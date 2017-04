在物联网时代,有一个问题肯定会让人头疼(现在已经初露端倪了):

既然有问题,肯定就有人试图解决,于是微信IoT、阿里小智、亚马逊IoT等等,互联网大佬们就各显神通了。最终谁能称霸天下,现在还不得而知,本文也不去讨论这些。

作为蓝牙BLE的介绍文章,本文将以微信IoT的“微信蓝牙精简协议”为例,通过“把一个蓝牙适配器模拟成微信计步器”,分别从BLE技术(怎样注册一个GATT service)和微信IoT(微信物联网平台的思路和想法)两个角度,窥一窥IoT江湖的冰山一角(权当开阔眼界了)。

微信蓝牙精简协议的思路很简单(具体可参考“http://iot.weixin.qq.com/wiki/new/index.html?page=4-3“),如下图:

图片1 微信蓝牙精简协议框架

总结来说,就是:

虽然思路简单,背后却有深深的“不怀好意”,因为:

到目前为止,“微信蓝牙精简协议”有一个比较成熟的应用实例:微信计步器,其工作流程为:

以上步骤,后面章节将会使用一个蓝牙适配器(模拟蓝牙计步器),配合自己的手机微信,进行演示说明。

后续实验基于如下的硬件、软件环境(其它环境也okay,不过我没有测试)。

在包含Bluez(及相关工具集)的Linux OS中,使用Bluez的工具,可以完成大部分的BLE实验,例如:

但有一个功能点,不是很容易实现,就是如何自定义一个GATT profile(要知道,BLE 90%以上的功能都是通过GATT实现的,如果做到这一点,学习BLE就非常方便了)。当然,BLE不复杂,我们可以直接使用BLuez提供的API,自行开发。如果是产品开发,无可厚非,但是如果仅仅只做个实验,这样大张旗鼓的就不划算了,最好能有一些开源的工具。确实有,我搜集、尝试过几种工具:

这就是搭建Golang开发环境的原因。至于步骤,很简单(以Ubuntu为例):

在github上,从https://github.com/paypal/gatt中clone一个仓库,clone的仓库地址为https://github.com/wowotech/gatt。clone后使用go get命令,下载代码到本地:

vim@ubuntu:~$ go get github.com/wowotech/gatt

下载后代码的位置为:

然后,手动将代码中所有的“github.com/paypal”类型的import修改为“github.com/wowotech”(fuck Go!!)

find . -name "*.go" | xargs sed -i 's/paypal/wowotech/g'

提交记录如下:

参考examples/server.go以及蓝牙精简协议的定义[1],新建weixin.go,增加微信蓝牙精简协议。最终的文件如下(代码很简单,熟悉BLE GATT协议的同学,很容易看懂,就不过多解释了):

注1:可以通过代码中如下的定义修改计步的步数(想刷爆微信运动朋友圈的同学注意了,嘿嘿!!):

+ // steps little endian

编译:

vim@ubuntu:~/gopath/src/github.com/wowotech/gatt/examples$ go build weixin.go

运行:

vim@ubuntu:~/gopath/src/github.com/wowotech/gatt/examples$ sudo ./weixin

[sudo] password for vim:

2017/03/04 01:03:13 dev: hci0 up

2017/03/04 01:03:14 dev: hci0 down

2017/03/04 01:03:14 dev: hci0 opened

State: PoweredOn

2017/03/04 01:03:14 BD Addr: 5C:F3:70:6A:BA:27

2017/03/04 01:03:14 Generating attribute table:

2017/03/04 01:03:14 handle type props secure pvt value

2017/03/04 01:03:14 0x0001 0x2800 0x02 0x00 *gatt.Service [ E7 FE ]

2017/03/04 01:03:14 0x0002 0x2803 0x32 0x00 *gatt.Characteristic [ 32 03 00 A1 FE ]

2017/03/04 01:03:14 0x0003 0xfea1 0x32 0x00 *gatt.Characteristic [ ]

2017/03/04 01:03:14 0x0004 0x2902 0x0E 0x00 *gatt.Descriptor [ 00 00 ]

2017/03/04 01:03:14 0x0005 0x2803 0x3E 0x00 *gatt.Characteristic [ 3E 06 00 A2 FE ]

2017/03/04 01:03:14 0x0006 0xfea2 0x3E 0x00 *gatt.Characteristic [ ]

2017/03/04 01:03:14 0x0007 0x2902 0x0E 0x00 *gatt.Descriptor [ 00 00 ]

2017/03/04 01:03:14 0x0008 0x2803 0x02 0x00 *gatt.Characteristic [ 02 09 00 C9 FE ]

2017/03/04 01:03:14 0x0009 0xfec9 0x02 0x00 *gatt.Characteristic [ ]