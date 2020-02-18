Binder从入门到放弃（下）
作者：OPPO内核团队 发布于：2020-2-18 21:19
前言
Binder从入门到放弃包括了上下篇，上篇是框架部分，下篇通过几个典型的binder通信过程来呈现其实现细节，即本文。
一、启动service manager
1、流程
Service manager进程和binder驱动的交互如下：
在安卓系统启动过程中，init进程会启动service manager进程。service manager会打开/dev/binder设备，一个进程打开binder设备就意味着该进程会使用binder这种IPC机制，这时候，在内核态会相应的构建一个binder proc对象，来管理该进程相关的binder资源（binder ref、binder node、binder thread等）。为了方便binder内存管控，这时候还会映射一段128K的内存地址用于binder通信。之后，service manager会把自己设定为context manager。所谓context manager实际上就是一个“名字服务器”，可以完成service组件名字的解析。随后service manager会通过binder协议（BC_ENTER_LOOPER）告知驱动自己已经准备好接收请求了。最后，service manager会进入读阻塞状态，等待来自其他进程的服务请求。
完成上面的一系列操作之后，内核相关的数据结构如下所示：
由于Service manager也算是一个特殊的service组件，因此在内核态也有一个binder node对象与之对应。service manager和其他的service组件不同的是它没有使用线程池模型，而是一个单线程的进程，因此它在内核态只有一个binder proc和binder thread。整个系统系统只有一个binder context，系统中所有的binder proc都指向这个全局唯一的binder上下文对象。而找到了binder context也就找到了service manager对应的binder node。
binder proc使用了红黑树来管理其所属的binder thread和binder node，不过在Service manager这个场景中，binder proc只管理了一个binder thread和binder node，看起来似乎有些小题大做，不过在其他场景（例如system server）中，binder proc会创建线程池，也可能注册多个service组件。
2、相关数据结构
在内核态，每一个参与binder通信的进程都会用一个唯一的struct binder_proc对象来表示。struct binder_proc主要成员如下表所示：
|
成员变量
|
描述
|
struct hlist_node
proc_node
|
系统中的所有binder proc挂入binder_procs的链表中，这个成员是挂入全局binder_procs的链表的节点
|
struct rb_root threads
|
binder进程对应的所有binder thread组成的红黑树，tid作为key
|
struct rb_root nodes
|
一个binder进程可以注册多个service组件，因此binder proc可以有很多的binder node。Binder proc对应的所有binder node组成一颗红黑树。当然对于service manager而言，它只有一个binder node。
|
struct list_head
waiting_threads
|
该binder进程的线程池中等待处理binder work的binder thread链表
|
int pid
|
进程ID
|
struct task_struct *tsk
|
指向该binder进程对应的进程描述符（指向thread group leader对应的task struct）
|
struct list_head todo
|
需要该binder进程处理的binder work链表
|
int max_threads
|
线程池中运行的最大数目
|
struct binder_alloc alloc
|
管理binder 内存分配的数据结构
|
struct binder_context
*context
|
保存binder上下文管理者的信息。通过binder context可以找到service manager对应的bind node。
和进程抽象类似，binder proc也是管理binder资源的实体，但是真正执行binder通信的实体是binder thread。struct binder_thread主要成员如下表所示：
|
成员变量
|
描述
|
struct binder_proc *proc
|
该binder thread所属的binder proc
|
struct rb_node rb_node
|
挂入binder proc红黑树的节点
|
struct list_head
waiting_thread_node
|
无事可做的时候，binder thread会挂入binder proc的等待队列
|
int pid
|
Thread id
|
struct binder_transaction
*transaction_stack
|
该binder thread正在处理的transaction
|
struct list_head todo
|
需要该binder线程处理的binder work链表
|
struct task_struct *task
|
该binder thread对应的进程描述符
Binder node是用户空间service组件对象的内核态实体对象，struct binder_node主要成员如下表所示：
|
成员变量
|
描述
|
struct rb_node rb_node;
|
一个binder proc可能有多个service组件（提供多种服务），属于一个binder proc的binder node会挂入binder proc的红黑树，这个成员是嵌入红黑树的节点。
|
struct binder_proc *proc
|
该binder node所属的binder proc
|
int debug_id
|
唯一标示该node的id，用于调试
|
struct hlist_head refs
|
一个service组件可能会有多个client发起服务请求，也就是说每一个client都是对binder node的一次引用，这个成员是就是保存binder ref的哈希表
|
binder_uintptr_t ptr
binder_uintptr_t cookie
|
指向用户空间service组件相关的信息
|
u8 sched_policy:2;
u8 inherit_rt:1;
u8 min_priority;
|
这些属性定义了该service组件在处理transaction的时候优先级的设定。
|
bool has_async_transaction
|
是否有异步通信需要处理
|
struct list_head async_todo
|
异步binder通信的队列
二、client如何找到service manager？
1、流程
为了完成service组件注册，Client需要首先定位service manager组件。在client这个binder process中，我们使用handle作为地址来标记service组件。Service manager比较特殊，对任何一个binder process而言，handle等于0的那个句柄就是指向service manager组件。对内核态binder驱动而言，寻找service manager实际上就是寻找其对应的binder node。下面是一个binder client向service manager请求注册服务的过程示例，我们重点关注binder驱动如何定位service manager：
想要访问service manager的进程需要首先打开binder driver，这时候内核会创建该进程对应的binder proc对象，并建立binder proc和context manager的关系，这样进一步可以找到service manager对应的binder node。随后，client进程会调用mmap映射了（1M-8K）的binder内存空间。之所以映射这么怪异的内存size主要是为了有效的利用虚拟地址空间（VMA之间有4K的gap）。完成上面两步操作之后，client process就可以通过ioctl向service manager发起transaction请求了，同时告知目标对象handle等于0。
实际上这个阶段的主要工作在用户空间，主要是service manager组件代理BpServiceManager以及BpBinder的创建过程。一般的通信过程需要为组件代理对象分配一个句柄，但是service manager访问比较特殊，对于每一个进程，等于0的句柄都保留给了service manager，因此这里就不需要分配句柄这个过程了。
2、路由过程
在binder C/S通信结构中，binder client中的BpBinder找到binder server中的BBinder的过程需要如下过程：
（1）binder client用户空间中的service组件代理（BpBinder）用句柄表示要访问的server中的service组件（BBinder）
（2）对于每一个句柄，binder client内核空间使用binder ref对象与之对应
（3）binder ref对象会指向一个binder node对象
（4）binder node对象对应一个binder server进程的service组件
在我们这个场景中，binder ref是在client第一次通过ioctl和binder驱动交互时候完成的。这时候，binder驱动的binder_ioctl函数中会建立上面路由过程需要的完整的数据对象：
Service manager的路由比较特殊，没有采用binder ref--->binder node的过程。在binder驱动中，看到0号句柄自然就知道是去往service manager的请求。因此，通过binder proc--->binder context-----binder node这条路径就找到了service manager。
三、注册Service组件
1、流程
上一节描述了client如何找到service manager的过程，这是整个注册service组件的前半部分，这一节我们补全整个流程。由于client和service manager都完成了open和mmap的过程，双方都准备好，后续可以通过ioctl进行binder transaction的通信过程了，因此下面的流程图主要呈现binder transaction的流程（忽略client/server和binder驱动系统调用的细节）：
Service manager是一个service组件管理中心，任何一个service组件都需要向service manager进行注册（add service），以便其他的APP可以通过service manager定位到该service组件（check service）。
2、数据对象综述
注册服务相关数据结构全图如下：
配合上面的流程，binder驱动会为client和server分别创建对应的各种数据结构对象，具体过程如下：
（1）假设我们现在准备注册A服务组件，绑定A服务组件的进程在add service这个场景下是client process，它在用户空间首先会创建了service组件对象，在递交BC_TRANSACTION的时候会携带service组件的信息（把service组件地址信息封装在flat_binder_object数据结构中）。
（2）在系统调用接口层面，我们使用ioctl（BINDER_WRITE_READ）来完成具体transaction的递交过程。具体的transaction数据封装在struct binder_write_read对象中，具体如下图所示：
（3）Binder驱动创建binder_transaction对象来控制完成本次binder transaction。首先要初始化transaction，具体包括：和谁通信（用户空间通过binder_transaction_data的target成员告知binder驱动transaction的target）、为何通信（binder_transaction_data的code）等
（4）对于每一个service组件，内核都会创建一个binder node与之对应。用户空间通过flat_binder_object这个数据结构把本次要注册的service组件扁平化，传递给binder驱动。驱动根据这个flat_binder_object创建并初始化了该service组件对应的binder node。由于是注册到service manager，也就是说service manager会有一个对本次注册组件的引用，所以需要在target proc（即service manager）中建立一个binder ref对象（指向这个要注册的binder实体）并分配一个handle。
（5）把一个BINDER_WORK_TRANSACTION_COMPLETE类型的binder work挂入client binder thread的todo list，通知client其请求的transaction已经被binder处理完毕，可以进行其他工作了（当然对于同步binder通信，client一般会通过read类型的ioctl进入阻塞态，等待server端的回应）。
（6）至此，client端已经完成了所有操作，现在我们开始进入server端的数据流了。Binder驱动会把一个BINDER_WORK_TRANSACTION类型的binder work（内嵌在binder transaction）挂入binder线程的todo list，然后唤醒它起来干活。
（7）binder server端会使用ioctl（BINDER_WRITE_READ）进入读阻塞状态，等待client的请求到来。一旦有请求到来，Service manager进程会从binder_thread_read中醒来处理队列上的binder work。所谓处理binder work其实完成client transaction的向上递交过程。具体的transaction数据封装在struct binder_write_read对象中，具体如下图所示：
需要强调的一点是：在步骤2中，flat_binder_object传递的是binder node，而这里传递的是handle（即binder ref，步骤4中创建的）
（8）在Service manager进程的用户态，识别了本次transaction的code是add service，那么它会把（service name，handle）数据写入其数据库，完成服务注册。
（9）从transaction的角度看，上半场已经完成。现在开始下半场的transaction的处理，即BC_REPLY的处理。和BC_TRANSACTION处理类似，也是通过binder_ioctl ---> binder_ioctl_write_read ---> binder_thread_write ---> binder_transaction这个调用链条进入binder transaction处理流程的。
（10）和上半场类似，在这里Binder驱动同样会创建一个binder_transaction对象来控制完成本次BC_REPLY的binder transaction。通过thread->transaction_stack可以找到其对应的BC_TRANSACTION的binder transaction对象，进而找到回应给哪一个binder process和thread。后续的处理和上半场类似，这里就不再赘述了。
3、相关数据结构
struct transaction主要用来表示binder client和server之间的一次通信，该数据结构的主要成员如下表所示：
|
成员变量
|
描述
|
work
|
本次transaction涉及的binder work，它会挂入target proc或者target binder thread的todo list中。
|
from
|
发起binder通信的线程
|
to_proc
|
处理binder请求的进程
|
to_thread
|
处理binder请求的线程
|
buffer
|
binder通信使用的buffer，当A向B服务请求binder通信的时候，B进程分配buffer，并copy A的数据（user space）到buffer中。这是binder通信唯一一次内存拷贝。
|
code
|
本次transaction的操作码。Binder server端根据操作码提供相应的服务
|
flags
|
本次transaction的一些属性标记
|
Priority
saved_priority
|
和优先级处理相关的成员
BC_TRANSACTION、BC_REPLY、BR_TRANSACTION和BR_REPLY这四个协议码的协议数据是struct binder_transaction_data，该数据结构的主要成员如下表所示：
|
成员变量
|
描述
|
target
|
本次transation去向何方？Target有两种形式，一种是本地binder实体，另外一种是表示远端binder实体的句柄。
在client向service manager发起transaction的时候，那么target.handle等于0。当该transaction到达service manager的时候，binder实体变成本地对象，因此用
Target.ptr和cookie来表示。
|
cookie
|
如果transaction的目的地是本地binder实体，那么这个成员保存了binder实体对象的用户空间地址
|
code
|
Client和service 组件之间的操作码，binder驱动不关心这个码字。
|
flags
|
描述transaction特性的flag。例如TF_ONE_WAY说明是同步还是异步binder通信
|
sender_pid
sender_euid
|
是谁发起transaction？在binder驱动中会根据当前线程设定。
|
data_size
offsets_size
data
|
本次transaction的数据缓冲区信息。
flat_binder_object主要用来在进程之间传递Binder对象，该数据结构的主要成员如下表所示：
|
成员变量
|
描述
|
hdr
|
用来描述Binder对象的类型，目前支持的类型有：
（1）binder实体（本地service组件）
（2）Binder句柄（远端的service组件）
（3）文件描述符
（4）......
本文主要关注前两种对象类型
|
Binder
handle
|
如果flat_binder_object传递的是本地service组件，那么这个联合体中的binder成员有效，指向本地service组件（用户空间对象）的一个弱引用对象的地址。
如果flat_binder_object传递的是句柄，那么这个联合体中的handle成员有效，该handle对应的binder ref指向一个binder实体对象。
|
cookie
|
如果传递的是binder实体，那么这个成员保存了binder实体对象（service组件）的用户空间地址
struct binder_ref主要用来表示一个对Binder实体对象（binder node）的引用，该数据结构的主要成员如下表所示：
|
成员变量
|
描述
|
data
|
这个成员最核心的数据是用户空间的句柄
|
rb_node_desc
|
挂入binder proc的红黑树（key是描述符，userspace的句柄）
|
rb_node_node
|
挂入binder proc的红黑树（key是binder node）
|
node_entry
|
挂入binder node的哈希表
|
proc
|
该binder ref属于哪一个binder proc
|
node
|
该binder ref引用哪一个binder node
四、如何和Service组件通信
我们以B进程向A服务组件（位于A进程）发起服务请求为例来说明具体的操作流程。B进程不能直接请求A服务组件的服务，因为B进程唯一获知的信息是A服务组件的名字而已。由于A服务组件已经注册在案，因此service manager已经有（A服务组件名字，句柄）的记录，因此B进程可以通过下面的流程获得A服务组件的信息并建立其代理组件对象：
B进程首先发起BC_TRANSACTION操作，操作码是CHECK_SERVICE，数据是A服务组件的名字。Service manager找到了句柄后将其封装到BC_REPLY中。这里的句柄是service manager进程的句柄，这个句柄并不能直接被B 进程直接使用，毕竟（进程，句柄）才对应唯一的binder实体。这里的binder driver有一个很关键的操作：把service manager中句柄A转换成B client进程中的句柄B，并封装在BR_REPLY中。这时候（service manager进程，句柄A）和（B client进程，句柄B）都指向A服务组件对应的bind node对象。
一旦定位了A服务组件，那么可以继续进行如下的流程：
五、Binder内存操作
1、逻辑过程
在处理binder transaction的过程中，相关的内存操作如下所示：
配合上面的流程，内存操作的逻辑过程如下：
（1）在binder client的用户空间中，发起transaction的一方会构建用户数据缓冲区（包括两部分：实际的数据区和offset区），把想要传递到server端的数据填充到缓冲区并封装在binder_transaction_data数据结构中。
（2）binder_transaction_data会被copy到内核态，binder驱动会根据它计算出本次需要binder通信的数据量。
（3）根据binder通信的数据量在server进程的binder VMA分配数据缓冲区（binder buffer是这个缓冲区的控制数据对象），同时根据需要也会分配对应的物理page并建立地址映射，以便用户空间可以访问这段buffer的数据。
（4）建立内核地址空间的映射，把用户空间的binder数据缓冲区拷贝到内核中，然后释放掉该映射。
（5）在把binder buffer的数据传递到server用户空间的时候，我们需要一个binder_transaction_data来描述binder通信的缓冲区数据，这个数据对象需要拷贝到用户地址空间，而binder buffer中的数据则不需要拷贝，因为在上面步骤3中已经建立了地址映射，server进程可以直接访问即可。
2、主要的数据结构
struct binder_alloc用来描述binder进程内存分配器，该数据结构的主要成员如下表所示：
|
成员变量
|
描述
|
vma
|
binder内存对应的VMA
|
vma_vm_mm
|
binder进程对应的地址空间描述符
|
buffer
|
该binder proc能用于binder通信的内存地址。
该地址是mmap的用户空间虚拟地址。
|
buffers
|
所有的binder buffers（包括空闲的和正在使用的）
|
free_buffers
|
空闲binder buffers的红黑树，按照size排序
|
allocated_buffers
|
已经分配的binder buffers的红黑树，key是buffer address
|
free_async_space
|
剩余的可用于异步binder通信的内存大小。
初始化的时候配置为2M（整个binder内存的一半）
|
pages
|
binder内存区域对应的page们。在reclaim binder内存的时候
|
buffer_size
|
通过mmap映射的，用于binder通信的缓冲区大小，即binder alloc管理的整个内存的大小。
|
pid
|
Binder proc的pid
struct binder_buffer用来描述一个用于binder通信的缓冲区，该数据结构的主要成员如下表所示：
|
成员变量
|
描述
|
entry
|
挂入binder alloc buffer链表（buffers成员）的节点
|
rb_node
|
挂入binder alloc红黑树的节点：如果是空闲的buffer，挂入空闲红黑树，如果是已经分配的，挂入已分配红黑树。
|
transaction
|
Binder缓冲区都是用于某次binder transaction的，这个成员指向对应的transaction。
|
target_node
|
该buffer的去向哪一个node（service组件）
|
data_size
offsets_size
|
Binder缓冲区的数据区域的大小以及offset区域的大小。
|
user_data
|
该binder buffer的用户空间地址
参考文献：
1、Android系统源代码情景分析，罗升阳著
2、http://gityuan.com/tags/#binder，袁辉辉的博客
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