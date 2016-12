在前一篇文章[1]中,我们编写并成功运行了一个简单的init程序。于是,“【任务4】启动Linux kernel到命令行”就成了一个水到渠成的事情。当然,只有一个简单的程序还不够,我们要来点实在的,一个真正的根文件系统。

Linux系统中制作根文件系统的方法有很多种,基于一个个package一点点编译、利用buildroot、利用busybox、等等,本文将以嵌入式系统中普遍使用的busybox为例,介绍制作一个简单的rootfs的方法。

嵌入式Linux相关的工程师,对busybox肯定不陌生,百度百科是这样解释的(我不想废话太多,直接copy吧):

busybox的官网可参考[2],为了便于开发,我在“X Project”的工具目录里面放了一个1.25.1版本的,如下:

和Linux kernel、u-boot等软件类似,busybox也有强大而灵活的配置项,也是通过menuconfig配置。按照“X Project”的一贯作风,拿到busybox的源代码之后,我们会对它进行简单的配置,并保存一份“X Project”专用的配置文件,过程如下:

简单的配置后,需要在x project的编译脚本中(./work/xprj/build/Makefile)加入编译busybox的脚本,内容如下:

和编译linux kernel、u-boot的方法一样,我们在单独的文件夹中编译busybox(避免污染原有的source code),这是通过“O”参数实现的,另外几个参数,简单解释如下:

原理和[1]中编译init程序类似,我们暂时还没有从编译器、C库等位置copy Linux程序运行所必需的动态链接库,因此任何可执行文件只能先以静态链接的形式编译。

需要静态链接的形式编译busybox的话,非常简单,打开它的一个配置项即可,如下:

配置完成后会更新“configs/xprj_defconfig ”文件,具体可参考后面的patch文件。

注1:这一个配置项,是本文唯一需要对busybox改动的地方,强大的开源软件啊!

利用3.1中(以及[1]中initramfs)的编译脚本,编译busybox,并打包成initramfs之后,下载到开发板(以Bubblegum-96为例)中执行一把:

运行成功后,串口上输出如下内容:

…

[ 0.226562] Freeing unused kernel memory: 136K (ffffff80081a8000 - ffffff80081ca000)

[ 0.234312] This architecture does not have kernel memory protection.

can't run '/etc/init.d/rcS': No such file or directory

can't open /dev/tty4: No such file or directory

can't open /dev/tty3: No such file or directory

can't open /dev/tty2: No such file or directory

/ #

can't open /dev/tty4: No such file or directory

can't open /dev/tty3: No such file or directory

can't open /dev/tty2: No such file or directory

/ #

/ #

ls

bin dev linuxrc root sbin usr

can't open /dev/tty4: No such file or directory

can't open /dev/tty3: No such file or directory

can't open /dev/tty2: No such file or directory

…