struct dma_async_tx_descriptor {

dma_cookie_t cookie;

enum dma_ctrl_flags flags; /* not a 'long' to pack with cookie */

dma_addr_t phys;

struct dma_chan *chan;

dma_cookie_t (*tx_submit)(struct dma_async_tx_descriptor *tx);

int (*desc_free)(struct dma_async_tx_descriptor *tx);

dma_async_tx_callback callback;

void *callback_param;

struct dmaengine_unmap_data *unmap;

#ifdef CONFIG_ASYNC_TX_ENABLE_CHANNEL_SWITCH

struct dma_async_tx_descriptor *next;

struct dma_async_tx_descriptor *parent;

spinlock_t lock;

#endif

};