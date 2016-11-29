X-019-KERNEL-串口驱动开发之数据收发

1. 前言

本文是“X Project”串口驱动开发的第四篇，在第二篇“uart driver框架”的基础上，实现基本的、可收发数据的uart驱动，并借助这个过程，学习如下知识：

中断的申请和使用； 利用中断发送和接收数据； uart_ops中常用函数（.startup, .start_tx, etc.）的使用。

2. 中断的申请和使用

在linux kernel中，使用中断进行数据传输是最基本的要求（更进阶的是DMA，我们会在后续的文章中介绍），因为强悍的CPU无法忍受乌龟般的外设速度，忙等待只会自断生路。下面将会以Bubblegum-96平台的UART driver为例，介绍中断的使用。

2.1 准备工作

关于中断，在使用之前，我们至少需要先理清如下内容（以Bubblegum-96平台的UART5为例进行说明）：

1）该外设和中断控制器之间通过哪些中断线（IRQ line，也就是我们常说的中断号）进行连接。

2）每个中断线的触发方式为何，电平？边沿？

由[2]克制，Bubblegum-96平台的UART5的中断线为SPI 35，触发方式为高电平触发（外部GPIO中断比较关心触发方式，其它的外设中断，一般都是电平触发）。

3）在设备内部（例如这里的UART控制器），哪些行为可以产生中断？产生中断的条件为何？如何控制中断的使能？如何清除中断的pending状态？

对Bubblegum-96平台的UART5控制器来说，由[1]可知： 有TX和RX两种中断； TX的FIFO大小为32bytes，只要空闲空间（empty）大于等于16bytes，就会触发中断； RX的FIFO大小也为32bytes，当接收的数据大于等于16bytes时，就会触发中断； TX/RX中断使能与否，可由UARTx_CTL（offset=0x0000）的bit19、bit18控制； UART5中断产生时，可通过UARTx_STAT（offset=0x000c）的bit1（TX IRQ Pending）、bit0（RX IRQ Pending）获取具体的中断原因（TX还是RX），这两个bit均写1清除。

注1，这里存在一个问题，需要大家思考（这个问题是串口驱动最常见的）：基于上面的描述，只有RX接收到大于等于16bytes的数据时，才会产生中断，那么接收少于16bytes的数据时，怎么办？后面实际调试的时候，再细说。

4）中断发生时，要做哪些事情？这些事情是否比较耗时？是否可以在线程中处理？

以UART控制器为例： TX中断产生时，表明可以向TX FIFO写入数据； RX中断产生时，表明RX FIFO中有数据需要读取； 在Linux serial framework下，上面两个动作都不是耗时的动作，因此不需要在线程中进行处理。

2.2 中断申请

对uart driver来说，中断的申请，包括3个步骤：

1）在DTS中，通过interrupts字段，指定该设备需要使用的中断号

serial5: serial@e012a000 {

compatible = "actions,s900-serial";

reg = <0 0="" 0xe012a000="" 0x2000="">; /* UART5_BASE */

+ interrupts = ;

};

2）在platform driver的probe接口中，通过platform_get_irq接口，将DTS中指定的中断号取出并保存下来

@@ -253,6 +268,12 @@ static int owl_serial_probe(struct platform_device *pdev)

}

port->iotype = UPIO_MEM32; + port->irq = platform_get_irq(pdev, 0);

+ if (port->irq < 0) {

+ dev_err(&pdev->dev, "Failed to get irq

");

+ return port->irq;

+ }

+

port->line = of_alias_get_id(pdev->dev.of_node, "serial");

platform_get_irq第二个参数是dts中interrupts字段指定的中断编号，我们只使用一个，因此这里为0即可。

3）在uart port的.startup接口中，调用devm_request_irq，申请并使能该中断线

注2：这里的使能，是指UART控制器和GIC之间的使能。

+static irqreturn_t owl_serial_irq_handle(int irq, void *data)

+{

+ struct uart_port *port = data;

+

+ return IRQ_HANDLED;

+}

+

static int owl_serial_startup(struct uart_port *port)

{

int ret = 0; dev_dbg(port->dev, "%s

", __func__); + ret = devm_request_irq(port->dev, port->irq, owl_serial_irq_handle,

+ 0, "owl_serial", port);

+ if (ret < 0) {

+ dev_err(port->dev, "request irq(%d) failed(%d)

",

+ port->irq, ret);

+ return ret;

+ }

+

return ret;

}

devm_request_irq有很多参数，其中“owl_serial_irq_handle”是中断的handler，0是flags（这里没有特殊的flag需要传递），"owl_serial"是名字（无关紧要），port是传入的私有数据，kernel irq core会在调用我们的handler的时候再传给我们（具体请参考上面owl_serial_irq_handle函数）。

2.3 RX和TX中断的使能

串口在启动（.startup被调用）之后，就要保证可以正常接收数据，因此RX中断需要在uart port的.startup中使能：

@@ -111,6 +120,9 @@ static int owl_serial_startup(struct uart_port *port)

return ret;

} + /* RX irq enable */

+ __PORT_SET_BIT(port, UART_CTL, UART_CTL_RXIE);

+

return ret;

}

而TX中断可以放到uart port的.start_tx中再使能，如下：

static void owl_serial_start_tx(struct uart_port *port)

{

dev_dbg(port->dev, "%s

", __func__);

+

+ /* TX irq enable */

+ __PORT_SET_BIT(port, UART_CTL, UART_CTL_TXIE);

}

2.4 中断处理

中断处理的逻辑比较简单：

1）读取UARTx_STAT寄存器，判断中断类型。 2）如果是RX中断，从UARTx_RXDAT中读取数据，并调用tty_insert_flip_char将读取的数据保存在uart port的RX buffer中。具体可参考第4章的介绍。 3）如果是TX中断，则检查uart port的TX buffer，是否还有未发送的数据，如果有，则将数据写入到UARTx_TXDAT，由UART控制器发送出去。具体可参考第3章的介绍。

3. 收据收发前的其它操作

在前面的章节提到过，uart driver需要实现由struct uart_ops变量所代表的各种回调函数，这里列举一些和数据收发直接相关的函数，如下：

1）.startup，除去上面2.3中申请终端、使能RX中断等操作，我们还需要在startup的时候，使能串口控制器，如下：

@@ -123,6 +123,9 @@ static int owl_serial_startup(struct uart_port *port)

/* RX irq enable */

__PORT_SET_BIT(port, UART_CTL, UART_CTL_RXIE); + /* enable serial port */

+ __PORT_SET_BIT(port, UART_CTL, UART_CTL_EN);

+

return ret;

}

2）.shutdown，.startup的反动作，disable串口控制器、disable RX中断、注销中断等，不再贴代码了。

3）.stop_tx，disable TX中断，以及其它和数据发送有关的内容（具体可参考第4章的描述）。

4）.stop_rx，disable RX中断，以及其它和数据接收有关的内容（具体可参考第5章的描述）。

5）.tx_empty，判断TX FIFO是否为空，如下（如果为空，需要返回TIOCSER_TEMT，否则返回0即可）：

@@ -153,7 +167,10 @@ static unsigned int owl_serial_tx_empty(struct uart_port *port)

{

dev_dbg(port->dev, "%s

", __func__); - return 0;

+ if (__PORT_TEST_BIT(port, UART_STAT, UART_STAT_TFES))

+ return TIOCSER_TEMT;

+ else

+ return 0;

}

3. 数据发送

上层软件需要通过uart port发送的数据时，会将数据暂存在一个struct circ_buf类型的环形缓冲区中（port->state->xmit），然后调用driver的.start_tx接口，我们可以在这个接口中从环形缓冲区读取数据要发送的数据，写入到UART控制器的TX FIFO。当然，TX FIFO可能很小，需要多次传输才能完成，因此我们需要在传输完成的中断中，再次从环形缓冲区读取数据，写入TX FIFO，直到所有数据发送完成为止。上述的发送流程图如下：

图片1 数据发送流程

该流程比较简单（具体的代码实现可参考本文档对应的patch文件），不过有一些地方需要说明一下：

1）.start_tx实在关中断的情况下调用的，因此不用考虑同步问题。 2）由于TX FIFO的限制，大多数情况下，数据发送是由TX中断推动的。但存在一种特殊情况：TX buffer的数据已经发送完成了，此时串口控制器没有数据在发送，TX中断不会产生，此时需要在.start_tx中重新写FIFO。上面图片1的流程，可以覆盖这个场景。

4. 数据接收

数据接收的流程更简单，流程图如下：

图片2 数据接收流程

5. 串口数据发送和console之间的同步

由于console的write，和串口数据的发送，都是操作同一个TX FIFO，因此存在数据交叉的问题。要解决这个问题，一般遵守一个原则：保证一次console write的完整性，这样可以避免kernel输出日志被打乱。为了做到这一点，我们需要按照如下步骤改造console的write接口：

1）备份当前TX中断的状态，然后禁止TX中断。

2）按照原来的方式，调用uart_console_write将字符串通过串口发送出去。

3）恢复TX的中断状态。

代码如下：

static void owl_console_write(struct console *con, const char *s, unsigned n)

{

+ bool tx_irq_enabled;

+

struct uart_driver *driver = con->data;

struct uart_port *port = driver->state[con->index].uart_port; + /* save TX IRQ status */

+ tx_irq_enabled = __PORT_TEST_BIT(port, UART_CTL, UART_CTL_TXIE);

+

+ /* TX irq disable */

+ __PORT_CLEAR_BIT(port, UART_CTL, UART_CTL_TXIE);

+

uart_console_write(port, s, n, owl_console_putchar);

+

+ /* restore TX IRQ status */

+ if (tx_irq_enabled)

+ __PORT_SET_BIT(port, UART_CTL, UART_CTL_TXIE);

}

6. 参考文档

[1] bubblegum-96/SoC_bubblegum96.pdf

[2] https://github.com/96boards-bubblegum/linux/blob/bubblegum96-3.10/arch/arm64/boot/dts/s900.dtsi

[3] Documentation/serial/driver

[4] patch文件，https://github.com/wowotechX/linux/commit/9328d8aa82dcf2c17eec03c1beccf9c5c0567a6a

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标签: Linux driver irq serial tx rx transmit