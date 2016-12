内存初始化代码分析(三):创建系统内存地址映射

一、前言

经过内存初始化代码分析(一)和内存初始化代码分析(二)的过渡,我们终于来到了内存初始化的核心部分:paging_init。当然本文不能全部解析完该函数(那需要的篇幅太长了),我们只关注创建系统内存地址映射这部分代码实现,也就是解析paging_init中的map_mem函数。

同样的,我们选择的是4.4.6的内核代码,体系结构相关的代码来自ARM64。

二、准备阶段

在进入实际的代码分析之前,我们首先回头看看目前内存的状态。偌大的物理地址空间中,系统内存占据了一段或者几段地址空间,这些信息被保存在了memblock模块中的memory type类型的数组中,数组中每一个memory region描述了一段系统内存信息(base、size以及node id)。OK,系统内存就这么多,但是也并非所有的memory type类型的数组中区域都是free的,实际上,有些已经被使用或者保留使用的内存区域需要从memory type类型的一段或者几段地址空间中摘取下来,并定义在reserved type类型的数组中。实际上,在整个系统初始化过程中(更具体的说是内存管理模块完成初始化之前),我们都需要暂时使用memblock这样一个booting阶段的内存管理模块来暂时进行内存的管理(收集内存布局信息只是它的副业),每次分配的内存都是在reserved type数组中增加一个新的item或者扩展其中一个memory region的size而已。

通过memblock模块,我们已经收集了内存布局的信息(memory type类型的数组),也知道了free memory资源的信息(memory type类型的数组减去reserved type类型的数组,从集合论的角度看,reserved type类型的数组是memory type类型的数组的真子集),但是,要管理这些珍贵的系统内存,首先要能够访问他们啊(顺便说一句:memblock中的那些数组定义的地址都是物理地址),通过前面的分析文章,我们知道有两段内存已经是可见的(完成了地址映射),一个是kernel image段,另外一个是fdt段。而广大的系统内存区域仍然在黑暗之中,等待我们去拯救(进行地址映射)。

最后,我们思考这样一个问题:是否memory type类型的数组代表了整个的系统内存的地址空间呢?当然不是,有些驱动可能会保留一段系统内存区域为自己使用,同时也不希望OS管理这段内存(或者说对OS不可见),而是自己创建该段内存的地址映射。如果你对dts中的memory reserve节点比较熟悉的话,那么实际上这样的reserved memory region是有no-map属性的。这时候,内核初始化过程中,在解析该reserved-memory节点的时候,会将该段地址从memblock模块中移除。而在map_mem函数中,为所有memory type类型的数组创建地址映射的时候,有no-map属性的那段内存地址将不会创建地址映射,也就不在OS的控制范围内了。

三、概览

创建系统内存地址映射的代码在map_mem中,如下:

static void __init map_mem(void) {

struct memblock_region *reg;

phys_addr_t limit; limit = PHYS_OFFSET + SWAPPER_INIT_MAP_SIZE;---------------(1)

memblock_set_current_limit(limit); for_each_memblock(memory, reg) {------------------------(2)

phys_addr_t start = reg->base;――确定该region的起始地址

phys_addr_t end = start + reg->size; ――确定该region的结束地址 if (start >= end)--参数检查

break; if (ARM64_SWAPPER_USES_SECTION_MAPS) {----------------(3)

if (start < limit)

start = ALIGN(start, SECTION_SIZE);

if (end < limit) {

limit = end & SECTION_MASK;

memblock_set_current_limit(limit);

}

}

__map_memblock(start, end);-------------------------(4)

} memblock_set_current_limit(MEMBLOCK_ALLOC_ANYWHERE);----------(5)

}

(1)首先限制了当前memblock的上限。之所以这么做是因为在进行mapping的时候,如果任何一级的Translation table不存在的话都需要进行页表内存的分配。而在这个时间点上,伙伴系统没有ready,无法动态分配。当然,这时候memblock已经ready了,但是如果分配的内存都还没有创建地址映射(整个物理内存布局已知并且保存在了memblock模块中的memblock模块中,但是并非所有系统内存的地址映射都已经建立好的,而我们map_mem函数的本意就是要创建所有系统内存的mapping),内核一旦访问memblock_alloc分配的物理内存,悲剧就会发生了。怎么破?这里采用了限定memblock上限的方法。一旦设定了上限,那么memblock_alloc分配的物理内存不会高于这个上限。

设定怎样的上限呢?基本思路就是在map_mem的调用过程中,不需要分配translation table,怎么做到呢?当然是尽量利用已经静态定义好的那些页表了。PHYS_OFFSET是物理内存的起始地址,SWAPPER_INIT_MAP_SIZE 是启动阶段kernel direct mapping的size。也就是说,从PHYS_OFFSET到PHYS_OFFSET + SWAPPER_INIT_MAP_SIZE的区域,所有的页表(各个level的translation table)都已经OK,不需要分配,只需要把描述符写入页表即可。因此,如果将当前memblock分配的上限设定在这里将不会产生内存分配的动作(因为页表都已经ready)。

(2)对系统中所有的memory type的region建立对应的地址映射。由于reserved type的memory region是memory type的region的真子集,因此reserved memory 的地址映射也就一并建立了。

(3)如果不使用section map,那么我们在kernel direct mapping区域静态分配了PGD~PTE的页表,通过起始地址对齐以及对memblock limit的设定就可以保证在create_mapping()的时候不分配页表内存。但是在下面的情况下:

(A)Memory block的start或者end地址并没有对齐在2M上

(B)使用section map

在这种情况下,调用create_mapping()的时候会分配pte页表内存(没有对齐2M,无法进行section mapping)。怎么破?还好第一个memory block(也就是kernel image所在的block)的start address是必定对齐在2M地址上的,所以只要考虑end地址,这时候需要适当的缩小limit到end & SECTION_MASK就可以保证分配的页表内存是已经建立地址映射的了。

(4)__map_memblock代码如下:

static void __init __map_memblock(phys_addr_t start, phys_addr_t end)

{

create_mapping(start, __phys_to_virt(start), end - start,

PAGE_KERNEL_EXEC);

}

需要说明的是,在map_mem之后,所有之前通过__create_page_tables创建的描述符都被覆盖了,取而代之的是新的映射,并且memory attribute如下:

#define PAGE_KERNEL_EXEC __pgprot(_PAGE_DEFAULT | PTE_UXN | PTE_DIRTY | PTE_WRITE)

大部分memory attribute保持不变(例如MT_NORMAL、PTE_AF 、 PTE_SHARED等),有几个bit需要说明一下:PTE_UXN,Unprivileged Execute-never bit,也就是限制userspace从这里取指执行。PTE_DIRTY是一个软件设定的bit,硬件并不操作这个bit,OS软件用这个bit标识该entry是clean or dirty,如果是dirty的话,说明该page的数据已经被写入过,如果该page需要被swapped out,那么还需要保存dirty的数据才能回收该page。关于PTE_WRITE的解释todo。

(5)所有的系统内存的地址映射已经建立完毕,取消之前的上限,让memblock模块可以自由的分配内存。

四、填充PGD中的描述符

create_mapping实际上是调用底层的__create_mapping函数完成地址映射的,具体代码如下:

static void __init create_mapping(phys_addr_t phys, unsigned long virt,

phys_addr_t size, pgprot_t prot)

{

if (virt < VMALLOC_START) {

pr_warn("BUG: not creating mapping for %pa at 0x%016lx - outside kernel range

",

&phys, virt);

return;

}

__create_mapping(&init_mm, pgd_offset_k(virt & PAGE_MASK), phys, virt,

size, prot, early_alloc);

}

create_mapping的作用是将起始物理地址等于phys,大小是size的这一段物理内存mapping到起始虚拟地址是virt的虚拟地址空间,映射的memory attribute是prot。内核的虚拟地址空间从VMALLOC_START开始,低于这个地址就不对了,验证完虚拟地址,底层是调用__create_mapping函数,传递的参数情况是这样的,init_mm是内核空间的内存描述符,pgd_offset_k是根据给定的虚拟地址,在kernel space的pgd中找到对应的描述符的位置,early_alloc是在mapping过程中,如果需要分配内存的话(页表需要内存),调用该函数进行内存的分配。__create_mapping函数具体代码如下:

static void __create_mapping(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd,

phys_addr_t phys, unsigned long virt,

phys_addr_t size, pgprot_t prot,

void *(*alloc)(unsigned long size))

{

unsigned long addr, length, end, next; addr = virt & PAGE_MASK;------------------------(1)

length = PAGE_ALIGN(size + (virt & ~PAGE_MASK)); end = addr + length;

do {----------------------------------(2)

next = pgd_addr_end(addr, end);--------------------(3)

alloc_init_pud(mm, pgd, addr, next, phys, prot, alloc);----------(4)

phys += next - addr;

} while (pgd++, addr = next, addr != end);

}

创建地址映射熟悉要明确地址空间,不同的进程有不同的地址空间,struct mm_struct就是描述一个进程的虚拟地址空间,当然,我们这里的场景是为内核虚拟地址空间而创建地址映射,因此传递的参数是init_mm。需要创建地址映射的起始虚拟地址是virt,该虚拟地址对应的PUD中的描述符是一个8B的内存,pgd就是指向这个描述符内存的指针。

(1)因为地址映射的最小单位是page,因此这里进行mapping的虚拟地址需要对齐到page size,同样的,长度也需要对齐到page size。经过对齐运算,(addr,length)定义的地址范围应该是囊括(virt,size)定义的地址范围,并且是对齐到page的。

(2)(addr,length)这个虚拟地址范围可能需要占据多个PGD entry,因此这里我们需要一个循环,不断的调用alloc_init_pud函数来完成(addr,length)这个虚拟地址范围的映射,当然,alloc_init_pud函数其实也会建立下游(例如PUD、PMD、PTE)翻译表的entry。

(3)pgd中的一个描述符只能mapping有限区域的虚拟地址(PGDIR_SIZE),pgd_addr_end的宏就是计算addr所在区域的end address。如果计算出来的end address小于传入的end地址参数,那么返回end参数值。也就是说,如果(addr,length)这个虚拟地址范围的mapping需要跨越多个pgd entry,那么next变量保存了下一个pgd entry的起始虚拟地址。

(4)这个函数有两个作用,一是填充pgd entry,二是创建后续的pud translation table(如果需要的话)并进行下游Translation table的建立。

五、分配PUD页表内存并填充相应的描述符

alloc_init_pud并非只是操作pud,实际上它是操作pgd的一个entry,并分配初始pud以及后续translation table的。填充PGD的entry需要给出对应PUD translation table的内存地址,如果PUD不存在,那么alloc_init_pud还需要分配PUD translation table(page size),只有得到PUD翻译表的物理内存地址,我们才能填充PGD entry。具体代码如下:

static void alloc_init_pud(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd,

unsigned long addr, unsigned long end,

phys_addr_t phys, pgprot_t prot,

void *(*alloc)(unsigned long size))

{

pud_t *pud;

unsigned long next; if (pgd_none(*pgd)) {--------------------------(1)

pud = alloc(PTRS_PER_PUD * sizeof(pud_t));

pgd_populate(mm, pgd, pud);

}

pud = pud_offset(pgd, addr); ---------------------(2)

do { --------------------------------(3)

next = pud_addr_end(addr, end); if (use_1G_block(addr, next, phys)) { ----------------(4)

pud_t old_pud = *pud;

set_pud(pud, __pud(phys | pgprot_val(mk_sect_prot(prot)))); -----(5) if (!pud_none(old_pud)) { ---------------------(6)

flush_tlb_all(); ------------------------(7)

if (pud_table(old_pud)) {

phys_addr_t table = __pa(pmd_offset(&old_pud, 0));

if (!WARN_ON_ONCE(slab_is_available()))

memblock_free(table, PAGE_SIZE); ------------(8)

}

}

} else {

alloc_init_pmd(mm, pud, addr, next, phys, prot, alloc);

}

phys += next - addr;

} while (pud++, addr = next, addr != end);

}

(1)如果当前pgd entry是全0的话,说明还没有对应的下级PUD页表内存,因此需要进行PUD页表内存的分配。需要说明的是这时候,伙伴系统没有ready,分配内存仍然使用memblock模块,pgd_populate用来建立pgd entry和PUD 页表内存的关系。

(2)至此,pud的页表内存已经有了,但是addr对应PUD中的哪一个描述符呢?pud_offset给出了答案,其返回的指针指向传入参数addr地址对应的pud 描述符内存,而我们随后的任务就是填充pud entry了。

(3)虽然(addr,end)之间的虚拟地址范围共享一个pgd entry,但是这个地址范围对应的pud entry可能有多个,通过循环,逐一填充pud entry,同时分配并初始化下一阶页表。

(4)如果没有可能存在的1G block地址映射,这里的代码逻辑和上一节中的类似,只不过不断的循环调用alloc_init_pud改成alloc_init_pmd即可。然而,ARM64的MMU硬件提供了灰常强大的功能,系统支持1G size的block mapping,如果能够应用会获取非常多的好处:不需要分配下级的translation table节省了内存,更重要的是大大降低了TLB miss,提高了性能。既然这么好,当然要使用,不过有什么条件呢?首先系统配置必须是4k的page size,这种配置下,一个PUD entry可以覆盖1G的memory block。此外,起止虚拟地址以及映射到的物理地址都必须要对齐在1G size上。

(5)填写一个PUD描述符,一次搞定1G size的address mapping,没有PMD和PTE的页表内存,没有对PMD 和PTE描述符的访问,多么简单,多么美妙啊。假设系统内存4G,并且物理地址对齐在1G上(虚拟地址PAGE_OFFSET本来就是对齐在1G的),那么4个PUD的描述符就搞定了内核空间的线性地址映射区间。

(6)如果pud entry是非空的,那么就说明之前已经有了对该段地址的mapping(也许是只映射了部分)。一个简单的例子就是起始阶段的kernel image mapping,在__create_page_tables创建pud 以及pmd中entry。如果不能进行section mapping,那么还建立了PTE中的描述符,现在这些描述符都没有用了,我们可以丢弃它们了。

(7)虽然建立了新的页表,但是旧的页表还残留在了TLB中,必须将其“赶尽杀绝”,清除出TLB。

(8)如果pud指向了一个table描述符,也就是说明该entry指向一个PMD table,那么需要释放其memory。

六、分配PMD页表内存并填充相应的描述符

1G block mapping虽好,不一定适合所有的系统,下面我一起看看PUD entry中填充的是block descriptor的情况(描述符指向PMD translation table):

static void alloc_init_pmd(struct mm_struct *mm, pud_t *pud,

unsigned long addr, unsigned long end,

phys_addr_t phys, pgprot_t prot,

void *(*alloc)(unsigned long size))

{

pmd_t *pmd;

unsigned long next; if (pud_none(*pud) || pud_sect(*pud)) {-------------------(1)

pmd = alloc(PTRS_PER_PMD * sizeof(pmd_t));---分配pmd页表内存

if (pud_sect(*pud)) {--------------------------(2)

split_pud(pud, pmd);

}

pud_populate(mm, pud, pmd);---------------------(3)

flush_tlb_all();

}

BUG_ON(pud_bad(*pud)); pmd = pmd_offset(pud, addr);-----------------------(4)

do {

next = pmd_addr_end(addr, end);

if (((addr | next | phys) & ~SECTION_MASK) == 0) {------------(5)

pmd_t old_pmd =*pmd;

set_pmd(pmd, __pmd(phys | pgprot_val(mk_sect_prot(prot))));



if (!pmd_none(old_pmd)) {----------------------(6)

flush_tlb_all();

if (pmd_table(old_pmd)) {

phys_addr_t table = __pa(pte_offset_map(&old_pmd, 0));

if (!WARN_ON_ONCE(slab_is_available()))

memblock_free(table, PAGE_SIZE);

}

}

} else {

alloc_init_pte(pmd, addr, next, __phys_to_pfn(phys),

prot, alloc);

}

phys += next - addr;

} while (pmd++, addr = next, addr != end);

}

(1)有两个场景需要分配PMD的页表内存,一个是该pud entry是空的,我们需要分配后续的PMD页表内存。另外一个是旧的pud entry是section 描述符,映射了1G的address block。但是现在由于种种原因,我们需要修改它,故需要remove这个1G block的section mapping。

(2)虽然是建立新的mapping,但是原来旧的1G mapping也要保留的,也许这次我们只是想更新部分地址映射呢。在这种情况下,我们先通过split_pud函数调用把一个1G block mapping转换成通过pmd进行mapping的形式(一个pud的section mapping描述符(1G size)变成了512个pmd中的section mapping描述符(2M size)。形式变了,味道不变,加量不加价,仍然是1G block的地址映射。

(3)修正pud entry,让其指向新的pmd页表内存,同时flush tlb的内容。

(4)下面这段代码的逻辑起始是和alloc_init_pud是类似的。如果不能进行2M的section mapping,那么就循环调用alloc_init_pte进行地址的mapping,这里我们就不多说了,重点看看2M section mapping的处理。

(5)如果满足2M section的要求,那么就调用set_pmd填充pmd entry。

(6)如果有旧的section mapping,并且指向一个PTE table,那么还需要释放这些不需要的PTE页表描述符占用的内存。

七、分配PTE页表内存并填充相应的描述符

static void alloc_init_pte(pmd_t *pmd, unsigned long addr,

unsigned long end, unsigned long pfn,

pgprot_t prot,

void *(*alloc)(unsigned long size))

{

pte_t *pte; if (pmd_none(*pmd) || pmd_sect(*pmd)) {----------------(1)

pte = alloc(PTRS_PER_PTE * sizeof(pte_t));

if (pmd_sect(*pmd))

split_pmd(pmd, pte);----------------------(2)

__pmd_populate(pmd, __pa(pte), PMD_TYPE_TABLE);--------(3)

flush_tlb_all();

}

BUG_ON(pmd_bad(*pmd)); pte = pte_offset_kernel(pmd, addr);

do {

set_pte(pte, pfn_pte(pfn, prot));-------------------(4)

pfn++;

} while (pte++, addr += PAGE_SIZE, addr != end);

}

(1)走到这个函数,说明后续需要建立PTE这一个level的页表描述符,因此,需要分配PTE页表内存,场景有两个,一个是从来没有进行过映射,另外一个是已经建立映射,但是是section mapping,不符合要求。

(2)如果之前有section mapping,那么我们需要将其分裂成512个pte中的page descriptor。

(3)让pmd entry指向新的pte页表内存。需要说明的是:如果之前pmd entry是空的,那么新的pte页表中有512个invalid descriptor,如果之前有section mapping,那么实际上这个新的PTE页表已经通过split_pmd填充了512个page descritor。

(4)循环设定(addr,end)这段地址区域的pte中的page descriptor。

参考文献:

1、ARMv8技术手册

2、Linux 4.4.6内核源代码

原创文章,转发请注明出处。蜗窝科技

