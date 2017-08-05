《奔跑吧，Linux内核》已经上架预售了

江湖有很多的门派，IT世界亦然，只不过换了一个名称叫做微信群。笨叔叔的微信群主打奔跑，严重挑战了“蜗窝派”的信条：慢下来，享受技术。象我这样的讲究心静如水的蜗牛型的人当然也想去看看这个所谓的“奔跑派”在搞什么鬼。潜伏在奔跑吧中并没有什么特别的，笨叔叔每天号召门派里面的同仁每天奔跑5公里，以此修炼武功，这很正常，和他们门派的名字相符。不过一旦出现maintainer这个字眼，整个门派就陷入了一种无法理解的狂热：maintainer威武maintainer武功盖世maintainer一统江湖欢迎maintainer吊打……在奔跑吧中，我偶尔会参与讨论一下内核技术，一切都很平静，只是一旦一波节奏来了，我必须离开，如果节奏实在太快，那么我也顺便随之摇摆一下……直到有一天，笨叔叔说他写了一本武功秘籍叫做《奔跑吧Linux内核》，需要有人帮忙review一下RCU。RCU，IT世界都知道的，就是内核中的“葵花宝典”，难于修炼，很容易走火入魔，据说世界上只有两个人可以洞悉其秘密。一个是RCU的作者，另外一个是上帝。听说四川青城派的老谢很有研究，我建议笨叔叔去成都碰一碰运气，但是老谢很忙。我两年前曾经试图修炼一些内存屏障和RCU，但是受了内伤，之后再也没有看它一眼。写书是一个脏活累活，真正能大展风采的是创立门派（内核社区中维护某一个模块）或者创建新的招式（提交patch），但是那些高手往往忙于俗务（Linux的日常工作），因此江湖中仅仅存留他们的传说而已。自ULK、LDD和LKD之后，内核的书籍永远的停留在了2.6版本上。就像广场上的大妈需要神曲一样，广大码农也是嗷嗷待哺，焦急的等待精神食粮……光阴荏苒，日月如梭，Linux内核已经演进到4.12版本，但相关的武功秘籍一直没有出现。原樱桃派高手笨叔叔愿意承担这样的责任，我是非常佩服的，因此也就帮忙review了一点点关于RCU的内容，当然，review的过程中，内伤再次发作……今天，《奔跑吧Linux内核》这本书终于要预售了：下周一（8月7日）将在异步社区预售《奔跑吧 Linux内核》签名版，共100本，先到先得。大家走过路过，不要错过啊，哎，这位小哥，你先从挖掘机上下来，我知道你刚从岚翔技校毕业，有很高的本领，但是我阅人无数，看你的骨格惊奇……是万中无一的奇才啊，我这儿有本秘籍《奔跑吧 Linux内核》，参透Linux内核之后，保证你在挖掘这个行业一览众山小啊……哎，别打人啊……后记：上面是随意调侃，《奔跑吧 Linux内核》实际上是这样的一本书：*全球首本linux 4.x内核分析书籍*全球首本以实际问题为导向的内核书籍*全球首份linux内核奔跑卷*全球首本基于ARM的内核书籍*全球首本致敬《Linux内核源代码情景分析》的内核书籍*全球首本致敬谭校长,哥哥,Beyond的linux书籍*全球首本登陆Linuxcon大会的中文内核书籍*全球首本由小FAE亲笔操刀的内核书籍*全球首个“-O0”编译的内核调试实验*全球众多杰出Linux内核华人开发者审阅*全球首本倡导IT人士每天必修课奔跑5公里的计算机图书

全球首本，等你来撸！！





最新消息：

《奔跑吧Linux内核》 几大网店已经上架预售了喔，有喜欢的小伙伴可以入手啦：

京东：http://item.jd.com/12152745.html?dist=jd

亚马逊：https://www.amazon.cn/dp/B074JV6WGN/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1502099486&sr=8-1

异步社区：http://www.epubit.com.cn/book/details/4835

当当：http://product.dangdang.com/25138842.html

标签: 奔跑吧 Linux内核