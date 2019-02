编译乱序(Compiler Reordering)

编译乱序(Compiler Reordering)

编译器(compiler)的工作就是优化我们的代码以提高性能。这包括在不改变程序行为的情况下重新排列指令。因为compiler不知道什么样的代码需要线程安全(thread-safe),所以compiler假设我们的代码都是单线程执行(single-threaded),并且进行指令重排优化并保证是单线程安全的。因此,当你不需要compiler重新排序指令的时候,你需要显式告诉compiler,我不需要重排。否则,它可不会听你的。本篇文章中,我们一起探究compiler关于指令重排的优化规则。

注:测试使用aarch64-linux-gnu-gcc版本:7.3.0

编译器指令重排(Compiler Instruction Reordering)

compiler的主要工作就是将对人们可读的源码转化成机器语言,机器语言就是对CPU可读的代码。因此,compiler可以在背后做些不为人知的事情。我们考虑下面的C语言代码:

int a, b; void foo(void) { a = b + 1; b = 0; }



使用aarch64-linux-gnu-gcc在不优化代码的情况下编译上述代码,使用objdump工具查看foo()反汇编结果:

<foo>: ... ldr w0, [x0] // load b to w0 add w1, w0, #0x1 ... str w1, [x0] // a = b + 1 ... str wzr, [x0] // b = 0

我们应该知道Linux默认编译优化选项是-O2,因此我们采用-O2优化选项编译上述代码,并反汇编得到如下汇编结果:

<foo>: ... ldr w2, [x0] // load b to w2 str wzr, [x0] // b = 0 add w0, w2, #0x13 str w0, [x1] // a = b + 1 ...



比较优化和不优化的结果,我们可以发现。在不优化的情况下,a 和 b 的写入内存顺序符合代码顺序(program order)。但是-O2优化后,a 和 b 的写入顺序和program order是相反的。-O2优化后的代码转换成C语言可以看作如下形式:

int a, b; void foo(void) { register int reg = b; b = 0; a = reg + 1; }

这就是compiler reordering(编译器重排)。为什么可以这么做呢?对于单线程来说,a 和 b 的写入顺序,compiler认为没有任何问题。并且最终的结果也是正确的(a == 1 && b == 0)。

这种compiler reordering在大部分情况下是没有问题的。但是在某些情况下可能会引入问题。例如我们使用一个全局变量 flag 标记共享数据 data 是否就绪。由于compiler reordering,可能会引入问题。考虑下面的代码(无锁编程):

int flag, data; void write_data(int value) { data = value; flag = 1; }



如果compiler产生的汇编代码是flag比data先写入内存。那么,即使是单核系统上,我们也会有问题。在flag置1之后,data写45之前,系统发生抢占。另一个进程发现flag已经置1,认为data的数据已经准别就绪。但是实际上读取data的值并不是45。为什么compiler还会这么操作呢?因为,compiler是不知道data和flag之间有严格的依赖关系。这种逻辑关系是我们人为强加的。我们如何避免这种优化呢?

显式编译器屏障(Explicit Compiler Barriers)

为了解决上述变量之间存在依赖关系导致compiler错误优化。compiler为我们提供了编译器屏障(compiler barriers),可用来告诉compiler不要reorder。我们继续使用上面的foo()函数作为演示实验,在代码之间插入compiler barriers。

#define barrier() __asm__ __volatile__("": : :"memory") int a, b; void foo(void) { a = b + 1; barrier(); b = 0; }

barrier()就是compiler提供的屏障,作用是告诉compiler内存中的值已经改变,之前对内存的缓存(缓存到寄存器)都需要抛弃,barrier()之后的内存操作需要重新从内存load,而不能使用之前寄存器缓存的值。并且可以防止compiler优化barrier()前后的内存访问顺序。barrier()就像是代码中的一道不可逾越的屏障,barrier前的 load/store 操作不能跑到barrier后面;同样,barrier后面的 load/store 操作不能在barrier之前。依然使用-O2优化选项编译上述代码,反汇编得到如下结果:

<foo>: ... ldr w2, [x0] // load b to w2 add w2, w2, #0x1 str w2, [x1] // a = a + 1 str wzr, [x0] // b = 0 ...

我们可以看到插入compiler barriers之后,a 和 b 的写入顺序和program order一致。因此,当我们的代码中需要严格的内存顺序,就需要考虑compiler barriers。

隐式编译器屏障(Implied Compiler Barriers)

除了显示的插入compiler barriers之外,还有别的方法阻止compiler reordering。例如CPU barriers 指令,同样会阻止compiler reordering。后续我们再考虑CPU barriers。

除此以外,当某个函数内部包含compiler barriers时,该函数也会充当compiler barriers的作用。即使这个函数被inline,也是这样。例如上面插入barrier()的foo()函数,当其他函数调用foo()时,foo()就相当于compiler barriers。考虑下面的代码:

int a, b, c; void fun(void) { c = 2; barrier(); } void foo(void) { a = b + 1; fun(); /* fun() call act as compiler barriers */ b = 0; }



fun()函数包含barrier(),因此foo()函数中fun()调用也表现出compiler barriers的作用。同样可以保证 a 和 b 的写入顺序。如果fun()函数不包含barrier(),结果又会怎么样呢?实际上,大多数的函数调用都表现出compiler barriers的作用。但是,这不包含inline的函数。因此,fun()如果被inline进foo(),那么fun()就不会具有compiler barriers的作用。如果被调用的函数是一个外部函数,其副作用会比compiler barriers还要强。因为compiler不知道函数的副作用是什么。它必须忘记它对内存所作的任何假设,即使这些假设对该函数可能是可见的。我么看一下下面的代码片段,printf()一定是一个外部的函数。

int a, b; void foo(void) { a = 5; printf("smcdef"); b = a; }



同样使用-O2优化选项编译代码,objdump反汇编得到如下结果。

<foo>: ... mov w2, #0x5 // #5 str w2, [x19] // a = 5 bl 640 <__printf_chk@plt> // printf() ldr w1, [x19] // reload a to w1 ... str w1, [x0] // b = a

compiler不能假设printf()不会使用或者修改 a 变量。因此在调用printf()之前会将 a 写5,以保证printf()可能会用到新值。在printf()调用之后,重新从内存中load a 的值,然后赋值给变量 b。重新load a 的原因是compiler也不知道printf()会不会修改 a 的值。

因此,我们可以看到即使存在compiler reordering,但是还是有很多限制。当我们需要考虑compiler barriers时,一定要显示的插入barrier(),而不是依靠函数调用附加的隐式compiler barriers。因为,谁也无法保证调用的函数不会被compiler优化成inline方式。

barrier()除了防止编译乱序,还没能做什么

barriers()作用除了防止compiler reordering之外,还有什么妙用吗?我们考虑下面的代码片段。

int run = 1; void foo(void) { while (run) ; }

run是个全局变量,foo()在一个进程中执行,一直循环。我们期望的结果时foo()一直等到其他进程修改run的值为0才推出循环。实际compiler编译的代码和我们会达到我们预期的结果吗?我们看一下汇编代码。

0000000000000748 <foo>: 748: 90000080 adrp x0, 10000 74c: f947e800 ldr x0, [x0, #4048] 750: b9400000 ldr w0, [x0] // load run to w0 754: d503201f nop 758: 35000000 cbnz w0, 758 <foo+0x10> // if (w0) while (1); 75c: d65f03c0 ret

汇编代码可以转换成如下的C语言形式。

int run = 1; void foo(void) { register int reg = run; if (reg) while (1) ; }

compiler首先将run加载到一个寄存器reg中,然后判断reg是否满足循环条件,如果满足就一直循环。但是循环过程中,寄存器reg的值并没有变化。因此,即使其他进程修改run的值为0,也不能使foo()退出循环。很明显,这不是我们想要的结果。我们继续看一下加入barrier()后的结果。

0000000000000748 <foo>: 748: 90000080 adrp x0, 10000 74c: f947e800 ldr x0, [x0, #4048] 750: b9400001 ldr w1, [x0] // load run to w0 754: 34000061 cbz w1, 760 <foo+0x18> 758: b9400001 ldr w1, [x0] // load run to w0 75c: 35ffffe1 cbnz w1, 758 <foo+0x10> // if (w0) goto 758 760: d65f03c0 ret

我们可以看到加入barrier()后的结果真是我们想要的。每一次循环都会从内存中重新load run的值。因此,当有其他进程修改run的值为0的时候,foo()可以正常退出循环。为什么加入barrier()后的汇编代码就是正确的呢?因为barrier()作用是告诉compiler内存中的值已经变化,后面的操作都需要重新从内存load,而不能使用寄存器缓存的值。因此,这里的run变量会从内存重新load,然后判断循环条件。这样,其他进程修改run变量,foo()就可以看得见了。

在Linux kernel中,提供了cpu_relax()函数,该函数在ARM64平台定义如下:

static inline void cpu_relax(void) { asm volatile("yield" ::: "memory"); }



我们可以看出,cpu_relax()是在barrier()的基础上又插入一条汇编指令yield。在kernel中,我们经常会看到一些类似上面举例的while循环,循环条件是个全局变量。为了避免上述所说问题,我们就会在循环中插入cpu_relax()调用。





int run = 1; void foo(void) { while (run) cpu_relax(); }





当然也可以使用Linux 提供的READ_ONCE()。例如,下面的修改也同样可以达到我们预期的效果。

int run = 1; void foo(void) { while (READ_ONCE(run)) /* similar to while (*(volatile int *)&run) */ ; }

当然你也可以修改run的定义为 volatile int run, 就会得到如下代码。同样可以达到预期目的。





volatile int run = 1; void foo(void) { while (run) ; }





关于volatile更多使用建议可以参考这里。

