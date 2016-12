串口设备(serial or uart,后面不再区分)是TTY设备的一种,Linux kernel为了方便串口驱动的开发,在TTY framework的基础上,封装了一层串口框架(serial framework)。该框架尽可能的屏蔽了TTY有关的技术细节(比较难懂),驱动工程师在编写串口驱动的时候,只需要把精力放在串口以及串口控制器本身即可。

本文将通过对serial framework的简单分析,理解上面的概念,并掌握基于该框架编写串口驱动的方法和步骤。

Linux kernel serial framework位于“drivers/tty/serial”目录中,其软件架构(如下面图片1所示)比较简单:

图片1 Serial framework软件架构

Serial core是Serial framework的核心实现,对上封装、屏蔽TTY的技术细节,对下为具体的串口驱动提供简单、统一的编程API。

earlycon(early console)是serial framework中比较新的一个功能,它基于Kernel system console的框架,提供了一种比较简单的控制台实现方式。

最后就是具体的串口驱动(Serial drivers)了,不再详细介绍。

serial core主要实现如下三类功能(任何一个framework的core模块都提供类似的功能,这就是套路!~):

本文将重点介绍1)和2)两类功能,第3)类,属于TTY core的内部逻辑,由于比较简单就不多说了。

数据结构是一个软件模块的灵魂和骨架,而对设备驱动来说,数据结构一般和具体的硬件实体对应,例如:

下面我们将跟随上面的思路,介绍serial core提供的数据结构(具体可参考“include/linux/serial_core.h”)。

3.2.1 struct uart_port

在serial framework中,struct uart_port抽象虚拟的串口设备(具体的串口控制器,则为实实在在的硬件设备),这是一个庞大的数据结构,存放了五花八门的、各式各样的、有新有旧的、有用没有的和串口设备有关的信息,例如(不能全部罗列,大家在写driver的时候,可以有事没事去看看,说不定就有惊喜):

1)最基本、最必须的,需要驱动工程师根据实际的硬件自行填充的字段

2)和运行时状态有关的字段

3)一些有用的函数指针(driver实现,serial core调用),例如

注1:struct uart_port中的内容非常多,因此在编写串口驱动的时候,要把握一个原则:不到万不得已的时候,不要新定义变量,多去struct uart_port找找,很有可能就找到了你想要的东西。

3.2.2 struct uart_state

struct uart_state中保存了串口使用过程中的动态信息(它们的生命周期是串口被打开到被关闭的过程),包括:

3.2.3 struct uart_ops

使用struct uart_port抽象串口的同时,serial core将串口有关的操作函数封装在struct uart_ops中,底层驱动根据实际硬件情况,填充这些函数,serial core在合适的时候,帮忙调用。

因为在历史上,串口设备是一种非常复杂的设备,因此,和struct uart_port类似,struct uart_ops结构也非常庞大,包罗万象,这里简单介绍一些常用的(其它在用到的时候再关注,或者可参考kernel的帮助文档----Documentation/serial/driver):

3.2.4 struct uart_driver

上面介绍的几个数据结构,都在竭力描述串口设备,相应的,按照设备模型的惯例,需要一个和设备对应的、抽象driver数据结构,就是struct uart_driver:

struct uart_driver {

struct module *owner;

const char *driver_name;

const char *dev_name;

int major;

int minor;

int nr;

struct console *cons;

/*

* these are private; the low level driver should not

* touch these; they should be initialised to NULL

*/

struct uart_state *state;

struct tty_driver *tty_driver;

};