一、前言

本文主要是以context_switch为起点,分析了整个进程切换过程中的基本操作和基本的代码框架,很多细节,例如tlb的操作,cache的操作,锁的操作等等会在其他专门的文档中描述。进程切换包括体系结构相关的代码和系统结构无关的代码。第二、三、四分别描述了context_switch的代码脉络,后面的章节是以ARM64为例子,讲述了具体进程地址空间的切换过程和硬件上下文的切换过程。

二、context_switch代码分析

在kernel/sched/core.c中有一个context_switch函数,该函数用来完成具体的进程切换,代码如下(本文主要描述进程切换的基本逻辑,因此部分代码会有删节):

if (!mm) {---------------------------(3) next->active_mm = oldmm; atomic_inc(&oldmm->mm_count); enter_lazy_tlb(oldmm, next);-----------------(4) } else switch_mm(oldmm, mm, next); ---------------(5)

(1)一旦调度器算法确定了pre task和next task,那么就可以调用context_switch函数实际执行进行切换的工作了,这里我们先看看参数传递情况:

rq:在多核系统中,进程切换总是发生在各个cpu core上,参数rq指向本次切换发生的那个cpu对应的run queue

prev:将要被剥夺执行权利的那个进程

next:被选择在该cpu上执行的那个进程

(2)next是马上就要被切入的进程(后面简称B进程),prev是马上就要被剥夺执行权利的进程(后面简称A进程)。mm变量指向B进程的地址空间描述符,oldmm变量指向A进程的当前正在使用的地址空间描述符(active_mm)。对于normal进程,其任务描述符(task_struct)的mm和active_mm相同,都是指向其进程地址空间。对于内核线程而言,其task_struct的mm成员为NULL(内核线程没有进程地址空间),但是,内核线程被调度执行的时候,总是需要一个进程地址空间,而active_mm就是指向它借用的那个进程地址空间。

(3)mm为空的话,说明B进程是内核线程,这时候,只能借用A进程当前正在使用的那个地址空间(prev->active_mm)。注意:这里不能借用A进程的地址空间(prev->mm),因为A进程也可能是一个内核线程,不拥有自己的地址空间描述符。

(4)如果要切入的B进程是内核线程,那么调用体系结构相关的代码enter_lazy_tlb,标识该cpu进入lazy tlb mode。那么什么是lazy tlb mode呢?如果要切入的进程实际上是内核线程,那么我们也暂时不需要flush TLB,因为内核线程不会访问usersapce,所以那些无效的TLB entry也不会影响内核线程的执行。在这种情况下,为了性能,我们会进入lazy tlb mode。进程切换中和TLB相关的内容我们会单独在一篇文章中描述,这里就不再赘述了。

(5)如果要切入的B进程是内核线程,那么由于是借用当前正在使用的地址空间,因此没有必要调用switch_mm进行地址空间切换,只有要切入的B进程是一个普通进程的情况下(有自己的地址空间)才会调用switch_mm,真正执行地址空间切换。

如果切入的是普通进程,那么这时候进程的地址空间已经切换了,也就是说在A--->B进程的过程中,进程本身尚未切换,而进程的地址空间已经切换到了B进程了。这样会不会造成问题呢?还好,呵呵,这时候代码执行在kernel space,A和B进程的kernel space都是一样一样的啊,即便是切了进程地址空间,不过内核空间实际上保持不变的。

(6)如果切出的A进程是内核线程,那么其借用的那个地址空间(active_mm)已经不需要继续使用了(内核线程A被挂起了,根本不需要地址空间了)。除此之外,我们这里还设定了run queue上一次使用的mm struct(rq->prev_mm)为oldmm。为何要这么做?先等一等,下面我们会统一描述。

(7)一次进程切换,表面上看起来涉及两个进程,实际上涉及到了三个进程。switch_to是一个有魔力的符号,和一般的调用函数不同,当A进程在CPUa调用它切换到B进程的时候,switch_to一去不回,直到在某个cpu上(我们称之CPUx)完成从X进程(就是last进程)到A进程切换的时候,switch_to返回到A进程的现场。这一点我们会在下一节详细描述。switch_to完成了具体prev到next进程的切换,当switch_to返回的时候,说明A进程再次被调度执行了。

三、switch_to为什么需要三个参数呢?

switch_to定义如下:

#define switch_to(prev, next, last) \

do { \

((last) = __switch_to((prev), (next))); \

} while (0)