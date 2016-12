本文是“X Project”串口驱动开发的第三篇,在第二篇“uart driver框架[1]”的基础上,实现console驱动,并借助这个过程,理解如下知识:

大家应该记得我们在移植串口的“early console[2]”的时候,需要使用UART5的寄存器地址,那时直接在代码中用宏定义出来了,如下:

这种做法有一个明显的缺点:driver不具有通用性,如果寄存器地址换了怎么办?如果换个串口呢?如果同时支持多个串口呢?这时device tree的优势就体现出来了,driver可以在probe的时候动态的从dts中获取当前设备的寄存器地址,步骤如下:

1)在dts文件中增加regs字段

其格式由dts文件的#address-cells和 #size-cells决定,它们都是2的时候,表示UART5的寄存器从0x00000000e012a000开始,size为0x0000000000002000。

2)在driver probe接口中,以IORESOURCE_MEM为参数,调用platform_get_resource接口,以struct resource的形式,将上面定义的寄存器信息取出来,并保存在uart port的mapbase指针中

其中“IORESOURCE_MEM”表示要获取的资源类型是memory资源,0表示是第一个(如果有多个,可以以此传入1、2等等)。

3)调用devm_ioremap_resource接口,将资源map出来,driver就可以使用了

同样,map出来之后,可以保存在uart port的membase指针中,同时需要把iotype设置为UPIO_MEM32。

由于linux serial framework允许一个serial driver支持多个uart port,为了方便,我们会为这些串口编号,具体体现在struct uart_port的line变量中,那用什么方法为port->line赋值呢?最好通过device tree,因为这样灵活啊。下面介绍一种通过aliases的方法。

以本文的UART5为例,dts文件中的节点名为:serial@e012a000,为了方便,我们给它添加了一个别名:serial5,这样就可以在别处引用。为了让driver可以获得该串口的编号(5),我们可以在dts中定义一个aliases,如下:

然后,在driver的probe中,调用of_alias_get_id,就可以获得该编号:

of_alias_get_id的参数为“serial”,就是上面aliases左边除了数字的部分。

注1:大家可以思考一下这种方法的好处。

1)把console driver的index也改成5

2)实现console driver的write接口

实现方法和[2]中的类似,只不过寄存器的基址是动态map出来的(具体可参考后面的patch文件[3])。另外需要说明的是,driver中的操作对象都是struct uart_port指针,但console的write接口是个例外,它使用struct console指针。也就是说,我们需要一个办法从struct console指针中得到对应的struct uart_port指针。不着急,有办法(代码如下,大家自行理解即可):

3)在kernel command line选中我们新增的console

4)编译并运行,获得如下打印(early console被禁止了,ttyS5被使能了),console移植成功

[ 0.087281] workingset: timestamp_bits=60 max_order=19 bucket_order=0

[ 0.093281] owl_serial_init

[ 0.096062] owl_serial e012a000.serial: owl_serial_probe

[ 0.101343] e012a000.serial: ttyS5 at MMIO 0xe012a000 (irq = 0, base_baud = 0) is a unknown

[ 0.109656] console [ttyS5] enabled

[ 0.109656] console [ttyS5] enabled

[ 0.116593] bootconsole [owl_serial0] disabled

[ 0.116593] bootconsole [owl_serial0] disabled

[ 0.125468] Failed to find cpu0 device node

[ 0.129593] Unable to detect cache hierarchy from DT for CPU 0

[ 0.135874] Freeing unused kernel memory: 116K (ffffff80081a0000 - ffffff80081bd000)

[ 0.143093] This architecture does not have kernel memory protection.

[ 0.149562] Kernel panic - not syncing: No working init found. Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance.

[ 0.162593] Kernel Offset: disabled

[ 0.166062] Memory Limit: none

[ 0.169093] ---[ end Kernel panic - not syncing: No working init found. Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance.