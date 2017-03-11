玩转BLE(3)_使用微信蓝牙精简协议伪造记步数据

1. 前言

在物联网时代，有一个问题肯定会让人头疼（现在已经初露端倪了）：

物联网中的IOT设备有两个主要特点：

1）简单小巧（不具备复杂的人机交互接口，需要手机等终端设备辅助完成配置、控制等功能）。

2）数量和种类繁多（消费者面对的可是数量众多的不同厂家、不同类型的设备）。 基于这两个特点，手机等终端设备一般通过APP（或APK）对IOT设备进行控制，不同厂家的不同设备，通常需要不同的APP/APK。于是出现了这样的结果：

如果你家里有一个小米yeelight的床头灯，你需要安装一个yeelight的APP/APK；

如果你手上戴一个百度智能手环，你需要安装一个百度智能手环APP/APK；

如果你跑步时戴一个xxx运动蓝牙耳机，你需要安装一个xxx运动蓝牙耳机APP/APK；

如果你要骑摩拜单车，你需要安装一个摩拜单车APP/APK；

如果你也行骑一下优拜单车，你需要安装一个优拜单车APP/APK；

……（要列的话，我觉得永远都列不完，大家可以想象一下，这是不是一个灾难？？）

既然有问题，肯定就有人试图解决，于是微信IoT、阿里小智、亚马逊IoT等等，互联网大佬们就各显神通了。最终谁能称霸天下，现在还不得而知，本文也不去讨论这些。

作为蓝牙BLE的介绍文章，本文将以微信IoT的“微信蓝牙精简协议”为例，通过“把一个蓝牙适配器模拟成微信计步器”，分别从BLE技术（怎样注册一个GATT service）和微信IoT（微信物联网平台的思路和想法）两个角度，窥一窥IoT江湖的冰山一角（权当开阔眼界了）。

2. 微信蓝牙精简协议简介

微信蓝牙精简协议的思路很简单（具体可参考“http://iot.weixin.qq.com/wiki/new/index.html?page=4-3“），如下图：

图片1 微信蓝牙精简协议框架

总结来说，就是：

通过微信（可以运行在手机、平板、电脑、等硬件上面）统一和IoT设备交互； 交互的介质是BLE协议（可以摇身变为其它无线协议）； 交互的过程可由服务器协助完成（服务器可选择微信服务器或者第三方服务器）。

虽然思路简单，背后却有深深的“不怀好意”，因为：

1）IoT设备想要和微信（或者微信背后的服务器）交互，就必须遵守微信定义的协议； 2）IoT设备通过微信和服务的交互（无论是第三方服务器，还是微信服务器），都必须遵守微信定义的协议，并经由微信服务器转发。 基于上面两点，物联网中最重要的两个环节：设备和数据，都掌握在微信的手中了。恐怖！！

到目前为止，“微信蓝牙精简协议”有一个比较成熟的应用实例：微信计步器，其工作流程为：

1）在带有计步功能的BLE设备上，按照协议规定的方式，基于BLE GATT，实现相应的Profile、Service、Attribute。 2）在微信公众平台，为该设备申请一个唯一的设备ID，并和设备的MAC地址一起，在公众平台上注册、授权。 3）在微信的微信运动小程序中，扫描并添加该设备，即可通过BLE读取设备的计步信息。 4）微信运动读取计步信息后，可以进行后续的动作（例如在朋友圈刷排名等）。

以上步骤，后面章节将会使用一个蓝牙适配器（模拟蓝牙计步器），配合自己的手机微信，进行演示说明。

3. 将蓝牙适配器模拟成一个计步器

3.1 环境准备

后续实验基于如下的硬件、软件环境（其它环境也okay，不过我没有测试）。

运行Ubuntu为例的PC、笔记本（或者开发板），包含蓝牙4.0（及以上）功能（自带或者使用蓝牙适配器）； Ubuntu中安装有较新版本的Bluez协议栈及工具集，以及其它必须的软禁包（具体步骤略，碰到问题的时候可以一点点解决）； 具有BLE功能的手机（上面有可以正常使用的微信）；

3.2 搭建Golang开发环境

在包含Bluez（及相关工具集）的Linux OS中，使用Bluez的工具，可以完成大部分的BLE实验，例如：

hcitool、bluetoothctl等工具，可以进行BLE设备的扫描、连接、配对、广播等操作； hcitool可以发送HCI command，设置BLE的广播数据； gatttool可以在GATT层面，完成GATT profile的连接、service attribute的读写等操作； 等等。

但有一个功能点，不是很容易实现，就是如何自定义一个GATT profile（要知道，BLE 90%以上的功能都是通过GATT实现的，如果做到这一点，学习BLE就非常方便了）。当然，BLE不复杂，我们可以直接使用BLuez提供的API，自行开发。如果是产品开发，无可厚非，但是如果仅仅只做个实验，这样大张旗鼓的就不划算了，最好能有一些开源的工具。确实有，我搜集、尝试过几种工具：

这就是搭建Golang开发环境的原因。至于步骤，很简单（以Ubuntu为例）：

1）安装Go语言

sudo apt install golang 2）创建GOPATH环境变量

mkdir ~/gopath

export GOPATH=$HOME/gopath #为了方便，可以放到~/.profile中

3.3 代码准备

在github上，从https://github.com/paypal/gatt中clone一个仓库，clone的仓库地址为https://github.com/wowotech/gatt。clone后使用go get命令，下载代码到本地：

vim@ubuntu:~$ go get github.com/wowotech/gatt

下载后代码的位置为：

vim@ubuntu:~$ ls $GOPATH/src/github.com/wowotech/ gatt

然后，手动将代码中所有的“github.com/paypal”类型的import修改为“github.com/wowotech”（fuck Go！！）

cd $GOPATH/src/github.com/wowotech/gatt find . -name "*.go" | xargs sed -i 's/paypal/wowotech/g'

提交记录如下：

3.4 编译并运行一个示例文件.

（略）。

3.5 支持“微信蓝牙精简协议”

参考examples/server.go以及蓝牙精简协议的定义[1]，新建weixin.go，增加微信蓝牙精简协议。最终的文件如下（代码很简单，熟悉BLE GATT协议的同学，很容易看懂，就不过多解释了）：

注1：可以通过代码中如下的定义修改计步的步数（想刷爆微信运动朋友圈的同学注意了，嘿嘿！！）：

+ // steps little endian + // 01(steps) 10 27 00(0x002710 = 10000) + // http://iot.weixin.qq.com/wiki/new/index.html?page=4-3 + steps := []byte{ 0x01, 0x5c, 0x74, 0x01 }

3.6 编译、运行、测试

编译：

vim@ubuntu:~/gopath/src/github.com/wowotech/gatt/examples$ go build weixin.go

运行：

vim@ubuntu:~/gopath/src/github.com/wowotech/gatt/examples$ sudo ./weixin [sudo] password for vim: 2017/03/04 01:03:13 dev: hci0 up

2017/03/04 01:03:14 dev: hci0 down

2017/03/04 01:03:14 dev: hci0 opened

State: PoweredOn

2017/03/04 01:03:14 BD Addr: 5C:F3:70:6A:BA:27

2017/03/04 01:03:14 Generating attribute table:

2017/03/04 01:03:14 handle type props secure pvt value

2017/03/04 01:03:14 0x0001 0x2800 0x02 0x00 *gatt.Service [ E7 FE ]

2017/03/04 01:03:14 0x0002 0x2803 0x32 0x00 *gatt.Characteristic [ 32 03 00 A1 FE ]

2017/03/04 01:03:14 0x0003 0xfea1 0x32 0x00 *gatt.Characteristic [ ]

2017/03/04 01:03:14 0x0004 0x2902 0x0E 0x00 *gatt.Descriptor [ 00 00 ]

2017/03/04 01:03:14 0x0005 0x2803 0x3E 0x00 *gatt.Characteristic [ 3E 06 00 A2 FE ]

2017/03/04 01:03:14 0x0006 0xfea2 0x3E 0x00 *gatt.Characteristic [ ]

2017/03/04 01:03:14 0x0007 0x2902 0x0E 0x00 *gatt.Descriptor [ 00 00 ]

2017/03/04 01:03:14 0x0008 0x2803 0x02 0x00 *gatt.Characteristic [ 02 09 00 C9 FE ]

2017/03/04 01:03:14 0x0009 0xfec9 0x02 0x00 *gatt.Characteristic [ ]

然后在手机下载AirSyncDebugger2.3.0.apk（http://iot.weixin.qq.com/wiki/new/index.html?page=4-3的底部）测试精简协议是否okay：

打开APK---->精简协议---->计步器测试

测试界面如下（Android平台）：

4. 在微信公众平台注册并授权设备

第2章成功模拟出来一个遵守“微信蓝牙精简协议”的计步器之后，我们需要登录微信的公众平台（可以使用测试帐号），注册一个产品类别，并授权该设备，之后就可以在微信运动界面使用这个设备了。

4.1 登录“微信公众平台接口测试帐号”

打开下面链接：

http://mp.weixin.qq.com/debug/cgi-bin/sandbox?t=sandbox/login

点击登录按钮，用自己微信的扫一扫登录，登录后的界面如下：

注意图中红色涂抹的三个信息（要记录下来，后面有用）：

微信号：

appID：

appsecret：

4.2 开启设备功能接口

将上面的登录界面往下拉，找到“功能服务”，“设备功能”，点击“开启”，开启设备功能接口，如下图：

4.3 添加产品

设备功能接口开启后，会出现“设置”按钮，点击进入下一个界面，进行设备功能管理。在该界面，点击“添加产品”按钮，为我们的计步器设备添加一个产品类别：

按照提示填入相关的信息（需要注意红色圈出的地方）：

点击“下一步”进入“产品能力登记”界面：

最后，点击“添加”按钮，将产品添加进去。添加成功后，进入如下的界面（注意其中红色涂抹的那一串数字，是产品的ID，记下来，后面有用）：

4.4 授权设备

4.4.1 获取access_token

根据上面得到的appID和appsecret，在浏览器里面输入如下指令，获取访问微信公众平台的token（令牌）：

https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/token?grant_type=client_credential&appid=xxxxxxxxxx&secret=xxxxxxxx

注意红色部分要修改为实际内容（具体可参考4.1章节获取的信息）。

浏览器会返回如下内容：

{"access_token":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxx","expires_in":7200}

有两个字段，access_token（记录下来，后面有用）和有效时间（7200小时，很长了）。

4.4.2 为设备生成一个唯一ID（device_id）及二维码（通过微信扫描即可添加设备）

在浏览器输入如下指令：

https://api.weixin.qq.com/device/getqrcode?access_token=xxxxxxxxxxxx&product_id=xxxxx

其中access_token为4.4.1中获取的，product_id为4.3中获取的。

浏览器的返回如下：

{"base_resp":{"errcode":0,"errmsg":"ok"},"deviceid":"xxxxxx","qrticket":"http:\/\/we.qq.com\/d\/AQArGYez06UDOcqKNe1jqWeeLhiF7fIKebEP5hiT"}

deviceid为新生成的唯一ID，记录下来，后面有用。

qrticket是设备的二维码，随便找一个二维码生成的网站（例如http://cli.im/），就可得到图片二维码，如下（注意需要将浏览器返回的转义字符改回正常）：

4.4.3 设备鉴权

这一步要借助微信公众平台的debug页面了，单纯的浏览器无法搞定。打开如下的debug地址：

找到如下界面：

body输入的内容如下：

{

"device_num":"1",

"device_list":[

{

"id":" xxxxxxxx",

"mac":"5CF3706ABA27",

"connect_protocol":"3",

"auth_key":"",

"close_strategy":"1",

"conn_strategy":"5",

"crypt_method":"0",

"auth_ver":"0",

"manu_mac_pos":"-1",

"ser_mac_pos":"-2",

"ble_simple_protocol": "1"

}

],

"op_type":"0",

"product_id": "xxxxx"

}

注意上面红色的字段，id是4.4.2中获得的deviceid，mac是蓝牙设备的物理地址，product_id是4.3中获得产品ID的。

点击“检查问题”，看到如下的成功信息，说明授权成功了：

5. 使用手机微信绑定设备

使用微信扫一扫，扫描刚才获得的二维码，点击“绑定设备”，即可添加设备，如下：

绑定成功后，设备显示未连接，如下：

接下来要连接设备。对iOS来说，在设置界面无法主动连接BLE设备，必须有应用程序自行连接，这里以微信运动为例，搜索并连接刚才授权的那个设备，即可看到计步数据的更新。步骤如下面图片（不再解释了，大家可以自己试试）：

6. 参考文档

[1] 微信蓝牙精简协议，http://iot.weixin.qq.com/wiki/new/index.html?page=4-3

[2] https://github.com/paypal/gatt

标签: 蓝牙 Bluetooth BLE golang 微信 airsync iot