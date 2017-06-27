为什么会有文件系统(二)

距我将全套盗墓笔记成功保存在8MB空间里已经过去了19天58分钟32秒，我渐渐发觉更高、更快、更强的绝不限于奥运精神，也充分体现了人类贪婪的本质，无尽的需求催生出这光怪陆离的大千世界。

就在今天下午，我得到一个通知，要么继续使用连续的存储空间，但是只能有4MB，要么去使用不连续的存储空间，总量可以仍然是8MB，那一刻，我的内心反而是平静的，因为我知道，这就是现实，一个不够优秀的系统是无法满足各种刁钻的需求的，并且我并不想丢掉一半的盗墓笔记，所以我必须使用不连续的存储空间，一个不算坏的消息是，就算是不连续，但是每块最小也有2048字节，并且连续的存储空间是2048字节对齐的，还有什么好说的，撸起袖子加油干，这很2017。

当时我的脑海中，浮现出了星空的图像，天顶中每颗闪烁的星代表的就是一段文字，我要怎么将它们串在一起呢？我想，首先要解决的是识别问题，即眼前的这颗星属于哪本书？是的，我需要星的索引信息，每条索引信息对应着一段可存储的空间，记录空间在硬盘中的偏移，长度，内容是属于哪本书，对应内容在书内的偏移，这样通过索引信息就可以在硬盘中找到存储着的盗墓笔记的片段了，于是有了如下的设计，

book_name用来存储书名，hd_ofs存储这段存储空间在硬盘中的偏移，file_ofs存储这段存储空间存储的内容在书中的偏移，chunk_len存储这段存储空间的长度，看起来是能工作的，那么这样的设计够不够好呢，答案显然是需要拿出工匠精神再来打磨一下了。

book_name，这里看起来很糟糕，如果书名很长则无法存储完整，如果书名很短则浪费了存储空间，这里真的需要存储一个书名吗？按照我的需求，盗墓笔记全套是8本书，那么第一本书，我这里记录1即可，依次则是2,3,4,...，我只需要数字就可以进行区分，于是新的设计出现了





但是，新的问题又出现了，我能够通过一个个的index对象找到数据块，但是我该如何找到这些index对象呢？由于每个index对象占用12字节，那么将index搓堆存在一个只存储index的数据块内，那么一个块能存170个index，就像下面这样

很好，现在有了一个index块，那么170个index最多只能映射(170 * 2048)字节(340KB)的内容，可我要存储的盗墓笔记不止这么点内容，所以还需要更多的index块

很好，现在有了更多的index块，我能通过index找到想要看的内容，但是index块也是不连续的，我要如何找到index块在哪里呢？其实，我对之前每个数据块填充170个index对象已经感觉难受了，因为170个index对象只使用了2040字节，这样一个数据块就有8字节的浪费，如果这8字节用来存储另一个index块在硬盘中的偏移位置，那么index块之间就能串联在一起，而我要做的就是找到那个入口





经过了两顿烧烤的谈判，我终于赢得了硬盘第1024个数据块的永久使用权，于是第1024数据块就成为了串起整部盗墓笔记的那个入口

(未完待续)

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