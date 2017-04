一、前言

Linux调度器神秘而充满诱惑,每个Linux工程师都想深入其内部一探究竟。不过中国有一句古话叫做“相由心生”,一个模块精巧的内部逻辑(也就是所谓的“心”)其外延就是简洁而优雅的接口(我称之为“相”)。通过外部接口的定义,其实我们也可以收获百分之六七十的该模块的内部信息。因此,本文主要描述Linux调度器开放给用户空间的接口,希望可以通过用户空间的调度器接口来理解Linux调度器的行为。

二、nice函数

nice函数用来修改调用进程的nice value,其接口定义如下:

为了方便说明该接口的作用,我们还是举实际的例子说明。程序调用nice(3),则将当前进程的nice value增加3,这也就是意味着该进程的优先级降低3个level(提升nice value也就是对别人更加nice,自己的优先级就会低)。如果程序调用nice(-5),则将当前进程的nice value减去5,这也就是意味着该进程的优先级提升5个level。当调用错误的时候返回-1,调用成功会稍微有一些歧义。POSIX标准规定了nice函数返回新的nice value,但是linux的系统调用和c库都是采用了操作成功返回0的方式。这样的处理方式使得在调用nice函数的时候无法得到当前的优先级,如果想要得到当前优先级,需要调用getpriority函数,我们在下一小节描述。

虽然说nice函数是用来调整优先级,实际上调整nice value就是调整调度器分配给该进程的CPU时间,具体是如何影响cpu time的呢?我们在后面描述内核代码的时候再详聊。此外,需要注意的是:根据POSIX标准,nice value是一个per process的设定,但是在linux中,nice value没有遵从这个标准,它是per-thread的一个属性。

三、getpriority/setpriority函数

从上节的描述中,我们了解到了nice的函数的限制,例如只能修改自己的nice value,无法获取当前的nice value值等,为此我们给出加强版本的nice接口,也就是getpriority/setpriority函数了。getpriority/setpriority函数定义如下:

#include <sys/time.h>

#include <sys/resource.h>

int getpriority(int which, int who);

int setpriority(int which, int who, int prio);