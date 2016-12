本文是“X Project”串口驱动开发的第四篇,在第二篇“uart driver框架”的基础上,实现基本的、可收发数据的uart驱动,并借助这个过程,学习如下知识:

在linux kernel中,使用中断进行数据传输是最基本的要求(更进阶的是DMA,我们会在后续的文章中介绍),因为强悍的CPU无法忍受乌龟般的外设速度,忙等待只会自断生路。下面将会以Bubblegum-96平台的UART driver为例,介绍中断的使用。

关于中断,在使用之前,我们至少需要先理清如下内容(以Bubblegum-96平台的UART5为例进行说明):

1)该外设和中断控制器之间通过哪些中断线(IRQ line,也就是我们常说的中断号)进行连接。

2)每个中断线的触发方式为何,电平?边沿?

3)在设备内部(例如这里的UART控制器),哪些行为可以产生中断?产生中断的条件为何?如何控制中断的使能?如何清除中断的pending状态?

注1,这里存在一个问题,需要大家思考(这个问题是串口驱动最常见的):基于上面的描述,只有RX接收到大于等于16bytes的数据时,才会产生中断,那么接收少于16bytes的数据时,怎么办?后面实际调试的时候,再细说。

4)中断发生时,要做哪些事情?这些事情是否比较耗时?是否可以在线程中处理?

对uart driver来说,中断的申请,包括3个步骤:

1)在DTS中,通过interrupts字段,指定该设备需要使用的中断号

2)在platform driver的probe接口中,通过platform_get_irq接口,将DTS中指定的中断号取出并保存下来

@@ -253,6 +268,12 @@ static int owl_serial_probe(struct platform_device *pdev)

}

port->iotype = UPIO_MEM32;

+ port->irq = platform_get_irq(pdev, 0);

+ if (port->irq < 0) {

+ dev_err(&pdev->dev, "Failed to get irq

");

+ return port->irq;

+ }

+

port->line = of_alias_get_id(pdev->dev.of_node, "serial");