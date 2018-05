KASLR

KASLR

引言

注:文章代码分析基于linux-4.15,架构基于aarch64(ARM64)。

如何使用

<>

kaslr-seed

/ { chosen { kaslr-seed = <0x10000000>; }; };

如何获取偏移

u64 __init kaslr_early_init(u64 dt_phys) { void *fdt; u64 seed, offset, mask, module_range; const u8 *cmdline, *str; int size; early_fixmap_init(); /* 1 */ fdt = __fixmap_remap_fdt(dt_phys, &size, PAGE_KERNEL); /* 1 */ seed = get_kaslr_seed(fdt); /* 2 */ if (!seed) return 0; cmdline = get_cmdline(fdt); str = strstr(cmdline, "nokaslr"); /* 3 */ if (str == cmdline || (str > cmdline && *(str - 1) == ' ')) return 0; mask = ((1UL << (VA_BITS - 2)) - 1) & ~(SZ_2M - 1); /* 4 */ offset = seed & mask; /* use the top 16 bits to randomize the linear region */ memstart_offset_seed = seed >> 48; /* 5 */ if ((((u64)_text + offset) >> SWAPPER_TABLE_SHIFT) != (((u64)_end + offset) >> SWAPPER_TABLE_SHIFT)) offset = round_down(offset, 1 << SWAPPER_TABLE_SHIFT); /* 6 */ return offset; }

由于dtb的地址是物理地址,因此第一步先为dtb区域建立映射。 从dtb文件获取kaslr-seed属性的值。 确保command line没有传递nokaslr参数,如果传递nokaslr则关闭KASLR。 保证传递的偏移地址2M地址对齐,并且保证kernel位于VMALLOC区域大小的一半地址空间以下 (VA_BITS - 2)。当VA_BITS=48时,mask=0x0000_3fff_ffe0_0000。 线性映射区地址也会随机化。 kernel启动初期只有一个PUD页表,因此希望kernel映射在1G(1 << SWAPPER_TABLE_SHIFT)大小范围内,这样就不用两个PUD页表。如果kernel加上偏移offset后不满足这点,自然要重新对齐。

如何创建映射

__primary_switched: tst x23, ~(MIN_KIMG_ALIGN - 1) // already running randomized? b.ne 0f mov x0, x21 // pass FDT address in x0 bl kaslr_early_init // parse FDT for KASLR options cbz x0, 0f // KASLR disabled? just proceed orr x23, x23, x0 // record KASLR offset ldp x29, x30, [sp], #16 // we must enable KASLR, return ret // to __primary_switch()

什么是KASLR?KASLR是kernel address space layout randomization的缩写,直译过来就是内核地址空间布局随机化。KASLR技术允许kernel image加载到VMALLOC区域的任何位置。当KASLR关闭的时候,kernel image都会映射到一个固定的链接地址。对于黑客来说是透明的,因此安全性得不到保证。KASLR技术可以让kernel image映射的地址相对于链接地址有个偏移。偏移地址可以通过dts设置。如果bootloader支持每次开机随机生成偏移数值,那么可以做到每次开机kernel image映射的虚拟地址都不一样。因此,对于开启KASLR的kernel来说,不同的产品的kernel image映射的地址几乎都不一样。因此在安全性上有一定的提升。打开KASLR功能非常简单,在支持KASLR的内核配置选项添加选项CONFIG_RANDOMIZE_BASE=y。同时还需要告知kernel映射的偏移地址,通过dts传递。在chosen节点下添加kaslr-seed属性。属性值就是偏移地址。另外command line不要带nokaslr,否则KASLR还是关闭。dts信息举例如下。顺便说一下,在dts中符号中是一个32 bit的值。但是在ARM64平台,这里的属性是一个特例,他就是一个64 bit的值。kaslr-seed属性的解析在kaslr_early_init函数完成。该函数根据输入参数dtb首地址(物理地址)解析dtb,找到偏移地址,最后返回。kaslr_early_init实现如下。kernel启动初期在汇编阶段创建映射关系。代码位于head.S文件。在__primary_switched函数中会调用kaslr_early_init得到偏移地址。保存在x23寄存器中。然后重新创建kernel image的映射。

创建映射的函数是__create_page_tables。

__create_page_tables: /* * Map the kernel image. */ adrp x0, swapper_pg_dir mov_q x5, KIMAGE_VADDR + TEXT_OFFSET // compile time __va(_text) add x5, x5, x23 // add KASLR displacement create_pgd_entry x0, x5, x3, x6 adrp x6, _end // runtime __pa(_end) adrp x3, _text // runtime __pa(_text) sub x6, x6, x3 // _end - _text add x6, x6, x5 // runtime __va(_end) create_block_map x0, x7, x3, x5, x6

这段代码在我的另一篇文章《ARM64 Kernel Image Mapping的变化》已经有分析过,这里就略过了。注意第7行,kernel image映射的虚拟地址加上了一个偏移地址x23。还有一点需要说明,既然可以运行任意位置,必然编译的kernel必须是PIC(Position Independent code),当然还有一步重要的操作就是对重定位段进行重定位。这部分代码在 arch/arm64/kernel/head.S 文件 __relocate_kernel 函数实现。大概说下 __relocate_kernel 有什么用呢!例如链接脚本中常见的几个变量 _text 、 _etext 、 _end 。这几个你应该很熟悉,他们是一个地址并且他们的值是链接的时候确定下来,那么现在使能kaslr的情况下,代码中再访问 _text 的值就很明显不是运行时的虚拟地址,而是链接时候的值。因此, __relocate_kernel 函数就是负责重定位这些变量。保证访问这些变量的值依然是正确的值。这部分设计编译和链接,有兴趣的可以研究一下《程序员的自我修养》这本书。

addr2line怎么办

addr2line -e vmlinux 0xffffff8000080000

Virtual kernel memory layout: modules : 0xffffff8000000000 - 0xffffff8008000000 ( 128 MB) vmalloc : 0xffffff8008000000 - 0xffffffbebfff0000 ( 250 GB) .text : 0xffffff80ae280000 - 0xffffff80af2e0000 ( 16768 KB) .rodata : 0xffffff80af300000 - 0xffffff80afb60000 ( 8576 KB) .init : 0xffffff80afb60000 - 0xffffff80b01e0000 ( 6656 KB) .data : 0xffffff80b01e0000 - 0xffffff80b044f200 ( 2493 KB) .bss : 0xffffff80b044f200 - 0xffffff80b0e18538 ( 10021 KB) fixed : 0xffffffbefe7fb000 - 0xffffffbefec00000 ( 4116 KB) PCI I/O : 0xffffffbefee00000 - 0xffffffbeffe00000 ( 16 MB) vmemmap : 0xffffffbf00000000 - 0xffffffc000000000 ( 4 GB maximum) 0xffffffbf00000000 - 0xffffffbf03000000 ( 48 MB actual) memory : 0xffffffc000000000 - 0xffffffc0c0000000 ( 3072 MB)

KASLR在技术上增加了OS安全性,但是对于调试或许增加了些难度。何以见得呢?首先,我们知道编译kernel的时候链接地址和最终运行地址是不一样的,因此如果发生oops,栈的回溯信息中的函数地址其实都是运行地址。如果你使用过addr2line工具的话,应该不会陌生这条命令获取某个地址在代码中的哪一行。那么现在问题是oops中的地址和链接地址有一个偏差,并且这个偏差随着bootloader传递的值而变化。现在摆在我们眼前的是addr2line工具还怎么用?下面就为你答疑解惑。kernel开机log中会打印Virtual kernel memory layout。举例如下。

注意看以上.text区域(kernel代码段)起始地址和结束地址是不是位于VMALLOC区域。如果发生oops,log中函数的地址必然是一个位于.text段的地址,假设是addr_run,但是链接地址应该是KIMAGE_VADDR + TEXT_OFFSET,这两个宏定义参考这篇文章《ARM64 Kernel Image Mapping的变化》。在这个例子中,KIMAGE_VADDR = 0xffffff8008000000,TEXT_OFFSET = 0x80000。addr2line工具使用的必须是链接地址,因此需要将addr_run转换成链接地址。公式很容易推导出来,addr_link = addr_run - .text_start + vmalloc_start + TEXT_OFFSET。在这个例子中就是addr_link = addr_run - 0xffffff80ae280000 + 0xffffff8008000000 + 0x80000。计算的addr_link就可以使用addr2line工具解析了。Have fun!

标签: kaslr