

* Return values for the get_cd callback should be:

* 0 for a absent card

* 1 for a present card

* -ENOSYS when not supported (equal to NULL callback)

* or a negative errno value when something bad happened

*/

void (*set_ios)(struct mmc_host *host, struct mmc_ios *ios);

int (*get_ro)(struct mmc_host *host);

int (*get_cd)(struct mmc_host *host);