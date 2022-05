owner = atomic_long_read(&lock->owner); for (;;) {-------A unsigned long old, flags = __owner_flags(owner); unsigned long task = owner & ~MUTEX_FLAGS; if (task) { if (likely(task != curr)) break;--------------B if (likely(!(flags & MUTEX_FLAG_PICKUP))) break;--------------C flags &= ~MUTEX_FLAG_PICKUP; } flags &= ~MUTEX_FLAG_HANDOFF;------D old = atomic_long_cmpxchg_acquire(&lock->owner, owner, curr | flags); if (old == owner) return NULL;------E owner = old; } return __owner_task(owner);