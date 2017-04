一、前言

本文主要描述的是进程优先级这个概念。从用户空间来看,进程优先级就是nice value和scheduling priority,对应到内核,有静态优先级、realtime优先级、归一化优先级和动态优先级等概念,我们希望能在第二章将这些相关的概念描述清楚。为了加深理解,在第三章我们给出了几个典型数据流过程的分析。

二、overview

1、蓝图

2、用户空间的视角

在用户空间,进程优先级有两种含义:nice value和scheduling priority。对于普通进程而言,进程优先级就是nice value,从-20(优先级最高)~19(优先级最低),通过修改nice value可以改变普通进程获取cpu资源的比例。随着实时需求的提出,进程又被赋予了另外一种属性scheduling priority,而这些进程被称为实时进程。实时进程的优先级的范围可以通过sched_get_priority_min和sched_get_priority_max,对于linux而言,实时进程的scheduling priority的范围是1(优先级最低)~99(优先级最高)。当然,普通进程也有scheduling priority,被设定为0。

3、内核中的实现

内核中,task struct中有若干和进程优先级有个的成员,如下:

policy成员记录了该线程的调度策略,而其他的成员表示了各种类型的优先级,下面的小节我们会一一描述。

4、静态优先级

task struct中的static_prio成员。我们称之静态优先级,其特点如下:

(1)值越小,进程优先级越高

(2)0 – 99用于real-time processes(没有实际的意义),100 – 139用于普通进程

(3)缺省值是 120

(4)用户空间可以通过nice()或者setpriority对该值进行修改。通过getpriority可以获取该值。

(5)新创建的进程会继承父进程的static priority。

静态优先级是所有相关优先级的计算的起点,要么继承自父进程,要么用户空间自行设定。一旦修改了静态优先级,那么normal priority和动态优先级都需要重新计算。

5、实时优先级

task struct中的rt_priority成员表示该线程的实时优先级,也就是从用户空间的视角来看的scheduling priority。0是普通进程,1~99是实时进程,99的优先级最高。

6、归一化优先级

task struct中的normal_prio成员。我们称之归一化优先级(normalized priority),它是根据静态优先级、scheduling priority和调度策略来计算得到,代码如下:

static inline int normal_prio(struct task_struct *p)

{

int prio;

if (task_has_dl_policy(p))

prio = MAX_DL_PRIO-1;

else if (task_has_rt_policy(p))

prio = MAX_RT_PRIO-1 - p->rt_priority;

else

prio = __normal_prio(p);

return prio;

}