一、前言

在调试ATMEL SAMA5D3 上的ftrace功能的时候,发现了一个时间精度的问题,本文主要记录这个issue修复的过程,方便后续查阅。linux内核版本是4.4.19,当然,最新的内核中仍然存在这个issue。

二、操作步骤

在通过irqsoff tracer跟踪最大中断延迟的时候发现了这个问题,具体操作步骤如下:

(1)挂载debugfs

(2)查看目前系统中已经内嵌的tracer

可能的输出是:wakeup wakeup_rt preemptirqsoff preemptoff irqsoff function nop,这个和系统配置有关。这里我们将使用irqsoff这个tracer。

(3)查看当前的tracer

如果没有执行trace任务,那么一般是nop

(4)设定irqsoff是当前的tracer

当然可以通过step (3)中的命令来确定tracer设定情况。

(5)清除上次的max latency

(6)随后我们需要打开跟踪,将跟踪信息输入到ring buffer中:

这时候需要给系统一些负载,以便让最大中断延迟场景出现。

(7)关闭输出

(8)保存跟踪结果

查阅/tmp/trace.txt文件并分析

(9)设定nop是当前的tracer

三、问题的发现

/tmp/trace.txt文件如下:

# tracer: irqsoff

#

# irqsoff latency trace v1.1.5 on 4.4.19

# --------------------------------------------------------------------

# latency: 10000 us, #441/441, CPU#0 | (M:server VP:0, KP:0, SP:0 HP:0)

# -----------------

# | task: swapper-0 (uid:0 nice:0 policy:0 rt_prio:0)

# -----------------

# => started at: __irq_svc

# => ended at: __do_softirq

#

#

# _------=> CPU#

# / _-----=> irqs-off

# | / _----=> need-resched

# || / _---=> hardirq/softirq

# ||| / _--=> preempt-depth

# |||| / delay

# cmd pid ||||| time | caller

# \ / ||||| \ | /

<...>-593 0d... 0us : do_work_pending

<...>-593 0d... 0us : do_work_pending

<...>-593 0d... 0us : trace_hardirqs_on <-do_work_pending

……

-0 0d.h. 0us : tick_handle_periodic <-ch2_irq

-0 0d.h. 0us : tick_periodic.constprop.5 <-tick_handle_periodic

-0 0d.h. 0us#: do_timer <-tick_periodic.constprop.5

-0 0d.h. 10000us : calc_global_load <-do_timer

-0 0d.h. 10000us : update_wall_time <-tick_periodic.constprop.5

-0 0d.h. 10000us : tc_get_cycles32 <-update_wall_time

……