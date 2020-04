一例hardened_usercopy的bug解析

一、前言

本文以一个在centos7.6内核发生的BUGON,描述一下常见BUGON导致panic的解bug流程。目前这个bug在centos7.6最新版本未合入,需要升级到centos7.7的3.10.0-1062.13.1.el7以上版本才能解决。文中涉及到iscsi模块,xfs模块,内核协议栈收发包,slab(slub)等内存结构信息。本文对内核初学者分析和理解常见的内核问题有一定的帮助。

二、故障现象

机器出现复位,收集到了crash文件,从日志中显示为BUGON。

[85774.558604] usercopy: kernel memory exposure attempt detected from ffff9cba0bf75400 (kmalloc-512) (1024 bytes)

[85774.559261] ------------[ cut here ]------------

[85774.559839] kernel BUG at mm/usercopy.c:72!

[85774.560367] invalid opcode: 0000 [#1] SMP

[85774.560879] Modules linked in: cmac arc4 md4 nls_utf8 cifs ccm dns_resolver xfs iscsi_tcp libiscsi_tcp libiscsi iptable_raw iptable_mangle sch_sfq sch_htb scsi_transport_iscsi veth ipt_MASQUERADE nf_nat_masquerade_ipv4 xt_comment xt_mark iptable_nat nf_conntrack_ipv4 nf_defrag_ipv4 nf_nat_ipv4 xt_addrtype iptable_filter xt_conntrack nf_nat nf_conntrack br_netfilter bridge stp llc dm_thin_pool dm_persistent_data dm_bio_prison dm_bufio libcrc32c loop bonding fuse sunrpc dm_mirror dm_region_hash dm_log dm_mod dell_smbios dell_wmi_descriptor iTCO_wdt iTCO_vendor_support dcdbas skx_edac intel_powerclamp coretemp intel_rapl iosf_mbi kvm_intel kvm irqbypass crc32_pclmul ghash_clmulni_intel aesni_intel lrw gf128mul glue_helper ablk_helper cryptd ipmi_ssif sg pcspkr mei_me lpc_ich i2c_i801 mei wmi ipmi_si

[85774.564343] ipmi_devintf ipmi_msghandler acpi_pad acpi_power_meter ip_tables ext4 mbcache jbd2 sd_mod crc_t10dif crct10dif_generic crct10dif_pclmul crct10dif_common crc32c_intel mgag200 drm_kms_helper syscopyarea sysfillrect sysimgblt fb_sys_fops ttm megaraid_sas drm ixgbe ahci igb drm_panel_orientation_quirks libahci mdio libata ptp pps_core dca i2c_algo_bit nfit libnvdimm

[85774.566809] CPU: 9 PID: 28054 Comm: tgtd Kdump: loaded Not tainted 3.10.0-957.27.2.el7.x86_64 #1

[85774.567446] Hardware name: Dell Inc. PowerEdge R740/0YNX56, BIOS 2.4.8 11/26/2019

[85774.568094] task: ffff9cb12e1e0000 ti: ffff9cb124224000 task.ti: ffff9cb124224000

[85774.568754] RIP: 0010:[<ffffffff9803f557>] [<ffffffff9803f557>] __check_object_size+0x87/0x250

[85774.569419] RSP: 0018:ffff9cb124227b98 EFLAGS: 00010246

[85774.570072] RAX: 0000000000000062 RBX: ffff9cba0bf75400 RCX: 0000000000000000

[85774.570723] RDX: 0000000000000000 RSI: ffff9cc13bf13898 RDI: ffff9cc13bf13898

[85774.571372] RBP: ffff9cb124227bb8 R08: 0000000000000000 R09: ffff9cb1313e6f00

[85774.572017] R10: 000000000003bc95 R11: 0000000000000001 R12: 0000000000000400

[85774.572669] R13: 0000000000000001 R14: ffff9cba0bf75800 R15: 0000000000000400

[85774.573325] FS: 00007f41a122a740(0000) GS:ffff9cc13bf00000(0000) knlGS:0000000000000000

[85774.573994] CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033

[85774.574655] CR2: 0000000003236fe0 CR3: 0000001023138000 CR4: 00000000007607e0

[85774.575314] DR0: 0000000000000000 DR1: 0000000000000000 DR2: 0000000000000000

[85774.575964] DR3: 0000000000000000 DR6: 00000000fffe0ff0 DR7: 0000000000000400

[85774.576609] PKRU: 55555554

[85774.577242] Call Trace:

[85774.577880] [<ffffffff9818dd9d>] memcpy_toiovec+0x4d/0xb0

[85774.578531] [<ffffffff9842c858>] skb_copy_datagram_iovec+0x128/0x280

[85774.579190] [<ffffffff9849372a>] tcp_recvmsg+0x22a/0xb30

[85774.579838] [<ffffffff984c2340>] inet_recvmsg+0x80/0xb0

[85774.580474] [<ffffffff9841a6ec>] sock_aio_read.part.9+0x14c/0x170

[85774.581097] [<ffffffff9841a731>] sock_aio_read+0x21/0x30

[85774.581714] [<ffffffff98041b33>] do_sync_read+0x93/0xe0

[85774.582328] [<ffffffff98042615>] vfs_read+0x145/0x170

[85774.582934] [<ffffffff9804342f>] SyS_read+0x7f/0xf0

[85774.583543] [<ffffffff98576ddb>] system_call_fastpath+0x22/0x27

[85774.584158] Code: 45 d1 48 c7 c6 05 c3 87 98 48 c7 c1 f6 57 88 98 48 0f 45 f1 49 89 c0 4d 89 e1 48 89 d9 48 c7 c7 00 27 88 98 31 c0 e8 30 e4 51 00 <0f> 0b 0f 1f 80 00 00 00 00 48 c7 c0 00 00 e0 97 4c 39 f0 73 0d

[85774.585495] RIP [<ffffffff9803f557>] __check_object_size+0x87/0x250

[85774.586135] RSP <ffff9cb124227b98>

三、分析过程

1、可能存在问题的原因

我们知道,在使能了CONFIG_HARDENED_USERCOPY的情况下,如果往用户态拷贝或者用户态往内核拷贝的话,会对访问的数据区进行检查,这里不展开,感兴趣的同学可以参照一下《 https://lwn.net/Articles/695991/ 》来理解这种配置引入的背景。

首先,我们来看一下对应BUGON的地方:

61 static void report_usercopy(const void *ptr, unsigned long len,

62 bool to_user, const char *type)

63 {

64 pr_emerg("kernel memory %s attempt detected %s %p (%s) (%lu bytes)

",

65 to_user ? "exposure" : "overwrite",

66 to_user ? "from" : "to", ptr, type ? : "unknown", len);

67 /*

68 * For greater effect, it would be nice to do do_group_exit(),

69 * but BUG() actually hooks all the lock-breaking and per-arch

70 * Oops code, so that is used here instead.

71 */

72 BUG();----这行出现

73 }

从上面代码可以看出,我们报错日志的红色字体的第一行,就是pr_emerg打印出来的。在本案例中,有几个关键字需要特别关注:

[85774.558604] usercopy: kernel memory exposure attempt detected from ffff9cba0bf75400 (kmalloc-512) (1024 bytes)

意思是,我们试图从ffff9cba0bf75400 拷贝到用户态,那么出现bugon,要么是地址问题,要么是长度问题,我们下面就要判断出,到底是地址问题还是长度问题。

回到我们的堆栈,堆栈表示tgtd 进程在收tcp的网络包。

[85774.577880] [<ffffffff9818dd9d>] memcpy_toiovec+0x4d/0xb0

[85774.578531] [<ffffffff9842c858>] skb_copy_datagram_iovec+0x128/0x280

[85774.579190] [<ffffffff9849372a>] tcp_recvmsg+0x22a/0xb30

[85774.579838] [<ffffffff984c2340>] inet_recvmsg+0x80/0xb0

[85774.580474] [<ffffffff9841a6ec>] sock_aio_read.part.9+0x14c/0x170

[85774.581097] [<ffffffff9841a731>] sock_aio_read+0x21/0x30

[85774.581714] [<ffffffff98041b33>] do_sync_read+0x93/0xe0

[85774.582328] [<ffffffff98042615>] vfs_read+0x145/0x170

[85774.582934] [<ffffffff9804342f>] SyS_read+0x7f/0xf0

[85774.583543] [<ffffffff98576ddb>] system_call_fastpath+0x22/0x27

我们知道,收包的时候,我们从sock对象的sk_receive_queue中把存放数据的skb取出来,然后拷贝其中的数据到用户态。skb_copy_datagram_iovec的skb参数是压栈的,所以在堆栈中取出的skb如下:

crash> sk_buff.len ffff9cb0e3b388f8

len = 1024

crash> sk_buff.data_len ffff9cb0e3b388f8

data_len = 1024

所以:int start = skb_headlen(skb); start为0

crash> sk_buff.head ffff9cb0e3b388f8

head = 0xffff9cbf9c679400 ""

crash> sk_buff.end ffff9cb0e3b388f8 -x

end = 0x2c0

所以,sk_buff这个结构在线性区之后,还有skb_shared_info 结构:

crash> px 0xffff9cbf9c679400 + 0x2c0

$5 = 0xffff9cbf9c6796c0

crash> skb_shared_info 0xffff9cbf9c6796c0

struct skb_shared_info {

nr_frags = 1 '\001', ----只有一个frag,这个值确定了从skb_frag_t的拷贝次数

查看对应的page:

crash> skb_shared_info.frags 0xffff9cbf9c6796c0

frags = {{

page = {

p = 0xfffff597a42fdd40----本堆栈中的page

},

page_offset = 1024,

size = 1024

}, {

。。。。。。。数组其他部分省略。。。。。。

好的,下面我们结合bug报错的地址来看一下对应page的使用:

crash> kmem ffff9cba0bf75400 ---报错的地址

CACHE NAME OBJSIZE ALLOCATED TOTAL SLABS SSIZE

ffff9ca27fc07600 kmalloc-512 512 242454 464512 7258 32k

SLAB MEMORY NODE TOTAL ALLOCATED FREE

fffff597a42fdc00 ffff9cba0bf70000 1 64 59 5

FREE / [ALLOCATED]

[ffff9cba0bf75400]

PAGE PHYSICAL MAPPING INDEX CNT FLAGS

fffff597a42fdd40 190bf75000 0 0 0 6fffff00008000 tail

可以看到,关联的page指针确实和我们skb中保存数据的page指针能对应上的。

一开始,当我看到page的引用计数为0还愣住了一下,以为是个踩内存的问题,然后我看到tail标志,想起来这个页是一个复合页,所以这个非head的page没有slab的标记,同时引用计数为0就是合理的了,因为它的slab标志和引用计数都是放在head页面里的,到这一步,说明地址不是非法访问,只是长度问题。

0xffff9cba0bf75400 对应的是一个kmalloc-512 的slab,在未开启slab(slub)的debug的情况下,对应的size应该是512字节,而(1024 bytes),就是我们本次需要访问的长度,对于hardened usercopy的检查来说,是越界了,也就是在 copy_to_user-->check_heap_object-->__check_heap_object中返回了kmem_cache的name,那么确定是因为访问长度问题。

接下来,我们需要解决的疑问是,为什么会访问一个512字节的object的时候,长度却是1024字节。

我们知道,如果从普通网卡收包,在skb分配的时候,除了线性区部分的内存,frag部分的内存应该都是按页分配的,哪怕修改过标准内核,这个page都应该是一个整页,而不应该是一个512字节的slab,所以要么这个数据被踩了,要么就是这个page不是从普通网卡收包而来,而是类似lo口的这种内部循环,不过,在收包到tcp的阶段,skb对应的dev指针已经被置为NULL了,我们无法通过这个指针来辨别对应的入向dev,所以我尝试从socket本身入手,看看这个是一个什么样的socket,

crash> sk_buff.sk ffff9cb0e3b388f8

sk = 0xffff9cc1242a8000---------skb对应的sock指针

使用net -s查看,可以看到详细的端口信息如下:

66 ffff9cc11d941e00 ffff9cc1242a8000 INET:STREAM 127.0.0.1-3260 127.0.0.1-41654

可以看到,由于我们的socket是侦听在127的环回地址,端口为3260,所以这个page,还真是发送方传来的Page,而不是我们自己收包的时候申请的page。我们先查看一下对应512字节部分的数据是什么数据:

crash> rd ffff9cba0bf75400 8

ffff9cba0bf75400: 0100000046474158 0000e80301000000 XAGF............

ffff9cba0bf75410: 0200000001000000 0100000000000000 ................

ffff9cba0bf75420: 0000000001000000 0300000000000000 ................

ffff9cba0bf75430: fc62a00304000000 00000000f0ceba02 ......b.........

看起来像是一个xfs的agf的block,由于对xfs也不是很熟悉,看代码只是怀疑有点像,

#define XFS_AGF_MAGIC 0x58414746 /* 'XAGF' */

#define XFS_AGI_MAGIC 0x58414749 /* 'XAGI' */

#define XFS_AGFL_MAGIC 0x5841464c /* 'XAFL' */

然后开始有目的地在社区搜索相关xfs关键字,以及 usercopy 关键字相关的patch,一开始搜到下面这个:

https://bugs.centos.org/view.php?id=15859#bugnotes

出错的行号都一样,但我们目前内核已经合入ceph这个补丁,所以应该不是这个问题。再次陷入迷茫。。。

然后在搜索的过程中,另外一名同学报了一个类似问题上来,也是同样的堆栈,同样的进程,于是我开始尝试了解tgtd对应的组件,原来它就是iscsi的target端的组件,那么xfs用它来传送AGF的元数据就能够说得通了,换句话说,ceph和iscsi的地位在这种场景下是类似的。这个时候开始搜索iscsi相关的补丁,找到了对应的补丁如下:

commit 08b11eaccfcf86a3bac6755625d933ac15ccc27a

Author: Vasily Averin <vvs@virtuozzo.com>

Date: Thu Feb 21 18:23:17 2019 +0300

scsi: libiscsi: fall back to sendmsg for slab pages

In "XFS over network block device" scenario XFS can create IO requests with

slab-based XFS metadata. During processing such requests tcp_sendpage() can

merge skb fragments with neighbour slab objects.

If receiving side is located on the same host tcp_recvmsg() can trigger

BUG_ON in hardening check and crash the host with following message:

usercopy: kernel memory exposure attempt detected

from XXXXXXXX (kmalloc-512) (1024 bytes)

This patch redirect such requests from sednpage to sendmsg path. The

problem is similar to one described in recent commit 7e241f647dc7

("libceph: fall back to sendmsg for slab pages")

Signed-off-by: Vasily Averin <vvs@virtuozzo.com>

Acked-by: Chris Leech <cleech@redhat.com>

Signed-off-by: Martin K. Petersen <martin.petersen@oracle.com>

原来,这个1024的长度,是tcp_sendpage将用户前后两次调用的时候,做了一个检查,如果发送的是同一个page,并且偏移能够衔接上,也就是skb_can_coalesce 函数的实现逻辑,则会将对应的发送合并,然后长度进行叠加,也就是说我们的1024长度,是两个xfs的512字节的slab叠加而成,所以既不是地址有问题,也不是长度有问题,而是叠加之后的page在开启hardened_usercopy=on的机器上报错而已。

但是,敲黑板,同学们请注意,它的改动是如下实现的:

- if (page_count(sg_page(sg)) >= 1 && !recv)

+ if (!recv && page_count(sg_page(sg)) >= 1 && !PageSlab(sg_page(sg)))

这个改动表面上看是无法解决组合页的问题,只能解决单页的情况。因为compound的page需要取它的head来判断slab标志,就像本案例中遇到的情况那样,真正的改动应该是下面那样:

- if (page_count(sg_page(sg)) >= 1 && !recv)

+ if (!recv && page_count(sg_page(sg)) >= 1 && !PageSlab(compound_head(sg_page(sg))))

于是,我尝试给负责这块的社区大神来提交一个如上的补丁,不过Ilya Dryomov 很快回复如下:

> >AFAICT compound pages should already be taken into account, because PageSlab is defined as:

> >

> > __PAGEFLAG(Slab, slab, PF_NO_TAIL)

> >

> > #define __PAGEFLAG(uname, lname, policy) \

> > TESTPAGEFLAG(uname, lname, policy) \

> > __SETPAGEFLAG(uname, lname, policy) \

> > __CLEARPAGEFLAG(uname, lname, policy)

> >

> > #define TESTPAGEFLAG(uname, lname, policy) \

> > static __always_inline int Page##uname(struct page *page) \

> > { return test_bit(PG_##lname, &policy(page, 0)->flags); }

> >

> > and PF_NO_TAIL policy is defined as:

>

> > #define PF_NO_TAIL(page, enforce) ({ \

> > VM_BUG_ON_PGFLAGS(enforce && PageTail(page), page); \

> > PF_POISONED_CHECK(compound_head(page)); })

>

> > So compound_head() is called behind the scenes.

也就是说,虽然3.10的内核,需要这么改动,这个对应patch是对的,但是最新的内核,由于PageSlab的含义已经包含了compound页的考虑了,所以不需要再用compound去判断了。

四、结论和收获

从补丁来说,这个补丁是从libceph那边关联到xfs也有类似的问题,不过分析的过程还是很有趣的,如果使用iscsi同时底层文件系统又是xfs的,需要注意反向合入了,或者如果嫌麻烦的话,升级到centos7.7内核也可以。这个故障动作最小的情况下怎么解决呢,由于iscsi的lib是一个linux模块形式,可以将对应的代码合入,替换线上的模块即可。由于 hardened_usercopy 开启是会影响服务器性能的,所以在grub中设置 hardened_usercopy=off 也是一种解决办法,但是这时候需要复位机器生效了,并且对于越界拷贝的情况就无法提前暴露了,2016年linux内核引入hardened_usercopy功能之后,帮助很多模块定位了很多问题。详细研究了一下最开始遇到这个问题的时候,社区提交补丁的交流历史记录,发现一开始有人想在发包合并的地方进行判断,也就是如下改动:

> @@ -3089,7 +3089,7 @@ static inline bool skb_can_coalesce(struct sk_buff *skb, int i,

> if (i) {

> const struct skb_frag_struct *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i - 1];

>

> - return page == skb_frag_page(frag) &&

> + return page == skb_frag_page(frag) && !PageSlab(page) &&

> off == frag->page_offset + skb_frag_size(frag);

> }

但是David 大神很敏锐地判断出,这种改法有问题,他的原文回复是:

No, this would be wrong.

There is no way a page fragment can be backed by slab object,

since a page fragment can be shared (the page refcount needs to be manipulated, without slab/slub

being aware of this)

Please fix the callers.---------最关键的一句

是的啊,这样改动应该是最合理的,将问题掐死在源头。具体可以参考 https://www.spinics.net/lists/netdev/msg552971.html

不过呢,也有仁兄不死心,尝试在 do_tcp_sendpages 中对于can_coalesce做一些警告:

diff --git a/net/ipv4/tcp.c b/net/ipv4/tcp.c

index 2079145a3b7c..cf9572f4fc0f 100644

--- a/net/ipv4/tcp.c

+++ b/net/ipv4/tcp.c

@@ -996,6 +996,7 @@ ssize_t do_tcp_sendpages(struct sock *sk, struct page *page, int offset,

goto wait_for_memory;

if (can_coalesce) {

+ WARN_ON_ONCE(PageSlab(page));

skb_frag_size_add(&skb_shinfo(skb)->frags[i - 1], copy);

} else {

get_page(page);

不过这个不死心的改动最终并没能合入到基线中去,具体可参考: