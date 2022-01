for_each_domain(cpu, tmp) {---------A if (want_affine && (tmp->flags & SD_WAKE_AFFINE) && cpumask_test_cpu(prev_cpu, sched_domain_span(tmp))) {----------B if (cpu != prev_cpu) new_cpu = wake_affine(tmp, p, cpu, prev_cpu, sync); sd = NULL; /* Prefer wake_affine over balance flags */ break; } if (tmp->flags & sd_flag)-------C sd = tmp; else if (!want_affine) break; }