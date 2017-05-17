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Linux的时钟

作者：linuxer 发布于：2017-5-17 18:55 分类：时间子系统

一、前言

时钟或者钟表（clock）是一种计时工具，每个人都至少有一块，可能在你的手机里，也可能佩戴在你的手腕上。如果Linux也是一个普通人的话，那么她的手腕上应该有十几块手表，包括：CLOCK_REALTIME、CLOCK_MONOTONIC、CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID、CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID、CLOCK_MONOTONIC_RAW、CLOCK_REALTIME_COARSE、CLOCK_MONOTONIC_COARSE、CLOCK_BOOTTIME、CLOCK_REALTIME_ALARM、CLOCK_BOOTTIME_ALARM、CLOCK_TAI。本文主要就是介绍Linux内核中的形形色色的“钟表”。

 

二、理解Linux中各种clock分类的基础

既然本文讲Linux中的计时工具，那么我们首先面对的就是“什么是时间？”，这个问题实在是太难回答了，因此我们这里就不正面回答了，我们只是从几个侧面来窥探时间的特性，而时间的本质就留给物理学家和哲学家思考吧。

1、如何度量时间

时间往往是和变化相关，因此人们往往喜欢使用有固定周期变化规律的运动行为来定义时间，于是人们把地球围绕太阳旋转一周的时间分成24份，每一份定义为一个小时，而一个小时被平均分成3600份，每一份就是1秒。然而，地球的运动周期不是那么稳定，怎么办？多测量几个，平均一下嘛。

虽然通过天体的运动定义了秒这样的基本的时间度量单位，但是，要想精确的表示时间，我们依赖一种有稳定的周期变化的现象。上一节我们说过了：地球围绕太阳运转不是一个稳定的周期现象，因此每次观察到的周期不是固定的（当然都大约是24小时的样子），用它来定义秒多少显得不是那么精准。科学家们发现铯133原子在能量跃迁时候辐射的电磁波的振荡频率非常的稳定（不要问我这是什么原理，我也不知道），因此被用来定义时间的基本单位：秒（或者称之为原子秒）。

2、Epoch

定义了时间单位，等于时间轴上有了刻度，虽然这条代表时间的直线我们不知道从何开始，最终去向何方，我们终归是可以把一个时间点映射到这条直线上了。甚至如果定义了原点，那么我们可以用一个数字（到原点的距离）来表示时间。

如果说定义时间的度量单位是技术活，那么定义时间轴的原点则完全是一个习惯问题。拿出你的手表，上面可以读出2017年5月10，23时17分28秒07毫秒……作为一个地球人，你选择了耶稣诞辰日做原点，讲真，这弱爆了。作为linuxer，你应该拥有这样的一块手表，从这个手表上只能看到一个从当前时间点到linux epoch的秒数和毫秒数。Linux epoch定义为1970-01-01 00:00:00 +0000 (UTC)，后面的这个UTC非常非常重要，我们后面会描述。

除了wall time，linux系统中也需要了解系统自启动以来过去了多少的时间，这时候，我们可以把钟表的epoch调整成系统的启动时间点，这时候获取系统启动时间就很容易了，直接看这块钟表的读数即可。

3、时间调整

记得小的时候，每隔一段时间，老爸的手表总会慢上一分钟左右的时间，也是他总是在7点钟，新闻联播之前等待那校时的最后一响。一听到“刚才最后一响是北京时间7点整”中那最后“滴”的一声，老爸也把自己的手表调整成为7点整。对于linux系统，这个操作类似clock_set接口函数。

类似老爸机械表的时间调整，linux的时间也需要调整，机械表的发条和齿轮结构没有那么精准，计算机的晶振亦然。前面讲了，UTC的计时是基于原子钟的，但是来到Linux内核这个场景，我们难道要为我们的计算机安装一个原子钟来计时吗？当然可以，如果你足够有钱的话。我们一般人的计算机还是基于系统中的本地振荡器来计时的，虽然精度不理想，但是短时间内你也不会有太多的感觉。当然，人们往往是向往更精确的计时（有些场合也需要），因此就有了时间同步的概念（例如NTP（Network Time Protocol））。

所谓时间同步其实就是用一个精准的时间来调整本地的时间，具体的调整方式有两种，一种就是直接设定当前时间值，另外一种是采用了润物细无声的形式，对本地振荡器的输出进行矫正。第一种方法会导致时间轴上的时间会向前或者向后的跳跃，无法保证时间的连续性和单调性。第二种方法是对时间轴缓慢的调整（而不是直接设定），从而保证了连续性和单调性。

4、闰秒（leap second）

通过原子秒延展出来的时间轴就是TAI（International Atomic Time）clock。这块“表”不管日出、日落，机械的按照ce原子定义的那个秒在推进时间。冷冰冰的TAI clock虽然精准，但是对人类而言是不友好的，毕竟人还是生活在这颗蓝色星球上。而那些基于地球自转，公转周期的时间（例如GMT）虽然符合人类习惯，但是又不够精确。在这样的背景下，UTC（Coordinated Universal Time）被提出来了，它是TAI clock的基因（使用原子秒），但是又会适当的调整（leap second），满足人类生产和生活的需要。

OK，至此，我们了解了TAI和UTC两块表的情况，这两块表的发条是一样的，按照同样的时间滴答（tick，精准的根据原子频率定义的那个秒）来推动钟表的秒针的转动，唯一不同的是，UTC clock有一个调节器，在适当的时间，可以把秒针向前或者向后调整一秒。

TAI clock和UTC clock在1972年进行了对准（相差10秒），此后就各自独立运行了。在大部分的时间里，UTC clock跟随TAI clock，除了在适当的时间点，realtime clock会进行leap second的补偿。从1972年到2017年，已经有了27次leap second，因此TAI clock的读数已经比realtime clock（UTC时间）快了37秒。换句话说，TAI和UTC两块表其实可以抽象成一个时间轴，只不过它们之间有一个固定的偏移。在1972年，它们之间的offset是10秒，经过多年的运转，到了2017年，offset累计到37秒，让我静静等待下一个leap second到了的时刻吧。

5、计时范围

有一类特殊的clock称作秒表，启动后开始计时，中间可以暂停，可以恢复。我们可以通过这样的秒表来记录一个人睡眠的时间，当进入睡眠状态的时候，按下start按键开始计时，一旦醒来则按下stop，暂停计时。linux中也有这样的计时工具，用来计算一个进程或者线程的执行时间。

6、时间精度

时间是连续的吗？你眼中的世界是连续的吗？看到窗外清风吹拂的树叶的时候，你感觉每一个树叶的形态都被你捕捉到了。然而，未必，你看急速前进的汽车的轮胎的时候，感觉车轮是倒转的。为什么？其实这仅仅是因为我们的眼睛大约是每秒15～20帧的速度在采样这个世界，你看到的世界是离散的。算了，扯远了，我们姑且认为时间的连续的，但是Linux中的时间记录却不是连续的，我们可以用下面的图片表示：

time-sample

系统在每个tick到来的时候都会更新系统时间（到linux epoch的秒以及纳秒值记录），当然，也有其他场景进行系统时间的更新，这里就不赘述了。因此，对于linux的时间而言，它是一些离散值，是一些时间采样点的值而已。当用户请求时间服务的时候，例如获取当前时间（上图中的红线），那么最近的那个Tick对应的时间采样点值再加上一个当前时间点到上一个tick的delta值就精准的定位了当前时间。不过，有些场合下，时间精度没有那么重要，直接获取上一个tick的时间值也基本是OK的，不需要校准那个delta也能满足需求。而且粗粒度的clock会带来performance的优势。

7、睡觉的时候时间会停止运作吗？

在现实世界提出这个问题会稍显可笑，鲁迅同学有一句名言：时间永是流逝，街市依旧太平。但是对于Linux系统中的clock，这个就有现实的意义了。比如说clock的一个重要的派生功能是创建timer（也就是说timer总是基于一个特定的clock运作）。在一个5秒的timer超期之前，系统先进入了suspend或者关机状态，这时候，5秒时间到达的时候，一般的timer都不会触发，因为底层的clock可能是基于一个free running counter的，在suspend或者关机状态的时候，这个HW counter都不再运作了，你如何期盼它能唤醒系统，来执行timer expired handler？但是用户还是有这方面的实际需求的，最简单的就是关机闹铃。怎么办？这就需要一个特别的clock，能够在suspend或者关机的时候，仍然可以运作，推动timer到期触发。

 

三、Linux下的各种clock总结

在linux系统中定义了如下的clock id：

#define CLOCK_REALTIME            0
#define CLOCK_MONOTONIC            1
#define CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID    2
#define CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID        3
#define CLOCK_MONOTONIC_RAW        4
#define CLOCK_REALTIME_COARSE        5
#define CLOCK_MONOTONIC_COARSE        6
#define CLOCK_BOOTTIME            7
#define CLOCK_REALTIME_ALARM        8
#define CLOCK_BOOTTIME_ALARM        9
#define CLOCK_SGI_CYCLE            10    /* Hardware specific */
#define CLOCK_TAI            11

CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID和CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID这两个clock是专门用来计算进程或者线程的执行时间的（用于性能剖析），一旦进程（线程）被切换出去，那么该进程（线程）的clock就会停下来。因此，这两种的clock都是per-process或者per-thread的，而其他的clock都是系统级别的。

根据上面一章的各种分类因素，我们可以将其他clock总结整理如下：

  leap second？ clock set？ clock tunning？ original point resolution active in suspend？
realtime yes yes yes Linux epoch ns no
monotonic yes no yes Linux epoch ns no
monotonic raw yes no no Linux epoch ns no
realtime coarse yes yes yes Linux epoch tick no
monotonic coarse yes no yes Linux epoch tick no
boot time yes no yes machine start ns no
realtime alarm yes yes yes Linux epoch ns yes
boottime alarm yes no yes machine start ns yes
tai no no no Linux epoch ns no

 

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标签: clock

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评论：

felix
2017-05-25 13:42
刚上网站，看到你的回复，再次对你详尽的回答表示致敬~
问题1：对于SMP系统，每个cpu上是不是都会有周期性tick，而只有一个CPU负责更新时间和jiffies？
问题2：负责更新时间的cpu是否能够进入睡眠，甚至C3+state？
问题3：SMP系统中，所有的CPU在处理时间任务上是否都一样？有没有区别对待？
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linuxer
2017-05-25 19:13
@felix：问题一：是的
问题二：可以，当该cpu进入idle之后，其他的cpu会在tick handler中接管global tick的任务。这个和C3STOP无关，有C3STOP的话，需要broadcast tick device来协助处理。
问题三：我觉得是一样的。
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felix
2017-05-25 19:22
@linuxer：Dear linuxer
今天在看时间子系统的时候，又想到一个问题，一直困惑
之前您回答了我高精度模式下tickless的工作过程，只会从Timer Wheel中选择最先到期的Timer的到期时间设置clockevent，而不会从红黑树中选择，这个我收获很大；
现在，我想问的是，在低精度模式下，进入tickless的时候，会从Timer Wheel和红黑树中选择最先到期的Timer的到期时间作为Clockevent的触发时间，这里也为什么也会考虑红黑树呢？
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linuxer
2017-05-25 19:34
@felix：在高精度模式下，底层运作机制是hrtimer，Timer Wheel是基于hrtimer的。在低精度模式下，hrtimer仍然可以运作，但是精度无法达到ns的精度，和Timer Wheel的精度是一样的，即hrtimer也是频率是HZ的tick来推动的（这时候Timer Wheel和hrtimer是平级的），因此这时候也需要考虑hrtimer的设定情况。
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schedule
2017-05-22 18:54
tickless就只是考虑周期性tick，对于杂乱的hrtimer的中断不予考虑
==========
当然考虑啊，linuxer 已经回答了，合并归一后取最近要到期的timer set到clockevent device中。但是如果系统确实很多时间段接近的timer， idle 系统可能就不会进no hz 状态了， 因为进出一次开销也是比较大的。繁忙的服务器系统很少进no hz状态。看看手机系统，插入usb 后灭屏，cpu 上很少有任务running，这时候基本都进入 C3stop状态，使用broadcast clock。

周期性tick存在的必要性是什么？
====================================
启动的时候，hrtimer 没准备好，用 periodic 模式工作（但是，原始支持hrtimer 也可以在启动时跑起来，linux 没这样做）

周期tick到了，给系统某些模块提供一个仲裁的时机， 比如性能剖析， 进程计时，任务调度等等
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felix
2017-05-23 07:27
@schedule：感谢你的回答
对cpu idle框架了解的不多，对cpu在何种情况下会进入idle不是很清楚。这也是引起我对时间子系统理解瓶颈的原因
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wpch
2017-05-19 15:04
@felix
插两句，CPU是因为无事可做才进入idle状态的，既然有hrtimer到期了自然就要唤醒处理，感觉你有点本末倒置了；系统的调度、时间的更新这些都依赖于周期性tick，你看一下tick中的处理应该就理解了
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linuxer
2017-05-19 15:12
@wpch：多谢wpch网友的回复，技术问题越多人讨论越清晰。

由于工作和家庭的原因，其实我很难做到快速回复的，见谅！felix同学，我非常喜欢你的问题，很有意思，我是这么想的：如果你要自己设计一个OS，那么你是考虑如何设计时间子系统呢？其实是可以完全抛弃tick的概念，让整个系统的计时都是以ns为单位的，timer也都是基于ns的。内核的各个模块以及userspace的posix timer请求（最终也是内核的hrtimer）都最终被统一挂入一个数据结构中（也许是红黑树），在这样的思路指导下，调度模块自己设定自己的hrtimer，来处理各个进程的时间统计和调度，kernel profiling模块设定自己的hrtimer，来完成profile_tick函数中的各种任务。总之，就是各个模块设定自己的hrtimer，没有什么tick的东西，原来在tick中处理的所有的事情可以推回给各个模块，让他们自己不断的设定周期性timer来解决，这样的系统好不好呢？当然好，简洁而美丽。

虽然软件结构好了，但是，这样实现导致的一个问题就是hw timer的中断太多了，一方面，在系统运行状态，很多模块可能都有每10ms需要处理日常性事务的需求（例如timekeeping模块需要更新系统时间、调度模块需要统计进程时间等），如果各自为政，那么各个模块的这种10ms的hrtimer都会各自触发中断（因为初始相位是不一样的），如果有tick的话，那么一次tick，可以统一为这些模块处理这些housekeeping task。另外一方面，实际上timer的需求还是有两种情况：一种是需要精确的时间（例如多媒体应用），另外一种就是简单的超时处理1S之后检查某种设备的状态，但是1.01秒之后检查也没有什么关系。如果对第二种场景也使用hrtimer来应对，那么也会造成过多timer中断，使用tick来推动第二种timer需求会更好一些。

Timer中太多有什么坏处呢？一方面，timer interrupt handler消耗了额外的cpu处理时间，另外，更重要的是会造成processor cache thrashing的问题。这些都会造成性能和功耗方面的问题。
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felix
2017-05-23 07:09
@linuxer：感谢linuxer能够在百忙之中关注我的问题，并深入回答。对您这段话的理解如下：
加入内核中有N个模块，N个模块有个共同的需求或者说规律：10ms需要一次动作（timekeeping的时间更新，进程调度以及某种设备状态的查询），如果没有统一的tick作为准则，这N个模块就会在自己的领域里以10ms间隔更新，这样显得杂乱无章，也不利于内核的稳定和性能，因此设计出周期性tick，定义了一个准则，这N个模块就在这个统一的tick中做自己想要做的事情。
深深的感觉出您对内核的认识程度之深，顶礼膜拜~~~
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felix
2017-05-23 07:09
@felix：假如，刚才手误
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felix
2017-05-23 07:33
@wpch：谢谢的回答！！！我需要学习的东西还很多，希望多指教
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felix
2017-05-18 12:24
有个问题想请教一下：
boot time具体是指什么时间到什么时间？系统加电-->boot finished?还是什么？
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linuxer
2017-05-18 15:16
@felix：我们这里讨论的都是clock，boottime clock不是从A到B的概念，而是一条time line，原点就是系统启动的那个时间点，然后在任何时间点，针对该clock id，调用clock_gettime都可以获取当前时间到原点的距离（即系统启动那个时间点到当前时间点的时间长度）。
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felix
2017-05-18 15:29
@linuxer：Got it!!!
另外想请教你另外一个问题，关于动态时钟机制：
针对高精度模式：一旦CPU idle就会启动动态始终机制，这时候cpu会停到周期性tick，选择time wheel中最先到期的timer的到期时间作为下次触发周期性tick的时机。问题是：这里为什么不考虑红黑树中高精度timer的最早到期的timer的到期时间呢？按道理不是应该比较time wheel 和 高精度timer，寻找这两种timer下最早到期的timer吗？为什么忽略掉了高精度tiimer?
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linuxer
2017-05-18 16:49
@felix：你问的应该是dynamic tick的问题吧，动态时钟是dynamic clock。

你是如何得到进入idle，停掉tick的时候只考虑低精度timer，而没有考虑高精度timer这个结论的？
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felix
2017-05-18 17:30
@linuxer：发邮件给你了，不知道你能收到不？
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felix
2017-05-18 17:31
@linuxer：（1）切换到高精度模式，过程如下：
                  run_timer_softirq
                          hrtimer_run_pending
                                   hrtimer_switch_to_hres
1>    base->hres_active = 1 这个标志会在进入tickless时，判断是否要查找红黑树中最近到期的hrtimer；
2>    tick_setup_sched_timer() 这里用一个hrtiemr实现了以一个HZ为间隔的周期性tick，假设当前时间为now，一个HZ的时间间隔为tick_period：a)初始，该hrtimer会以now+tick_period为到期时间，并挂到红黑树中；b)系统一旦检测到该hrtimer到期，就会将其从红黑树中删除，调用该hrtimer的回调函数tick_sched_timer（该回调函数主要完成jiffies的更新、时间的更新等，并且将该hrtiemr的下次触发时间设置为now+tick_period），之后再次将该hrtiemr挂到红黑树中；重复b)，模拟出一个以HZ为间隔的周期性tick。
（2）进入tickless，过程如下：
                  cpu_idle_loop
                          tick_nohz_idle_enter
                                   __tick_nohz_idle_enter
                                            tick_nohz_stop_sched_tick
1>    get_next_timer_interrupt，低精度模式下，该函数实现了从高精度timer和低精度timer中寻找最近到期的timer;但在高精度模式下，只在低精度timer中寻找最近到期的timer，过程如下：
a>__next_timer_interrupt，该函数实现从time wheel中找到最近到期的低精度timer
b>cmp_next_hrtimer_event
hrtimer_get_next_event，这里会根据hrtimer_hres_active()判断系统是否处于高精度模式，如果系统没有处于高精度模式，则从红黑树中寻找最近到期的timer，之后再与最近到期的低精度timer比较，哪个最早到期；但是目前系统处于高精度模式（标志base->hres_active = 1），就不会从红黑树中寻最近到期的高精度timer。
2>    hrtimer_start，这里将1>找到的最近到期timer的到期时间设置到（1）模拟出周期tick的hrtimer上，用于停止周期性tick。
问题：高精度模式下，进入tickless之后，只从time wheel中寻找最早到期的低精度timer，没有去寻找最近到期的高精度timer，这里是为什么？最近到期的高精度timer如果早于最近到期的低精度timer，该怎么处理？
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linuxer
2017-05-19 10:47
@felix：多谢你的解释，我也按照你的思路走读了一遍代码，我是这样考虑的：hrtimer本身是不依赖于tick的，因此它的逻辑很简单，hrtimer到期后执行callback，然后就是从红黑树中摘下最近的那个hrtimer，设定下一次触发的时间点，如此周而复始。因此，hw timer的中断触发时间是和红黑树中的hrtimer有关，如果红黑树是空的，那么hw timer就静默了。

当然，实际情况没有那么简单，因为目前内核运行了高精度和低精度timer两套系统，而低精度timer是基于tick的（具体为何如此，这说来话长，网上资料也很多，这里就不赘述了）。在这样的情况下，内核用一个hrtiemr实现了以一个HZ为间隔的周期性tick，而这个tick又推动了低精度timer的运作。

OK，说道tickless，其实就是停掉没有必要的tick，实际上只有低精度timer是依赖于tick的，因此也就不难理解为何在tick_nohz_stop_sched_tick函数中，只从time wheel中寻找最早到期的低精度timer来决定是否stop模拟tick的那个hrtimer。

假设time wheel中寻找最早到期的低精度timer是10秒，那么模拟tick的那个sched_timer就会被停止运作10秒，当然，在10秒内可能有非常多的hr timer在红黑树中，他们怎么办？没有什么怎么办，该触发的还是触发，hrtimer仍然按照其既定的规律运作，hw timer中断仍然按照hrtimer模块设定的规律触发。停掉tick并不是意味着停到hw timer的interrupt。
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felix
2017-05-19 11:17
@linuxer：十分感谢你的回复，昨天到现在一直等待你的回复，终于等到了！！
低精度timer依赖周期性tick，而hrtimer不依赖周期性tick，这个对我帮助很大！！
另外，对这段话：<<假设time wheel中寻找最早到期的低精度timer是10秒，那么模拟tick的那个sched_timer就会被停止运作10秒，当然，在10秒内可能有非常多的hr timer在红黑树中，他们怎么办？没有什么怎么办，该触发的还是触发，hrtimer仍然按照其既定的规律运作，hw timer中断仍然按照hrtimer模块设定的规律触发。停掉tick并不是意味着停到hw timer的interrupt。>>
我还存在疑问，tickless的初衷是为了节能的考虑，所以停止没有必要的周期性tick。如果10s内有很多hrtimer不断的打断cpu睡眠，这个就和系统节能的本意不符合了。tickless就只是考虑周期性tick，对于杂乱的hrtimer的中断不予考虑？另外，想请教您一点，周期性tick存在的必要性是什么？
felix
2017-05-23 07:22
@linuxer：Dear linuxer，
还是对这段还有一些疑问，还请您多指教
《假设time wheel中寻找最早到期的低精度timer是10秒，那么模拟tick的那个sched_timer就会被停止运作10秒，当然，在10秒内可能有非常多的hr timer在红黑树中，他们怎么办？没有什么怎么办，该触发的还是触发，hrtimer仍然按照其既定的规律运作，hw timer中断仍然按照hrtimer模块设定的规律触发。停掉tick并不是意味着停到hw timer的interrupt。》
cpu进入idle状态后（未进入C3+state），会将Time Wheel中最先到期的timer的到期时间设定为sched_timer的到期时间，假设是10s，在这10s中可能有很多hrtimer在红黑树中，这些hrtimer到期后均会触发cpu处理，那这时候，cpu退出了idle，处理了hrtimer的中断，在中断退出的时候再次进入tickless，这样理解是否准确？
linuxer
2017-05-23 16:58
@linuxer：假设目前cpu上的hrtimer的情况如下（按时间顺序）：
1、hrtimer A （2ms）
2、hrtimer B （5ms ）
3、sched hrtimer （10ms ）－－－假设HZ=100
4、hrtimer C （100ms ）
........

当CPU上没有任务执行，进入idle loop的时候，会根据time wheel中的情况来更新sched hrtimer超期时间，假设是7S，因此，这时候，cpu上的hrtimer的情况如下（按时间顺序）：
1、hrtimer A （2ms）
2、hrtimer B （5ms ）
3、hrtimer C （100ms ）
........
x、sched hrtimer （7s ）
........

2ms后，hrtimer A到期触发，唤醒CPU，这时候有两种情况：其一是这个hrtimer A没有唤醒任何进程，这时候，系统保持tickless状态，cpu上的hrtimer的情况如下（按时间顺序）：
1、hrtimer B （5ms ）
2、hrtimer C （100ms ）
........
x、sched hrtimer （7s ）
........
5ms后，hrtimer B触发，这时候我们假设是情况二、该hrtimer的handler中唤醒了某个进程P，从而使得该cpu退出tickless状态（tick_nohz_idle_exit），重置sched timer的超期时间为10ms，这时候，cpu上的hrtimer的情况如下（按时间顺序）：
1、sched hrtimer （10ms ）
2、hrtimer C （100ms ）
........

也许进程P执行非常快，1ms之后系统又重回idle进程，这时候会调用tick_nohz_idle_enter函数，sched hrtimer的行为同上。

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