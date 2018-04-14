致驱动工程师的一封信
作者：smcdef 发布于：2018-4-14 21:00 分类：统一设备模型
注：部分代码分析举例基于linux-4.15。
device { rst-gpio = <&gpioc_ctl 10 OF_GPIO_ACTIVE_LOW>; irq-gpio = <&gpioc_ctl 11 0>; interrupts-extended = <&vic 11 IRQF_TRIGGER_RISING>; };
int device_probe(struct platform_device *pdev) { rst_gpio = of_get_named_gpio_flags(np, "rst-gpio", 0, &flags); if (flags & OF_GPIO_ACTIVE_LOW) { struct gpio_desc *desc; desc = gpio_to_desc(rst_gpio); set_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags); } irq = of_irq_get(np, 0); trigger_type = irq_get_trigger_type(irq); request_threaded_irq(irq, NULL, irq_handler, trigger_type, "irq", NULL); }
驱动按照以上代码实现的话，如果修改中断触发类型或者电平有效状态只需要修改dts即可。例如不同的IC复位电平是不一样的，有的IC是高电平复位，有的IC却是低电平复位。其实这就是一个电平有效状态的例子。
static inline int gpio_export(unsigned gpio, bool direction_may_change); static inline int gpio_export_link(struct device *dev, const char *name, unsigned gpio);
cat /proc/interrupts
输出信息不想多余的介绍。看代码去。根据输出的irq num，假设是irq_num。请进入以下目录。看看下面都有什么文件。摸索这些文件可以为你调试带来哪些方便。
cd /proc/irq/irq_num
dts和sysfs有什么关联
曾经写过一篇dts解析的文章http://www.wowotech.net/device_model/dt-code-file-struct-parse.html。最后一节其实说了一个很有意思的东西。但是仅仅是寥寥结尾。并没有展开。因为他不关乎我写的文章的的主题。但是，他却和调试息息相关。
cd /sys/firmware/devicetree/base
该目录的信息就是整个dts。将整个dts的节点以及属性全部展现在sysfs中。他对我们的调试有什么用呢？Let me tell you。如果你的项目非常的复杂，例如一套代码兼容多种硬件配置。这些硬件配置的差异信息主要是依靠dts进行区分。当编译kernel的时候，你发现你很难确定就是你用的是哪个dts。可能你就会凭借自己多年的工作经验去猜测。是的，你的经验很厉害。但是，如何确定你的dts信息是否添加到kernel使用的dts呢？我觉得你应该got it。就到这个目录去查找是否包含你添加的ndoe和property。dts中有status属性可以设置某个devicec是否使能。当你发现你的driver的probe没有执行的时候，我觉得你就需要确定一遍status是不是“ok”、“okay”或者没有这个属性。
远不止我所说的这个功能，还可以判断当前的硬件是匹配哪个dts文件。你还不去探索一波源码的设计与实现吗？节点为什么出现在某些目录？为什么有些节点的属性cat却是乱码？就是乱码，你没看错。至于为什么。点到为止。
1. 通过sysfs确定对应的device是否注册成功。
2. 通过sysfs确定对应的driver是否注册成功。
3. 通过sysfs中dts的展开信息得到compatible属性的值，然后和driver的compatible进行对比。
评论：
2018-04-20 10:01
2018-04-22 17:36
int gpiod_get_value(const struct gpio_desc *desc)
{
int value;
VALIDATE_DESC(desc);
/* Should be using gpio_get_value_cansleep() */
WARN_ON(desc->gdev->chip->can_sleep);
value = gpiod_get_raw_value_commit(desc);
if (value < 0)
return value;
if (test_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags))
value = !value;
return value;
}
看看这个if (test_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags))value = !value;你的疑问可以通过全局搜索FLAG_ACTIVE_LOW，或者你的driver调用的接口追踪函数是否用到该flag
2018-04-17 20:02
2018-04-16 15:15
2018-04-15 17:04
在阅读您的文章时，您举得如下案例，有一个疑问：
我帮他确定问题原因是dts章reg属性的地址是0xc0。这是一个大于0x7f的值。在i2c总线注册驱动的时候会解析当前总线下的所有device。然后注册所有的从设备。就是这里的地址检查出了问题，因此这个device没有注册上。
请问：为何reg属性地址大于0x7f ，地址检查会出问题，这背后的逻辑您能简单说下吗？
2018-04-15 23:11
of_i2c_register_device->i2c_check_addr_validity
int i2c_check_addr_validity(unsigned addr, unsigned short flags)
{
if (flags & I2C_CLIENT_TEN) {
/* 10-bit address, all values are valid */
if (addr > 0x3ff)
return -EINVAL;
} else {
/* 7-bit address, reject the general call address */
if (addr == 0x00 || addr > 0x7f)
return -EINVAL;
}
return 0;
}
2018-04-15 16:46
41 分钟前