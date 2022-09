如何使能500个virtio_blk设备

# 一例virtio_blk设备中断占用分析

## 背景:这个是在客户的centos8.4的环境上复现的,dpu是目前很多

## 云服务器上的网卡标配了,在云豹的dpu产品测试中,dpu实现的virtio_blk

## 设备在申请中断时报错,在排查这个错误的过程中,觉得某些部分还比较有

## 趣,故记录之。本身涉及的背景知识有:irq,msi,irq_domain,

## affinity,virtio_blk,irqbalance

### 下面列一下我们是怎么排查并解决这个问题的。

#### 一、故障现象

内核团队接到测试组测试客户前端内核抛栈:

```

[25338.485128] virtio-pci 0000:b3:00.0: virtio_pci: leaving for legacy driver

[25338.496174] genirq: Flags mismatch irq 0. 00000080 (virtio418) vs. 00015a00 (timer)

[25338.503822] CPU: 20 PID: 5431 Comm: kworker/20:0 Kdump: loaded Tainted: G OE --------- - - 4.18.0-305.30.1.jmnd2.el8.x86_64 #1

[25338.516403] Hardware name: Inspur NF5280M5/YZMB-00882-10E, BIOS 4.1.21 08/25/2021

[25338.523881] Workqueue: events work_for_cpu_fn

[25338.528235] Call Trace:

[25338.530687] dump_stack+0x5c/0x80

[25338.534000] __setup_irq.cold.53+0x7c/0xd3

[25338.538098] request_threaded_irq+0xf5/0x160

[25338.542371] vp_find_vqs+0xc7/0x190

[25338.545866] init_vq+0x17c/0x2e0 [virtio_blk]

[25338.550223] ? ncpus_cmp_func+0x10/0x10

[25338.554061] virtblk_probe+0xe6/0x8a0 [virtio_blk]

[25338.558846] virtio_dev_probe+0x158/0x1f0

[25338.562861] really_probe+0x255/0x4a0

[25338.566524] ? __driver_attach_async_helper+0x90/0x90

[25338.571567] driver_probe_device+0x49/0xc0

[25338.575660] bus_for_each_drv+0x79/0xc0

[25338.579499] __device_attach+0xdc/0x160

[25338.583337] bus_probe_device+0x9d/0xb0

[25338.587167] device_add+0x418/0x780

[25338.590654] register_virtio_device+0x9e/0xe0

[25338.595011] virtio_pci_probe+0xb3/0x140

[25338.598941] local_pci_probe+0x41/0x90

[25338.602689] work_for_cpu_fn+0x16/0x20

[25338.606443] process_one_work+0x1a7/0x360

[25338.610456] ? create_worker+0x1a0/0x1a0

[25338.614381] worker_thread+0x1cf/0x390

[25338.618132] ? create_worker+0x1a0/0x1a0

[25338.622051] kthread+0x116/0x130

[25338.625283] ? kthread_flush_work_fn+0x10/0x10

[25338.629731] ret_from_fork+0x1f/0x40

[25338.633395] virtio_blk: probe of virtio418 failed with error -16



```

从堆栈看,是某个virtio_blk设备在probe的时候报错,错误码为-16。

#### 二、故障现象分析

从堆栈信息看:

1、virtio418是一个virtio_blk设备,在probe过程中调用 __setup_irq 返回了-16。

2、[25338.496174] genirq: Flags mismatch irq 0. 00000080 (virtio418) vs. 00015a00 (timer),说明我们的virtio_blk

设备去申请了0号中断,由于0号中断被timer占用,irq子系统在比较flags时发现不符合,则打印这行。

具体代码为:

```

static int

__setup_irq(unsigned int irq, struct irq_desc *desc, struct irqaction *new)

{

......

mismatch:

if (!(new->flags & IRQF_PROBE_SHARED)) {

pr_err("Flags mismatch irq %d. %08x (%s) vs. %08x (%s)

",

irq, new->flags, new->name, old->flags, old->name);

......

ret = -EBUSY;

......

return ret;

}

```

至于为什么virtio_blk会去申请0号中断,因为我们实现virtio_blk后端设备的时候,并没有支持intx,即virtio_pci类虚拟的pci_dev设备的irq值为0,本文先不管这个。

从堆栈看,virtio 申请中断是走了vp_find_vqs_intx流程,

```

crash> dis -l vp_find_vqs+0xc7

/usr/src/debug/linux/drivers/virtio/virtio_pci_common.c: 369---行号为369





356 static int vp_find_vqs_intx(struct virtio_device *vdev, unsigned nvqs,

357 struct virtqueue *vqs[], vq_callback_t *callbacks[],

358 const char * const names[], const bool *ctx)

359 {

......

366

367 err = request_irq(vp_dev->pci_dev->irq, vp_interrupt, IRQF_SHARED,

368 dev_name(&vdev->dev), vp_dev);

369 if (err)----压栈的返回地址

......

```

我们dpu卡实现的virtio设备,都是使能msix的,按照代码流程,应该是先尝试msix,既然能走到 vp_find_vqs_intx 流程,说明 vp_find_vqs_msix失败了,而且按照如下代码:

```

395 int vp_find_vqs(struct virtio_device *vdev, unsigned nvqs,

396 struct virtqueue *vqs[], vq_callback_t *callbacks[],

397 const char * const names[], const bool *ctx,

398 struct irq_affinity *desc)

399 {

400 int err;

401

402 /* Try MSI-X with one vector per queue. */

403 err = vp_find_vqs_msix(vdev, nvqs, vqs, callbacks, names, true, ctx, desc);//caq:先尝试单vqueue单中断号

404 if (!err)

405 return 0;

406 /* Fallback: MSI-X with one vector for config, one shared for queues. */

407 err = vp_find_vqs_msix(vdev, nvqs, vqs, callbacks, names, false, ctx, desc);//caq:尝试多个vq共享一个中断号

408 if (!err)

409 return 0;

410 /* Finally fall back to regular interrupts. */

411 return vp_find_vqs_intx(vdev, nvqs, vqs, callbacks, names, ctx);//caq:最后退化成intx模式

412 }

```

说明vp_find_vqs_msix 失败了两次。第一次是 单vqueue单中断号的非共享方式,第二次是多个vq共用一个中断的方式。

通过打点发现,失败两次的原因是 __irq_domain_activate_irq 返回了-28

```

__irq_domain_activate_irq return=-28

0xffffffff8fb52f70 : __irq_domain_activate_irq+0x0/0x80 [kernel]

0xffffffff8fb54bc5 : irq_domain_activate_irq+0x25/0x40 [kernel]

0xffffffff8fb56bfe : msi_domain_alloc_irqs+0x15e/0x2f0 [kernel]

0xffffffff8fa5e5e4 : native_setup_msi_irqs+0x54/0x90 [kernel]

0xffffffff8feef69f : __pci_enable_msix_range+0x3df/0x5e0 [kernel]

0xffffffff8feef96b : pci_alloc_irq_vectors_affinity+0xbb/0x130 [kernel]

0xffffffff8ff7472b : vp_find_vqs_msix+0x1fb/0x510 [kernel]

0xffffffff8ff74aad : vp_find_vqs+0x6d/0x190 [kernel]





```

查看具体的代码:

```

static int __irq_domain_activate_irq(struct irq_data *irqd, bool reserve)

{

int ret = 0;



if (irqd && irqd->domain) {//caq:均不为NULL

struct irq_domain *domain = irqd->domain;



if (irqd->parent_data)

ret = __irq_domain_activate_irq(irqd->parent_data,

reserve);//caq:递归,将父domain的对应irq都active一下

if (!ret && domain->ops->activate) {

ret = domain->ops->activate(domain, irqd, reserve);//caq:parent 执行完activate 然后再儿子辈执行。

/* Rollback in case of error */

if (ret && irqd->parent_data)//caq:异常则回退

__irq_domain_deactivate_irq(irqd->parent_data);

}

}

return ret;

}

```

由于客户 host kernel开启了 CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY,根据irq_domain 级别 ,该系统的irq_domain 级联如下:

不过上图是arm常见的,盗用arm图,本x86系统类似,irq_domain级别具体跟踪如下:

```

crash> irq_domain.name,parent 0xffff9bff87d4dec0

name = 0xffff9bff87c1fd60 "INTEL-IR-MSI-1-2"

parent = 0xffff9bff87400000

crash> irq_domain.name,parent 0xffff9bff87400000

name = 0xffff9bff87c24300 "INTEL-IR-1"

parent = 0xffff9bff87c6c900

crash> irq_domain.name,parent 0xffff9bff87c6c900

name = 0xffff9bff87c3ecd0 "VECTOR"-----------最高级的

parent = 0x0---所以parent为空

```

根据返回-28,根据最高级的irq_domain定位到 调用链为:

```

//caq:类比于 dma_domain_ops,在x86内是最高级的irq_domain了,因为他的domain parent为NULL

static const struct irq_domain_ops x86_vector_domain_ops = {//caq:x86针对acpi实现的irq_domain_ops

.alloc = x86_vector_alloc_irqs,//caq:分配中断

.free = x86_vector_free_irqs,

.activate = x86_vector_activate,//caq:activate实现

.deactivate = x86_vector_deactivate,

#ifdef CONFIG_GENERIC_IRQ_DEBUGFS

.debug_show = x86_vector_debug_show,

#endif

};

调用链:

x86_vector_activate-->activate_managed-->assign_managed_vector-->irq_matrix_alloc_managed

```

查看 代码如下:

```

int irq_matrix_alloc_managed(struct irq_matrix *m, const struct cpumask *msk,

unsigned int *mapped_cpu)

{//caq:managed irq 分配

unsigned int bit, cpu, end = m->alloc_end;

struct cpumap *cm;



if (cpumask_empty(msk))

return -EINVAL;



cpu = matrix_find_best_cpu_managed(m, msk);//caq:找最合适的cpu

if (cpu == UINT_MAX)

return -ENOSPC;//caq:说明没找到

......

}

```

由于没有开启 CONFIG_GENERIC_IRQ_DEBUGFS,所以没办法直接看到 vector_matrix 具体的值,

借助crash工具查看:

```

crash> p *vector_matrix

$82 = {

matrix_bits = 256,

alloc_start = 32,

alloc_end = 236,

alloc_size = 204,

global_available = 0,//caq:只剩下了这么多个irq

global_reserved = 151,

systembits_inalloc = 3,

total_allocated = 1922,//caq:只分配了这么多个irq

online_maps = 80,

maps = 0x2ff20,

scratch_map = {18446744069952503807, 18446744073709551615, 18446744073709551615, 18446735277616529407, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},

system_map = {1125904739729407, 0, 1, 18446726481523507200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}

}

```

一个疑问涌上心头,为什么总共才分配了1922 个中断,全局的global_available就为0了呢?

然后继续打点,发现virtio_blk设备的vq申请中断时,走的是 apicd->is_managed 流程,而同属于virtio协议的virtio_net设备却不是。

而走managed流程,也就是申请中断时,带有了RQD_AFFINITY_MANAGED:

```

static int

assign_irq_vector_policy(struct irq_data *irqd, struct irq_alloc_info *info)

{

if (irqd_affinity_is_managed(irqd))//caq:如果是 managed 的irq,也就是irq_data中有 IRQD_AFFINITY_MANAGED 标记

return reserve_managed_vector(irqd);

```

我们回过来查看vector alloc时的调用链:

x86_vector_alloc_irqs-->assign_irq_vector_policy-->reserve_managed_vector-->irq_matrix_reserve_managed

对一个两个队列的virtio_blk申请中断时,打点发现如下:

```

m->global_available=15296

0xffffffff87158300 : irq_matrix_reserve_managed+0x0/0x130 [kernel]---从15296减少到15256

m->global_available=15256

call vdev=0xffff8b781ce17000,index=0,callback=0xffffffffc0448000,ctx=0,msix_vec=1----------容量减少了40

```

由于已经缩小到是因为virtio_blk设备的中断申请流程,使用热插拔确认一下:

```

118: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 94371841-edge virtio3-req.0

119: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 IR-PCI-MSI 94371842-edge virtio3-req.1



热拔前:

crash> p *vector_matrix

$2 = {

matrix_bits = 256,

alloc_start = 32,

alloc_end = 236,

alloc_size = 204,

global_available = 15215,

global_reserved = 150,

systembits_inalloc = 3,

total_allocated = 553,

online_maps = 80,

maps = 0x2ff20,

scratch_map = {1179746449752063, 0, 1, 18446726481523507200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},

system_map = {1125904739729407, 0, 1, 18446726481523507200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}

}



热拔后:

crash> p *vector_matrix

$3 = {

matrix_bits = 256,

alloc_start = 32,

alloc_end = 236,

alloc_size = 204,

global_available = 15296,---增长了81个,一个config中断+两个分别为40的req中断,此时req.0和req.1是非共享模式

global_reserved = 150,

systembits_inalloc = 3,

total_allocated = 550,

online_maps = 80,

maps = 0x2ff20,

scratch_map = {481036337152, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},

system_map = {1125904739729407, 0, 1, 18446726481523507200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}

}

```

说明 对于mask内的cpu号,都需要一个中断容量,两个40就是因为80核的服务器,两个vq,平分中断,感兴趣的同学可以去查看irq_build_affinity_masks这个函数的实现。这样一个vector,因为开启了 IRQD_AFFINITY_MANAGED 属性,导致需要占用80个中断容量。而我们系统由于有512个virtio_blk设备,所以申请到部分设备的时候,就把总的

vector容量耗光了,但其实分配的irq总数才不到2000.





那么,virtio_blk设备什么时候开启的 IRQD_AFFINITY_MANAGED 属性的呢?查看git记录:

```

6abd6e5a44040 (Amit Shah 2011-12-22 16:58:29 +0530 507) static int init_vq(struct virtio_blk *vblk)

6abd6e5a44040 (Amit Shah 2011-12-22 16:58:29 +0530 508) {

......

6a27b656fc021 (Ming Lei 2014-06-26 17:41:48 +0800 515) struct virtio_device *vdev = vblk->vdev;

ad71473d9c437 (Christoph Hellwig 2017-02-05 18:15:25 +0100 516) struct irq_affinity desc = { 0, };----会导致blk申请中断时,使用内核managed方式来申请,一个dev会占用cpu核数这么多的容量。

```

看起来是 ad71473d9c437 这个 commit引入了这个问题。





但是根据virtio_blk驱动,第一遍中断申请的时候才有affinity_managed 设置,第二遍应该并没有设置,具体 vp_find_vqs_msix 如下:

```

//caq:vq申请中断,msix 模式,per_vq_vectors 决定是个vq共享中断还是独占中断

static int vp_find_vqs_msix(struct virtio_device *vdev, unsigned nvqs,

struct virtqueue *vqs[], vq_callback_t *callbacks[],

const char * const names[], bool per_vq_vectors,

const bool *ctx,

struct irq_affinity *desc)

{

struct virtio_pci_device *vp_dev = to_vp_device(vdev);

u16 msix_vec;

int i, err, nvectors, allocated_vectors;



vp_dev->vqs = kcalloc(nvqs, sizeof(*vp_dev->vqs), GFP_KERNEL);

if (!vp_dev->vqs)

return -ENOMEM;



if (per_vq_vectors) {//caq:单个vq 单个vector 中断号

/* Best option: one for change interrupt, one per vq. */

nvectors = 1;//caq:这个是config的中断,注意要和virtio_net的 ctrl vq区分

for (i = 0; i < nvqs; ++i)

if (callbacks[i])//caq:由于ctrl vq是不设置callbacks的,所以它没有中断

++nvectors;

} else {

/* Second best: one for change, shared for all vqs. */

nvectors = 2;

}

//caq:中断总数最少为2,最多为vq个数+1,1为config的中断,另外单个vq单个vector才具备带亲核属性

err = vp_request_msix_vectors(vdev, nvectors, per_vq_vectors,

per_vq_vectors ? desc : NULL);//caq:nvectors 为总中断数,注意desc的配置取决于 per_vq_vectors

//caq:virtio_pci申请msix的vector

static int vp_request_msix_vectors(struct virtio_device *vdev, int nvectors,

bool per_vq_vectors, struct irq_affinity *desc)

{

......

vp_dev->msix_affinity_masks

= kcalloc(nvectors, sizeof(*vp_dev->msix_affinity_masks),

GFP_KERNEL);//caq:中断掩码内存的分配

......

if (desc) {//caq:要求带亲核属性

flags |= PCI_IRQ_AFFINITY;//caq:带上亲核属性

desc->pre_vectors++; /* virtio config vector *///caq:细节,相当于指定了config中断不要设置亲核,走系统默认

}

......

```

原因,因为前面很多virtio_blk设备因为一个vector占用了80个中断容量,导致整体中断数不够了,

而后面的virtio_blk设备,第一遍使用vp_find_vqs_msix带 managed_affinity属性申请中断时失败,第二遍尽管使用vq共享中断模式,由于os连一个中断都分配不出来, 也会失败,导致走入了第三个流程,也就是 vp_find_vqs_intx 流程。

在另外一个virtio_blk单vq的环境上,具体查看如下:

```

[root@localhost config_json]# cat /proc/interrupts |grep req |tail -1

986: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 0 IR-PCI-MSI 93687809-edge virtio180-req.0

[root@localhost config_json]# cat /proc/irq/986/smp_affinity

ffff,ffffffff,ffffffff



[root@localhost config_json]# cat /proc/interrupts |grep queues |tail -1

1650: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 94369793-edge virtio512-virtqueues





[root@localhost config_json]# cat /proc/irq/1650/smp_affinityffff,ffffffff,ffffffff

[root@localhost config_json]# ls /sys/bus/virtio/devices/virtio180/block/

vdsh

[root@localhost config_json]# ls /sys/bus/virtio/devices/virtio512/block/

vdafj

```

以上可以看出,virtio180,也就是 vdsh 的block设备,走了 vp_find_vqs_msix 第一遍流程,分配了带 managed_affinity 的vector,所以他的中断名字是req结尾的,





而另外一个 virtio512 ,也就是 vdafj 的block设备,走了 vp_find_vqs_msix 第二遍流程,没有分配 带 managed_affinity 的vector,所以它的中断名字是 virtqueues 结尾的,

而后面的设备,只能走第三个流程,报错了,所以打点发现,除了 activate的时候会报容量不足,在alloc阶段,也会在 irq_matrix_alloc 报容量不足。

```

int irq_matrix_alloc(struct irq_matrix *m, const struct cpumask *msk,

bool reserved, unsigned int *mapped_cpu)

{

......

cpu = matrix_find_best_cpu(m, msk);

if (cpu == UINT_MAX)//caq:在msk内,没找到合适的cpu来记账

return -ENOSPC;



cm = per_cpu_ptr(m->maps, cpu);

bit = matrix_alloc_area(m, cm, 1, false);//caq:获取一个

if (bit >= m->alloc_end)

return -ENOSPC;//caq:没有资源了

......



打点记录如下:

Returning from: 0xffffffffb7158300 : irq_matrix_reserve_managed+0x0/0x130 [kernel]

Returning to : 0xffffffffb705adb7 : x86_vector_alloc_irqs+0x2d7/0x3c0 [kernel]

0xffffffffb75dc42c : intel_irq_remapping_alloc+0x7c/0x6d0 [kernel]

0xffffffffb7156438 : msi_domain_alloc+0x68/0x120 [kernel]

0xffffffffb715457d : __irq_domain_alloc_irqs+0x12d/0x300 [kernel]

0xffffffffb7156b38 : msi_domain_alloc_irqs+0x98/0x2f0 [kernel]

0xffffffffb705e5e4 : native_setup_msi_irqs+0x54/0x90 [kernel]

0xffffffffb74ef69f : __pci_enable_msix_range+0x3df/0x5e0 [kernel]

0xffffffffb74ef96b : pci_alloc_irq_vectors_affinity+0xbb/0x130 [kernel]

0xffffffffb70635e0 : kretprobe_trampoline+0x0/0x50 [kernel]

0x1b7574a40

0x1b7574a40 (inexact)

irq_matrix_reserve_managed return -28



```

#### 三、故障复现

1、只要是一开始各个核中断的aviable 容量相当,然后热插拔足够多virtio_blk设备,则必现。

2、如果各个核的中断的available容量相差很多,比如常见的numa节点的第一个cpu的中断占用过多,

使得走第一分支时因为某个核容量不够而reserve_managed 失败,然后

则会使得后面大量的virtio_blk走第二个分支,此时不带managed_affinity,反而能分配成功。

#### 四、故障规避或解决

可能的解决方案之一:

```

static int init_vq(struct virtio_blk *vblk)//caq:初始化关于vq相关的内容

{

int err;

int i;

vq_callback_t **callbacks;

const char **names;

struct virtqueue **vqs;

unsigned short num_vqs;

struct virtio_device *vdev = vblk->vdev;

struct irq_affinity desc = { 0, };//caq:去掉这行代码

```

解决方案之二:

开启irqbalance,并让服务器进入 Power-save mode 时,irqbalance 会将中断集中分配给numa节点的第一个 CPU,这样慢慢地,各个核

的available的irq 容量就相差比较大了,当然这种不太靠谱。

解决方案之三:

手工调整中断亲核,使得某些核的容量接近于0,然后再加载virtio_blk设备。

#### 五、作者简介

陈安庆,目前在dpu厂商 云豹智能 负责linux内核及虚拟化方面的工作,

联系方式:微信与手机同号:18752035557。