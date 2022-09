edp协议

一、概念介绍

DisplayPort(DP)是一个行业标准,具有可选的音频和内容保护功能,可广泛应用于PC和消费电子(CE)设备。它整合了内部和外部连接方法,以降低设备的复杂性,支持关键跨行业应用程序的必要特性,并提供性能可伸缩性,使具有更高颜色深度、刷新率和显示分辨率的下一代显示器。DP控制器可用于以下应用:

PC

笔记本电脑

平板

电视

DVD

eDP(Embedded DisplayPort)是数字显示技术领域的标准协议,其创始者为视频电子标准协会(VESA),创始成员包括戴尔、惠普、三星、飞利浦以及英伟达等。eDP协议是针对DP(Display Port)应用在嵌入式方向架构和协议的拓展,所以eDP协议完全兼容DP协议。相对于DVI/HDMI来说,eDP具有高带宽、整合性好、相关产品设计简单,该接口已广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、手机等其它集成显示面板和图像处理器的领域。eDP接口降低设备复杂性,支持关键跨行业应用程序的必要功能,以支持具有更高颜色深度、刷新率和显示分辨率的下一代显示器。

eDP是被设计来取代比较旧的数字影音传送界面如LVDS(最高1080),尤其在超过FHD解析度的面板上。edp内部走线更简单,电磁辐射更低,功耗也明显下降,有利于延长电池续航时间。



1、eDP接口优点

主要可以解决在LCD分辨率越来越高(通俗讲越来越高清,如FHD/4K等)LVDS接口需要越来越多的数据通道(当然还有速率)的弊端。

微封包结构,能够实现多数据的同时传输。

较大的传输速率,4lanes高达21.6Gbps

较小的尺寸,宽26.3mm,高1.1mm,利于产品的轻薄化

无需LVDS转换电路,简化设计

较小的EMI(电磁干扰)

强大的版权保护功能

2、版本差异

版本号 发布时间 带宽(Bandwidth) / 链接速率 (Link rate) 视频传输能力 版本特点 DP 1.0 - DP 1.1 2006 10.8 Gbps, 4lanes x 2.7 Gbps/lane 2米传输距离 支持HDCP DP 1.2 2010 21.6 Gbps, 4lanes x 5.4 Gbps/lane 2560 x 1600 at 10 bit color, Full HD 3D stereo@120hz 1.5W连接器供电, 支持多显示器, 一个连接器可传输63路音视频流传输, 支持15米长距离传输, 支持音频和HDCP, 通过适配器可将DP转换成DVI和HDMI信号, 双模(Dual-mode)DP的电脑可连接至DVI, VGA和HDMI的显示器 DP 1.3 2014 32.4Gbps, 4 lanes x 8.1 Gbps/lane 4K (3840 × 2160) @ 120 Hz 24 bit color deepth, 5K (5120 × 2880) @60 Hz 30 bit color deepth, 8K (7680 × 4320) @30 Hz with 24 bit color deepth 增加了DisplayPort Alt Mode, 使得在USB Type-C连接器体验更加完美. 无压缩支持的最大分辨率提高至 5K , MST方面,可同时驱动两块3840x2160@60Hz显示器; 加入VESA Adaptive Sync 和AMD FreSync特性 DP 1.4 2016 32.4Gbps, 4 lanes x 8.1 Gbps/lane USB Type-C和DP连接器可支持 8K@60Hz HDR deep color 和 4K@120Hz HDR deep color 支持SuperSpeed USB; 首个使用VESA的Display Stream Compression 1.2版(DSC 1.2)压缩技术, 压缩比高达3:1, VESA成员测试认可已达到视觉无损(visually lossless); 支持HDCP 2.2 & HDMI 2.0 with CEC; 4:2:0 pixel structure which enables 8K x 4K displays; 双线程(lane) 即可支持UHD monitor @60Hz and 24-bit color, 空出另外2个线程用来传输USB和其他转接器数据



3、eDP接口介绍

eDP具有三大基本架构包含影音传输的主要通道(Main Link)、附属通道(AUX)、与热插拔(HPD)。eDP接口由VESA(视频电子标准协会)制定、维护以及推广,目前最新协议标准是2.0版本。



如上图所示,为eDP接口的典型连接框图,整个eDP接口信号由四部分组成:

①Main Link:主通道:主链路是一个单向的、高带宽的、低延迟的信道,用于传输同步的数据流,如未压缩的视频和音频。1、2、4对差分线组成(具体几对取决于LCD),用来传输视频数据和音频数据;每对差分线采用交流耦合技术,发送端与接收端可以具有不同的共模电压,因此可以把接口做的更小。速率1.62/2.7/5.4/8.1Gbps;没有专门的时钟线,时钟从数据中恢复。对于一款液晶屏而言,Main Link具体需要几对数据线,取决于屏幕的分辨率和颜色位数。主链路上采用的是ANXI 8B/10B编码,时钟信号是从数据流中提取出来的。主要包含的数据有:

Video pixel data

Video timing information

Video format information

Bits per pixel,color space

Video data error correction

对于给定的主链路配置的比特率可以计算如下:

Bit Rate Capacity = (Link Rate) * (Number of Lanes) * (0.8 for 8B/10B coding overhead)

例如,在2.7 GHz的连接速率下的2条通道将具有以下容量:

Bit Rate Capacity = (2) * (2.7Gbps) * 0.8 = 4.32Gbps

所有可能的主链路配置的位率容量如下表所示:



链路和PHY层之间的主链路的接口信号由每个主链路通道的一个8位数据信号加上一个1位控制信号组成。控制信号用于特殊符号,如BS(空白开始)和BE(空白结束),用于构建同步数据流。

ANXI 8B/10B编码:

8b/10b编码是将一组连续的8位数据分解成两组数据,一组3位,一组5位,经过编码后分别成为一组4位的代码和一组6位的代码,从而组成一组10位的数据发送出去。相反,解码是将1组10位的输入数据经过变换得到8位数据位。数据值可以统一的表示为DX.Y或KX.Y,其中D表示为数据代码,K表示为特殊的命令代码,X表示输入的原始数据的低5位EDCBA,Y 表示输入的原始数据的高3位HGF。

②AUX CH:辅助通道,这是一条独立双向半双工的传输通道,由一个传输自时钟数据的差分对组成。其数据传输速率最大1Mbps,用来传输配置参数与指令。该通道提供Link Services和Device Services。具体来说它与EDID及DPCD存储器相连,并通过总线方式读写。其中EDID为显示标识数据,用于存储显示器的相关参数。DPCD为eDP接口配置数据,与链路管理层相连,用于链路层面的配置。source使用AUX通道从接收器设备中的DisplayPort Configuration Data(DPCD)寄存器中读取和写数据。此外,辅助通道可以用于可选的内容保护。链路层和PHY层之间的AUX信道的接口信号必须包括一个8位数据信号加上1位控制信号。控制信号用于指示AUX CH的开始或停止。

采用交流耦合差分传输方式,是一条双向半双工传输通道

采用ManchesterII编码

提供1Mbps的传输速率和15m的传输距离

低延时,每个传输任务都有时间要求小于500us

③HPD:热插拔检测通道,单向通道;HPD信号也作为接收设备的中断请求,用于检测上层设备和下层设备是否连接。对于Source来说,该项功能在eDP中是可选的。与DP一样,eDP支持与此信号相关的所有功能,包括中断以及链路故障通知。如果不使用HPD功能,source端可以通过轮询的sink方式来检查链路的完整性,但是这种方式会增加source的功耗,所以还是推荐使用HPD的方式。

4、DP/eDP外观

DP

eDP



二、DP分层模块化体系结构



2.1 体系架构

在未来的某个时候,PHY层可能会被替换,而链路层则保持不变。这使得该标准能够随着技术的发展,以保持其成本和性能地位。

Link Layer:处理主链接和AUX CH的上层数据和链接符号之间的映射。

物理层:物理层部分描述了显示端口发射机和接收机实现的电气要求。它还定义了所需的电路和编码方法,用于通过电缆或线路板跟踪在显示端口链路层之间来回传输数据。由逻辑子模块和电气子模块组成。处理序列化/反序列化和串行位流传输/接收。

DisplayPort配置数据(DPCD)寄存器读写实现主机和设备的信息传送。设备把自我介绍(性能)写在里面,主机读取。在建立数据link,即link训练期间,source对DPCD进行写操作,以指明目标link的配置,另外sink也将各个link训练阶段的结果写到此处,DPCD对应的是link policy marker,描述的是接收方的能力,配置数据,与链路管理层相连用于链路的配置;通过读取DPCD中的特定寄存器,source将知晓sink的性能。

扩展显示标识数据(EDID)是一个结构化数据块,定义了DP接收装置的构造、型号名称、屏幕尺寸和颜色格式。在连接到sink之后,source首先要执行的操作之一就是读取sink的EDID数据。EDID定义了sink以及sink支持的视频模式的原始分辨率、颜色格式、音频格式等。EDID对应的是stream policy marker,描述的是接收设备,扩展显示数据,用来存储显示器参数。

link/stream policy marker:分别管理对应的link和stream,流策略制定者管理流的传输。链接策略制定者管理链接并负责保持链接同步。所有显示端口的设备都必须有一个链接策略制定器。

Stream Policy Maker:管理和传输同步流。

2.2 MST(Multistream Transport )

DP控制器最多支持4个视频流及其相应的音频流和辅助数据包。在配置控制器时,可以配置受支持的最大流数。当此处仅启用单个流(默认)时,控制器默认为SST(单流传输)操作模式。当多个流被启用时,控制器仍然默认为SST模式。配置多个流的核心后,软件驱动程序可以使用可编程寄存器启用MST模式。如果软件驱动程序在以后只选择一个流,那么驱动程序也可以选择将模式更改为SST。当只有一个流存在时,控制器不会自动切换到SST。软件驱动程序需要编程实现MST模式的启用/禁用位来控制MST的运行。

2.3 Display Stream Compression (DSC)

显示流压缩功能可用于传输高带宽视频格式,如8K,否则需要的支持更多的带宽。DSC特性还可以用于在MST操作模式下传输多个高带宽流。DSC编码器已在DWC_dptx控制器内进行了实例化。DSC特性与multi pixel mode特性关联,只有支持multi pixel mode才能打开此特性配置。

2.4 Multi Pixel Mode

具有高刷新率和高带宽的视频格式需要非常高的像素率或像素时钟频率。更高的像素时钟频率(>600Mhz)成为一些库的约束,可能无法满足时序要求。控制器支持多像素模式,以降低像素时钟频率。在多像素模式下,在单个时钟周期中将2个(双像素模式)或4个(四像素模式)像素输入到控制器。双像素模式或四像素模式的使用取决于视频格式的像素率。在配置时,可以选择双像素模式或四像素模式。如果一个核心被配置为四像素模式,那么在初始化过程中,软件驱动程序可以将该核心编程为在四、双或单像素模式下操作。类似地,如果核心被配置为双像素模式,那么在初始化过程中,软件驱动程序可以将核心编程为以双像素或单像素模式操作。当使用外部DSC模式时,单像素模式表示是否在单个时钟周期内提供了4bytes的压缩数据,双像素模式表示是否在像素接口上提供了5到8字节的压缩数据,四像素模式表示是否在单个时钟周期内提供了9到16字节的压缩数据。

2.5 Embedded DisplayPort (eDP)

在特定有效配置中可以“启用嵌入式显示端口功能”。或者,将DWC_DPTX_EDP_EN参数设置为1。软件驱动程序也可以选择禁用此功能。eDP支持以下特性:

■ Backlight Control by way of AUX

■ Display Stream Compression (DSC)

■ Reduced AUX timing

■ Programmable DP/eDP control

■ eDP specific Link rates

■ R216 (2.16Gbps), R243 (2.43Gbps), R324 (3.24Gbps), R432 (4.32Gbps)

■ Number of Main-Link lanes

■ Minimum lanes used @ minimum rate for any video format

■ Display authentication/content protection

■ Only Alternate Scrambler Seed Reset is supported. This is recommended for the sink devices as

per Table 3-4 of eDP version 1.4b specification.

■ HDCP should not be enabled when CCTL[27] is set to 1 to enable eDP.

■ Regional Backlight control

2.6 高带宽数字内容保护(High-Bandwidth Digital Content Protection)

2.6.1 HDCP概述

近年来,随着数字高清设备逐渐走进千家万户,人们在享受高清设备带来的视听盛宴时,往往很少能够意识到在数字化的高清时代盗版问题给出版商带来了前所未有的挑战。在全球范围内,每年数字内容的非法拷贝带来的直接经济损失均超过数十亿美元,正是在这样的背景下,好莱坞版权商与IC业巨头英特尔共同开发了高带宽数字内容保护技术(HDCP, High-bandwidth Digital Content Protection),这项技术通过对支持高清传输接口的链路进行数据加密,防止正版的数字内容受到非法的拷贝和复制。为了保证高清晰信号不会被非法录制,就出现了HDCP技术。HDCP技术规范由Intel领头完成,当用户进行非法复制时,该技术会进行干扰,降低复制出来的影像的质量,从而对内容进行保护。

HDCP旨在保护HDCP发射机和HDCP接收器之间的视听内容传输。还支持HDCP中继器的下游HDCP保护的接口端口。下图说明了HDCP设备的连接拓扑示例。HDCP系统允许最多7级的HDCP中继器和多达128个总的HDCP设备,包括HDCP中继器,被连接到一个受HDCP保护的接口端口。

Source:来源可以是DVD播放器,蓝光播放器,Xbox等。 Sink/destination:这些通常是传输媒体的最终目标。示例包括电视和投影仪,我们这里是显示设备。 Repeater:这是一种既可以充当源设备又可以充当接收器的设备。它接受来自另一个源的信息,然后将其重新传输到另一个中继器或接收器,从而充当源本身。源和接收器可以使用符合 HDCP 标准的 HDMI 电缆进行连接,可防止数据被盗用。

HDCP使用三个主要过程工作 :

身份验证:有一些特定的步骤来确保源和接收器都是符合 HDCP 且真实的设备。 数据加密:发射器可以开始将加密数据发送到接收器,然后接收器将使用身份验证步骤中交换的密钥对其进行解密。 密钥吊销:该协议还确定哪些设备受到损害,因此可以撤销其密钥或权限以传输或接受HDCP内容,HDCP发射器识别此类受损害的设备并阻止HDCP内容的传输。

认证和加密过程分为以下几个阶段:

身份验证和密钥交换 (AKE):HDCP 接收器的公钥证书由 HDCP 发射器验证。 局部性检查:检查以确保接收器放置在附近并将传输限制在某个位置。 会话密钥交换 (SKE):HDCP 发射器与接收器交换会话密钥。 使用中继器进行身份验证:当接收器是中继器时,即可以附加后续接收器设备时的选项步骤。发射器检查拓扑中是否有任何接收器未获得授权。

通过以上步骤,HDCP 会尝试在内容从一台设备传输到另一台设备时保持内容安全。

Keys: 每个HDCP发射器和接收器都有40个唯一的56位私钥。

Key Selector Vectors:每个支持hdcp的设备都有一个公共的40位矢量(40位二进制值),称为 Key Selection Vector (KSV)。

2.6.1.1 认证协议的第一部分

下图说明了身份验证交换的第一部分。HDCP发送器(设备A)可以在任何时候启动身份验证,甚至在上一次的身份验证交换完成之前。

HDCP发送器发起的身份验证是发送一个启动消息包含KSV (Aksv)和一个64位伪随机值(An),通过HDCP密码函数hdcpRngCipher发送给HDCP接收器(设备B)。

HDCP接收器会发送一个响应消息,其中包含接收器的KSV (Bksv)和转发器位(REPEATER-bit),这个转发器位用来表明接收器是一个HDCP中继器与否。

HDCP发送器验证HDCP接收器的KSV是否已经被撤销,并且接收到的KSV包含20个1和20个零。



2.6.1.2 认证协议的第二部分

如果HDCP接收器是HDCP中继器,则需要使用身份验证协议的第二部分。只有在设置了中继器位时,HDCP发射器才会执行协议的第二部分,这表明附加的HDCP接收器是一个HDCP中继器。协议的这一部分是通过允许的连接树组装了连接到HDCP中继器的所有下游ksv的列表,从而支持上游的撤销支持HDCP。HDCP中继器组装所有附加的下游HDCP接收器的列表,作为HDCP中继器的下游HDCP保护接口端口,与附加的HDCP接收器完成认证协议。该列表由一组连续的字节表示,每个KSV以小端顺序存储了5个字节。KSV列表的总长度是5个字节乘以附加的和活动的下游HDCP设备的总数,包括下游的HDCP中继器。没有附加活动设备的受HDCP保护的接口端口不会向列表中添加任何内容。此外,HDCP中继器本身的KSV也不包括在它自己的KSV列表中。

HDCP发送器确定在协议中较早读取的中继器位已被设置,然后设置一个五秒的watchdog定时器并轮询HDCP中继器的就绪状态位。当准备就绪时,HDCP发射机从HDCP中继器读取KSV列表和V。如果KSV列表的大小超过HDCP发送器的容量,则身份验证协议将中止。HDCP发送器通过计算SHA-1散列值V并将该值与V'比较来验证KSV列表的完整性。如果V不等于V',则身份验证协议终止。如果在5秒的最大允许时间内没有接收到断言的就绪状态,则HDCP中继器的身份验证将失败。出现此故障后,HDCP发送器放弃使用HDCP中继器的身份验证协议。可以通过传输新值An和Aksv重新尝试身份验证。







2.6.1.2 认证协议的第三部分

认证协议的第三部分,如下图所示,发生在它所适用的帧之前的垂直消隐间隔期间。两个HDCP设备分别计算新的密码初始值Ki和Mi,以及第三个值Ri。索i表示帧号,从完成第一部分认证协议后启用加密的第一个视频帧开始,在加密帧或每帧上递增,取决于是否启用ADVANCE_CIPHER模式。但是,当HDCP设备处于MUTE状态时,帧计数器不会更新,并且在MUTE状态之后直到第一个加密帧才会继续更新。当启用以后有视频帧才加密,没有视频帧或者处于Mute状态则不加密视频帧。

Ki:是一个56位的密钥,用于初始化HDCP密码以对HDCP内容进行加密或解密。

Mi:是HDCP密码的一个新的64位初始值。

Ri:是一个16位的值,用于链路完整性验证,每128帧计数器增量更新一次,从128帧开始。HDCP发射器根据自己的计算来验证Ri',以确保视频接收器仍然能够正确地解密信息。

这种验证至少每两秒进行一次。每次Ri更改时(每128thframe)同步读取Ri也可以代替异步轮询。(在Ri更新之前和更新1毫秒后不久的帧同步读取还提供了一种检测HDCP发射器和HDCP接收器之间的帧计数器不匹配的方法,而这两个设备都不支持增强的链路验证)。它要求从HDCP发送器开始的时间起1毫秒内完成Ri'读操作。由于任何原因导致HDCP发送器认为HDCP接收器未经验证。



当启用HDCP时,它可以支持HDCP 2.2和HDCP 1.3认证协议。软件可以通过HDCP_CONFIG寄存器来控制HDCP的使用。除此以外,HDCP2.2的功能是由DP控制器外部控制的。HDCP 2.2核心包含一个处理器,可以从系统内存中获取指令和数据。所以HDCP的核心有一个DMA主AXI接口。



2.6.2 HDCP2.2 AUX Transfer

在没有应答信号,延迟响应或者应答信号从sink端只有很少的几个字节的响应,ESM会重启整个AUX通道,但不会重启完整的HDCP传输过程。例如,当ESM读取522字节的Rx认证并成功读取前128字节时,它将对129-144字节执行16字节的读取请求,当获得小于16字节的NACK、defer或ACK。然后,它从字节129重新尝试,而不是从第一个字节开始。

2.6.3 HDCP 2.2 Authentication Failure

重认证是控制ESM的应用程序软件的要求之一。当确定Rx为支持HDCP 2.2时,Tx会进行无限重试,直到设备断开或HDCP摆动。当发送认证超时(100 ms)的时候就会进行retry,它会立即生效。

2.6.4 Random Number Generator Interface

随机数生成器接口是HDCP 1.3的外部可选接口。这是随机数生成所必需的。您可以通过寄存器HDCPREG_ANCONF来编写这个功能。OANBYPASS bit位被置为0以后所产生的随机数可以覆盖这些数据。随机数应该是这样的方式,在100万个时钟周期中,没有重复的一个值。



2.6.5 HDCP Encryption

该模块负责读取密码,并使用它们来加密数据。启用加密后,该模块根据操作模式从HDCP1.3或HDCP2.2数据块读取密码,异或密码和数据,绕过控制符号。它还维护了链路验证模式。链路验证模式在每个消隐间隔上偏移1,并在禁用加密时重置。还有一个调试选项,可以绕过加密,需要使用加密时启用加密。

2.7 Video Pixel Sampler

视频像素采样器根据各种视频格式、色深模式在视频界面上捕获视频像素数据。它将捕获的视频像素数据作为三个独立的颜色组件输出到视频通道分流模块。输入的数据在通过3阶段管道之前会注册一次。需要3个管道来捕获不同输入视频格式的三种颜色组件。视频采样器的默认延迟为4个周期,其中包括3级管道和1级输入注册。视频像素采样器还基于视频界面上呈现的hsync和vsync给通道转向逻辑。为了保持相同的管道延迟,hsync和vsync信号也会通过通道分流到FIFO。

DP的视频像素接口被用作视频输入的接口。视频输入在一个48位接口上,支持每个组件模式最多16位。数据输入为MSB对齐,每个组件模式为6位时,只有MSB 6位对每个组件有效。输入的视频通过视频采样器进行采样。视频采样器操作输入到核心的视频格式,然后将数据呈现给通道转向逻辑。



2.8 通道转向逻辑(Lane Steering Logic )

通道控制逻辑是视频像素采样器和视频打包器之间的接口。通道转向逻辑从视频像素采样器中获取三个像素组件,并以单/双/四像素模式将其分割为最多四个通道的32/64/128位数据,并将其发送到视频打包器模块。

通道转向逻辑包含内部管道,用于组装来自视频像素采样器的数据,并将这些数据以32/64/128位格式推入通道转向FIFO。通道转向FIFO是一个2时钟的FIFO,其中pixel_clk是写时钟,链接时钟是读时钟。32/64/128位的数据被同时推入所有通道。有单独的通道转向逻辑模块,以处理不同的视频模式,如RGB、YCbCr等。RBG、YCbCr444和YCbCr420通道转向由同一模块处理。YCbCr 422和YOnly由单独的模块处理。

2.9 Video Packetizer

视频打包器从视频通道分割器获取数据,基于转换单元形成数据包。传输单元大小固定为64字节,内部数据宽度为32字节。在传输单元中要打包的有效字节数由VIDEO_CONFIG5寄存器中的字段AVERGAE_BYTES_PER_TU和AVERAGE_BYTES_PER_TU_FRAC控制。该软件根据给定视频格式的像素率和链接速率来计算这个值,然后将该值编程到寄存器中。

视频打包器在每条通道上工作。一个4通道的配置包含四个打包器的实例。打包器的每个实例还必须知道打包逻辑逻辑单元的通道总数。视频打包器工作在一个时钟域上,链接时钟(link_clk)当通道转向逻辑单元FIFO非空时,打包器等待时长相当于传输单元的链接时钟的阈值量。该阈值在通道转向逻辑FIFO中累积像素。在阈值之后,打包器传输像素,直到FIFO变为空。传输average_bytes_per_tu字节后,根据每个TU和TU大小的有效符号,视频打包器模块在需要时插入虚拟数据符号和相应的帧符号。对于以下的TU,它不等待16个时钟,并在FIFO中传输可用的数据。当虚拟数据符号被插入时,视频打包器停止读取通道转向逻辑FIFO。

当通道转向逻辑FIFO具有阈值数据量时,它开始读取数据并发送到链路。阈值由 VIDEO_CONFIG5.INIT_THRESHOLD控制。在传输有效视频打包数据时,FIFO不能变为空。当打包器看到FIFO几乎为空,或者当传输了average_bytes_per_tu字节时,它就开始插入填充物,直到传输单元结束。它还在有效视频周期结束时添加了零填充。

打包器在单流模式下工作。来自通道转向逻辑FIFO的数据直接进入调度程序。在SST模式下,通道转向FIFO会被 SST packetizer弹出数据。但是在MST模式下,这个pop函数操作需要由速率调节器模块通过调度器来处理。

在MST模式下,当通道转向FIFO变为非空(指示像素为活动状态)时,SCH进入活动状态,发送BE符号,并将来自FIFO的第一数据呈现给速率调节器。速率调节器使用data_ackent信号限制这些数据。这个数据接受信号被调度器直接用来弹出通道转向FIFO。调度器显示32位数据,速率调节器负责字节对齐。

2.10 主调度器

主调度器复用来自视频的数据和辅助数据包(SDP- secondary data packets )流。它还插入了消隐-开始和消隐-结束的符号。主调度程序维护一个定时器模块,它跟踪每个水平和垂直消隐的开始和结束时间。当数据有效值变低,表示有效像素结束,主调度器插入空白启动控制符号,并跟踪VB-ID(Vertical Blanking ID )信息。当数据有效值变高,表示像素有效,主调度器插入消隐启动控制符号,并对其进行像素传输。

■保持跟踪有效视频周期和消隐间隔

■基于消隐间隔将来自视频流和SDP流的数据复用到链路。

■使用video_daten和各种可编程的时序参数来获得水平和垂直间隔。

■负责在消隐边界处发送消隐开始(BS)和消隐结束(BE)控制符号。

■给SDP调度器提供控制能力以便在消隐间隔调度SDP流。

■在没有视频流的情况下,在消隐间隔开始时传输VB-ID、Mvid和Mauid。

■向SDP流提供仲裁,以便从SDP数据包打包器中插入虚拟符号。

■主调度器模块还负责生成视频时间戳值Mvid和Nvid。

2.11 音频采样器

音频采样器负责捕获接收到的音频输入,并将其写入音频FIFO,由SDP模块进行处理。DP有两个音频输入接口,可以进行配置。

I2S Interface

SPDIF Interface(SPDIF(Sony/Philips Digital Interface Format)是一种数字传输接口,可使用光纤或同轴电缆输,把音频输出至解码器上,能保持高保真度的输出结果。)

2.12 AUX通道接口

AUX通道接口被DP控制器用于AUX传输。AUX模块使用一个16 MHz的输入作为AUX时钟,并从AUX RX中的串行接口进行过采样和产生AUX数据。AUX模块也有曼彻斯特编码器和解码器。为软件提供了各种寄存器,可以得到关于辅助通道完成或错误状态的通知。

AUX通道负责根据软件驱动程序的要求,通过APB接口,或通过一个专用的内部接口,通过内部模块来执行AUX传输。该软件的请求是通过编程在APB时钟域中实现的AUX寄存器来启动的。一旦检测到对AUX_CMD寄存器的写入,AUX通道就会启动一个AUX传输,并在AUX_STATUS寄存器中设置AUX_REPLY_RECEIVED(如果为“1”,则表示一个有效的AUX传输。当“0”表示已接收过一个AUX_REPLY,且AUX状态/数据寄存器有效)位。传输的数据使用Manchester-II编码器进行编码。当编码器不驱动总线时,则不会出现双向AUX的传输启用被断言的情况。该接口以标称的1MHz(1Mbps)运行。对于使用AUX的16MHz时钟,那么每个UI需要16个时钟周期来生成。



2.13 辅助数据包(SDP)处理

SDP主要有两种模式,自动模式和手动模式。如果一个特定的SDP被设置以手动模式工作,则垂直/水平控制寄存器中相应的启用位将被复位。寄存器库被划分为9个32位的寄存器集。每个集合都用于单个SDP。第一个32位寄存器用于sdp包头,其余的是有效负载数据。任何集合都可以用于任何类型的SDP,因为所有字段都是软件可编程的。一旦SDP被编程,软件驱动器就会在手动控制寄存器中设置相应的位,或者只是在垂直/水平控制寄存器中设置相应的位,以定义SDP应该被传输的间隔。当驱动程序需要改变要传输的特定SDP的有效负载时,它需要首先清除垂直/水平寄存器中相应的位,然后重新编程有效数据,然后通过在垂直/水平寄存器中设置相应的位来重新启用传输。在手动模式下,在SDP寄存器中编程后,驱动程序在SDP_MANUAL_CTRL寄存器中设置手动启用位。然后在垂直/水平控制寄存器中设置相应的位,以启用传输。一旦SDP被传输,这些启用位将被重置。手动控制适用于垂直和水平消隐周期。如果设置了垂直/水平启用寄存器中的相应位,则将相应寄存器集中编程的SDP传输一次,则水平和垂直启用寄存器中相应的启用位都得到复位。这意味着,当为一个特定的SDP选择了手动模式时,即使同时设置了垂直和水平启用位,它也只被传输一次,然后启用位会被复位。

2.14 FEC(前向纠错-v1.4)

FEC 是一种通过在网络传输中增加数据包的冗余信息,使得接收端能够在网络发生丢包后利用这些冗余信息直接恢复出丢失的数据包的一种方法。后来也被用于存储领域来做纠错的一种方法。

通过将配置参数DWC_DPTX_FEC_EN设置为1可以启用前向纠错。在将控制器配置为启用FEC逻辑后,软件驱动程序可以使用CCTL[26]中的ENABLE_FEC位来控制该功能的启用/禁用。默认情况下,FEC被禁用,软件驱动程序必须向此位写入一个1才能启用它。

此位用于启用FEC特性。将此位设置为1以启用FEC功能。如果配置(DWC_DPTX_FEC_EN=0)期间禁用了FEC,那么写入这个位就没有效果。如果eDP(ENABLE_eDP=1),这个位应该清除为0。







三、Link Layer

3.1 SST( Single Stream Transport)模式下显示端口设备类型和链接拓扑

SST用于传输单个主视频流的格式,该主视频流可能具有第二数据包流,例如音频流(或仅具有SDP流,没有主视频流)。使用TU(传输单元)作为微数据包的单元。一个设备包含至少一个DP功能,以及其他功能,如stream source, display, speakers, recording device,甚至是整个计算单元。带有DPTX和/或DPRX的DP设备必须具有链接策略制定器。源设备还必须具有流策略生成器(例如,流格式转换),接收设备同样也有一个 Stream Policy Maker。

源设备需要从其下游设备读取接收器能力(DPCD RX能力寄存器)、流接收器能力(EDID)和speaker presence (MCCS),以相应地获取源流。















3.2 主视频流数据打包







在一行像素数据的最后一个符号时间内,可能没有足够的像素数据来提供该链路的所有通道上的数据。DPTX必须为这些位发送0位(零填充位)。紧接数据线的最后一个符号周期之后,必须将控制符号序列,即BS符号序列插入到链路的所有通道上。Sink设备知道每条水平的有效像素数(from the mainstream attribute),必须丢弃零填充位,因为不需要在意填充位。下图显示,新行必须始终以BE之后的通道0上的像素0开始。



BE( Blanking End):在垂直显示像素期间插入到第一个像素之前的有效行。

VB-ID需要包含以下信息:

主视频流是处于垂直显示期间还是处于垂直消隐期间。

交错视频的主视频流是在奇数场还是偶数场。

主视频流是交错还是非交错(渐进式)。

没有视频流传输时是否插入BS。

是否静音音频



Mvid:对于视频流的时间戳值Mvid的低8位,当没有视频流传输时,这些位必须被清除到00h。DP接收器设备必须使用时间戳作为像素时钟恢复的提示。

Maud:对于音频流的时间戳值Maud的低8位。当没有音频流传输时,这些位必须被清除到00h。DP接收器设备必须使用时间戳作为音频时钟恢复的提示。

VB-ID、Mvid7:0和Maud7:0必须传输四次,无论主链中的通道数量如何:







在视频消隐期间(垂直和水平)期间的虚拟填充数据符号可以用主视频流(MSA)数据或SDP替换。两者都必须带有SS和SE控制符号,如下图所示。



主视频数据必须通过冗余来进行保护。SDP必须由基于Reed Solomon code的ECC(错误纠正代码)来保护。在插入主链属性数据(以及可选的SDP)之后,DPTX必须在相邻通道之间插入两个LS_Clk周期的skew。下图显示了在此通道间错位后如何运输这些符号。所有的符号,包括在视频显示期间传输和在视频消隐期间传输的符号,在相邻车道之间被两个LS_Clk周期倾斜。



通道错位的目的是为了提高链接对外部噪声的免疫力。例如,如果没有通道间的错位,外部脉冲可能会破坏所有通道上的Mvid7:0符号。通道间的错误减少了这种损坏的可能性。

3.3 符号填充和传输单元

为了避免超过链路带宽,打包的数据速率必须等于或低于链路符号速率。当打包的数据速率低于链接符号速率时,链接层必须执行符号填充。在通道间错位之前,必须插入填充符号(填充帧符号和虚拟数据符号)在所有通道中。虚拟数据符号必须在乱序前全部置为00h。虚拟数据符号被插入到FS和FE之间,以及BS和BE之间.。一个基本传输单元具有32~64个link symbol(大多数是64byte),而且在传输过程中不能改变。

在有效视频数据传输期间:

在传输装置(TU)内,填充符号必须采用控制符号FS和FE,FS和FE之间的所有符号都必须是填充虚拟数据符号,而在FS之前的TU中的所有符号都必须是有效的数据符号。

FS和FE必须插入到同一LS_Clk周期中的所有通道中。

当控制符号只有一个符号时,必须使用FE,省略FS。

传输单元大小必须为每通道在32至64个链接符号,但水平方向的最后一个TU不包含填充符号(FS/FE),并与该方向的最后一个有效像素截断。

水平视频线的最后一个TU必须以BS结束,且不能以FS/FE插入结束。

在垂直消隐期间,BS在每个通道上传输,然后是VB-ID、Mvid7:0和Maud7:0。垂直消隐间隔开始的BS和垂直消隐间隔结束时的BE之间的所有其余符号都是可以用sdp代替的虚拟符号。



FS(Fill Start):插入到传输单元中填充符号的开头。

当只有一个填充符号时,被省略。在这种情况下,插入FE(填充端)而没有插入FS。

当只有两个填充符号时,FS和FE没有填充数据符号。

FE( Fill End):插入到传输单元内的填充符号的末端。

使用上述填充方法,每个通道每个TU的有效数据符号数(但由于活动像素的结束而可能被切割的直线的最后一个TU除外)将用以下公式近似:

of valid data symbols per lane = packed data rate/link symbol rate * TU size

在水平有效显示周期结束时的最后一个TU可能(或很可能)具有比从上述公式获得的更少的有效数据符号。DPRX必须丢弃BS之后的所有数据符号(除了VB-ID、Mvid7:0和Maud7:0)以及在水平有效显示周期结束时的“零填充位”。

example1:

一个1366*768 RGB 30bpp传输为例,Strm_Clk= 80MHz, MainLink工作在2.7Gbps(270Msymbol/s/lane = 2.7Gbps/10(bit/symbol),TU_size= 64 symbols。根据30bpp和stream_Clk 80Mhz, 可知打包后的数据4lane的传输速率为:

30bpp * 80(Stream_Clk) /4(lane)/8 = 75M (symbols/second/lane)

Packed data rate over 4 lanes = 75 Msymbols / second / lane

75M即为packed data rate, 270M为link symbol rate。因此每个TU承载的有效数据为:75M / 270M * 64 = 17.8 (valid symbols pre TU)



example2:

显示规格为1920x1080@ 60Hz,24bpp,strm_clk=148.5MHz,采用2.7Gbps,4lane传输,TU的大小固定为64symbols.

Packt data rate=148.5*24/8/4=111.375MHz;

平均每个TU中有效数据的个数=111.375M/270M*64=26.4;

所以单lane中TU的大小为64,active symbol为27个。

四、PHY Layer

显示端口PHY层指定了上游设备上的端口(即DP源或分支设备上的AV输出端口)和下游设备上的端口(即DP接收器或分支设备上的AV输入端口)之间的直接连接的物理属性。它解释了显示端口链路层的数据传输电气规范,对于未来链路层进行特定设计增强的模块化,以及未来对传输媒体类型的更改,如使用混合设备。PHY层被进一步细分为逻辑功能子块和电气功能子块,如下图所示。



PHY层负责检测热插拔,并通知链路层:

Logical Sub-block – 逻辑子块,将热插拔事件通知到上层

– 逻辑子块,将热插拔事件通知到上层 Electrical Sub-block –电气子块,检测到热插拔事件

4.1 AUX信道电路

PHY层提供半双工双向AUX通道,用于链路配置或维护和EDID访问,使用1Mbps曼彻斯特-II编码。曼彻斯特编码(Manchester)又称裂相码、同步码、相位编码,是一种用电平跳变来表示1或0的编码方法,其变化规则很简单,即每个码元均用两个不同相位的电平信号表示,也就是一个周期的方波,但0码和1码的相位正好相反。由于曼彻斯特码在每个时钟位都必须有一次变化,因此,其编码的效率仅可达到50%左右。

一:标准曼彻斯特编码波形图1代表从高到低,0代表从低到高

二:差分曼彻斯特编码波形图1代表没有跳变(也就是说上一个波形图在高现在继续在高开始,上一波形图在低继续在低开始)开始画0代表有跳变(也就是说上一个波形图在高位现在必须改在低开始,上一波形图在高位必须改在从低开始)

注:第一个是0的从低到高,第一个是1的从高到低,后面的就看有没有跳变来决定了(差分曼彻斯特编码)







逻辑子块 :

逻辑子块支持Manchester-II编码

检测开始/停止条件,并锁定同步模式的以进行适当编码

对数据进行适当的编码和解码

电气子块:

由单个差分对组成,链路的两端配备有半双工双向操作

驱动端以符合辅助通道电气规范的方式驱动双端交流耦合差分对

接收接收差分信号并提取数据



所有下游设备都必须有交流耦合电容器,无论它们是否实现上游DP设备检测。下游设备必须弱拉AUX+线,在下游设备连接器和交流耦合电容器之间用1MΩ(±5%)电阻拉AUX线。当AUX+线直流电压为L电平时,表示上游DP设备已连接。当 AUX- 电压为H电平时,表示连接了一个有电源的上游DP设备。

50Ω负载电阻可以集成在芯片上。AUX通道的两端都有50Ω端子电阻,DPTX端都有交流耦合。选用50欧姆电阻的原因:大概在1929年,贝尔实验室做了很多实验,最终发现符合这种大功率传输,损耗小的同轴电缆其特征阻抗分别是30欧姆和77欧姆。其中,30欧姆的同轴电缆可以传输的功率是最大的,77欧姆的同轴电缆传输信号的损耗是最小的。30欧姆和77欧姆的算术平均值为53.5欧姆,30欧姆和77欧姆的几何平均值是48欧姆,我们经常所说的50欧姆系统阻抗其实是53.5欧姆和48欧姆的一个工程上的折中考虑,考虑最大功率传输和最小损耗尽可能同时满足。而且通过实践发现,50欧姆的系统阻抗,对于半波长偶极子天线和四分之一波长单极子天线的端口阻抗也是匹配的,引起的反射损耗是最小的,详情请参考这里。

4.2 主链路电路

PHY层为同步流和SDP的传输提供了单向主链路。

4.2.1 逻辑子块

加扰和解扰

ANSI 8b/10b编码/解码

序列化和反序列化

链路训练和链路状态监视器

根据需要调整链路速率、扩展、驱动当前等级和预强调等级

调整链路质量测量以实现可测试性

4.2.1.1 Link Training

在传输流之前必须执行显示端口链路初始化,除非源主链路发射器和接收器主链路接收器已经同步,如链路/接收器设备状态字段所示(DPCD地址00200h至002FFh)。在链接初始化过程中,必须使用AUX通道所需的链接配置参数来进行链路训练。

对于外部接口的设备到设备的连接,上游DP设备通过链路训练序列配置链路。在上游DP设备恢复传输时发生异常。在这种情况下,上游设备可以跳过链接训练的AUX传输。对于一个内部接口的嵌入式连接,DPTX和DPRX可以被设置为预先校准的参数,而无需经过完整的链接训练序列。在这种模式下,上游DP设备可以开始正常传输操作,不需要对AUX操作进行链接训练。



链接训练包括两个不同的任务,必须依次成功完成才能建立链接:

时钟恢复-将DPRX CR(时钟恢复)PLL锁定到D10.2的数据符号

通道均衡/符号锁定/通道对齐-当成功时,符号锁定和通道对齐必须在此序列结束时完成



链路训练顺序由上游设备中的链接策略制定者发起,以建立与下游设备的链接。链路策略制定者必须首先检测到下游设备是否将HPD信号拉高。在启动链路训练序列之前,链路策略制定者必须读取下游设备的接收器能力字段(DPCD地址00000h至000FFh)或扩展接收器能力字段——EDID(DPCD地址02200h至022FFh)寄存器(如果下游设备支持扩展接收器能力字段),以了解以下两种情况:

HPD检测事件(即HPD低频脉冲超过2 ms)

对于DPCD版本为1.2或更高的下游设备,将LINK_SERVICE_IRQ_VECTOR_ESI0寄存器中的RX_CAP_CHANGED位(DPCD地址02005h,位0)的IRQ_HPD脉冲设置为1







链接策略制定者必须通过AUX CH读取接收能力和扩展接收能力字段。然后,链接策略制定者根据DPRX的能力和它自己的需要来确定链接配置,然后编写以下链接配置参数:

LINK_BW_SET register (DPCD Address 00100h)

LANE_COUNT_SET field in the LANE_COUNT_SET register (DPCD Address 00101h, bits 4:0)

DOWNSPREAD_CTRL register (DPCD Address 00107h)

MAIN_LINK_CHANNEL_CODING_SET register (DPCD Address 00108h)











写入链路配置参数后,链路策略制定者必须通过AUX CH将TRAINING_PATTERN_SET寄存器(DPCD地址00102h)写入0x21开始链路训练,同时指示发送器的逻辑子块层开始传输训练模式。



在训练开始后,链路策略者写入的链路配置参数不得更改,直到下次链路训练,除非如发生以下情况:下降到较低的链路带宽/训练失败/通道数减少。

4.2.2 电气子块

由最多四对差分线组成

对发射器来说,双端接交流耦合差分对,符合主链路发射器电气规范。

接收器接收输入差分信号,并通过其链路CDR(时钟和数据恢复)电路提取数据

4.3 接口信号

由PCB、连接器和电缆组成的PHY层和链路介质之间的接口信号,主要由以下几块组成。



4.3.1 DP_PWR / DP_PWR_RETURN

DP的source、sink或来自供电的分支设备必须为点对点DP连接器的DP_PWR引脚供电。非自供电的分支设备不需要提供DP_PWR。DP_PWR提供的电源旨在为直接连接到电源供应商的连接器的消费电子设备供电。

4.3.2 热插拔检测

一个信号热插拔检测(HPD)主要是用于设备(上游设备)用于检测设备上的下游端口(DFP)已连接到另一个设备(下游设备)。对于嵌入式链路配置,HPD的实现是可选的。上游和下游设备中至少必须有一个“涓流电源”,才能检测到热插拔事件。当下游设备发生断言(高驱动器),它们必须为AUX CH事务做好准备。即使在省电模式,保持其HPD信号的下游设备也必须能够检测到AUX CH差分信号输入的存在。下游设备必须在被检测到的差分信号后的1 ms范围内退出省电模式。

涓流充电是用来弥补电池在充满电后由于自放电而造成的容量损失。一般采用脉冲电流充电来实现上述目的。为补偿自放电,使蓄电池保持在近似完全充电状态的连续小电流充电。又称维护充电。电信装置、信号系统等的直流电源系统的蓄电池,在完全充电后多处于涓流充电状态,以备放电时使用。

4.3.3 AUX通道

AUX通道由一个差分对(AUX CH+和AUX CH-)组成。至少必须有“涓流电源”,才能保证辅助通道的工作。下游设备支持上游设备检测,则必须监测交流耦合电容与其上游连接器之间的AUX CH线的直流电压

4.3.4 主链路

主链路由最多四个差分对组成(main link0+、main link0-、main link1+、main link1-...)。上游和下游设备都必须完全供电,才能使主链路正常工作。以下是传输前的流程:



五、名词缩写

ACT Allocation Change Trigger

API Application Programming Interface

AUX Auxiliary transaction

AUX CH Auxiliary CHannel

BER Bit Error Rate

bpc bits per component

bpp bits per pixel

BE Blanking End

BS Blanking Start

BU Branching Unit

CDF Cumulative Distribution Function

CDR Clock and Data Recovery

CEA Consumer Electronics Association

CCS Current Capabilities Structure

CD_ADJ Current Disparity ADJust

CEC Consumer Electronics Channel

CH Channel

CP Content Protection

CR Clock Recovery

CSN Connection Status Notify

CTLE Continuous Time Linear Equalizer

CVT Coordinated Video Timings (VESA)

DB Data Byte

DDC/CI Display Data Channel/Command Interface (VESA)

DE Display Enable

DEM Downstream Event Monitor

DFE Decision Feedback Equalizer

DFP Downstream-Facing Port

DisplayID Display Identification Data

DJ Deterministic Jitter

DMT Discrete Monitor Timing (VESA)

DP DisplayPort (VESA)

DPCD DisplayPort Configuration Data

DP_PWR DP Power

DPRX DisplayPort receiver

DPRX_PHY DPRX PHY Layer circuit

DPTX DisplayPort transmitter

DPTX_PHY

DPTX PHY Layer circuit

DSC Display Stream Compression

DST Direct Stream Transfer

DTD Display Timing Data

DVI Digital Visual Interface

eDP Embedded DisplayPort (VESA)

ECC Error Correcting Code

ECF Encryption Control Field

E-DDC Enhanced Display Data Channel (VESA)

EDID Extended Display Identification Data (VESA)

EMT End_Of_Message_Transaction

EOC End Of Chunk

EOM End Of Message

EOS Electrical Over-Stress

EQ Equalization

ESD Electro Static Discharge

ESI Event Status Indicator

FEC Forward Error Correction

GPU Graphics Processor Unit

GTC Global Time Code

GUID Globally Unique ID

HA Horizontal Active height

HB Header Byte

HBR High Bit Rate (2.7Gbps/lane)

HBR2 High Bit Rate 2 (5.4Gbps/lane)

HBR3 High Bit Rate 3 (8.1Gbps/lane)

HDCP High-bandwidth Digital Content Protection

HDMI High-Definition Multimedia Interface

HPD Hot Plug Detect

HSP HSync Polarity

HSW HSync Width

IRQ Interrupt Request

ISI Inter-Symbol Interference

LFSR Linear Feedback Shift Register

LL Link Layer

AD Relative Address

RBR Reduced Bit Rate

RC Rate Control

RD Running Disparity

RG Rate Governing

RJ Random Jitter

ROO Region Of Overlap

RS Reed-Solomon

RSN Resource Status Notify

RT Retimer

RTL Register Transfer Level

RX Receiver

SCMS Serial Copy Management System (ANSI)

SDP Secondary-Data Packet

SE SDP End

SF Stream Fill

SMT Start_Of_Message_Transaction

SR Scrambler Reset

SS SDP Start

SSC Spread-Spectrum Clock

SST Single-Stream Transport

TBC Time Base Converter

TBR Time Base Recovery unit

TCON Timing Controller

TDR Time Domain Reflectometry

TG Timing Generator

TIA Timing Interval Analyzer

TIE Timing Interval Error

TJ Total Jitter

TMDS Transition Minimized Differential Signaling

TU Transfer Unit

UFP Upstream-Facing Port

UI Unit Interval

VA Vertical Active height

VB-ID Vertical Blanking ID

VBL Vertical Blank

