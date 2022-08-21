MIPI-DSI协议（下）

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2.3 多数据包传输结构

在其最简单的形式中，一次传输可以包含一个数据包。如果要传输很多数据包，在LPS和高速模式之间频繁切换的开销会严重限制带宽，如果数据包是分开发送的，例如每次传输一个包。DSI协议允许多个数据包连接，这大大提高了有效带宽。这对于像外围设备初始化这样的事件很有用，在这些事件中，许多寄存器可能在系统启动时用单独的写命令加载。在PHY层有两种数据传输模式，即HS和LP传输模式。在HS传输开始之前，发射机PHY向接收器发出SoT序列。这样，数据格式或命令格式就可以以HS方式传输。在单个HS传输中可能存在多个包，并且传输的结束总是使用专用的EoT序列在PHY层发出信号。

2.3.1 HS传输禁用EOTP

下图上面的图表说明了在禁用EoTp的情况下，多个数据包被分开发送的情况。在HS模式下，数据包之间的时间间隔会对每个数据包进行单独的HS传输，数据包之间会有PHY层发出的SoT、LPS和EoT。此约束不适用于LP传输。下图的底部图演示了在单个HS传输中连接多个包的情况。



2.3.2 HS传输启用EOTP

下图描述了HS传输启用EoTp的案例。图中EoT短数据包以红色标示。上面的图说明了这样一种情况:主机打算发送两个短包，然后在此之后再传输一个长包。在这种情况下，每次传输结束前都会额外生成一个EoT短数据包。与禁用EoTp的情况相比，这种机制提供了一个更健壮的环境，但代价是增加了开销(每次传输额外的4个字节)，即系统只依赖PHY层EoT序列来发送HS传输结束的信令。通过在一次传输中发送多个长包和短包再发送EoTp数据包，可以将启用EoTp带来的开销降至最低，如底部图所示。



在EoT之间插入了一个叫做EoTp的短包（无论是Separate传输模式还是Single传输模式）。与其他的短包不同，EoTp作为一个特殊的短包，有着固定的格式，见2.4.2.

2.4 通用数据包结构

为low-level protocol定义了两种数据结构:长数据和短数据。对于两个包结构，数据标识符总是包的第一个字节。

2.4.1 长数据包格式

下图显示了长数据的结构。一个长数据包应该由三个元素组成:一个32位的数据包头(PH)，一个可变字节数的应用程序特定的数据负载，和一个16位的数据包页脚(PF)。数据包报头进一步由三个元素组成:一个8位的数据标识符（DI)，一个16位的字计数(WC)，和8位的ECC。数据包页脚有一个元素，一个16位的校验和。长数据包的长度范围是6 ~ 65535。



2.4.1.1 16-bit RGB Format

下图所示的压缩像素流16位格式是一个长包，用于将格式化为16位像素的图像数据传输到视频模式显示模块。数据由DI字节、一个双字节WC、一个ECC字节、一个长度WC字节的负载和一个双字节校验和组成。像素格式是5位红色，6位绿色，5位蓝色，按此顺序排列。注意，“绿色”组件被拆分为两个字节。在color组件中，LSB首先发送，MSB最后发送。



2.4.1.2 18-bit RGB Format

下图所示的压缩像素流18位格式是一个长包，用于将格式化为18位像素的图像数据传输到视频模式显示模块。数据由DI字节、一个双字节的非零WC、一个ECC字节、一个长度WC字节的负载和一个双字节的Checksum组成。像素格式依次为红色(6位)、绿色(6位)和蓝色(6位)。在color组件中，LSB首先发送，MSB最后发送。



2.4.1.3 24-bit RGB Format

下图是一个长数据包。它用于将格式化为24位像素的图像数据传输到视频模式显示模块。报文由DI字节、一个双字节WC、一个ECC字节、一个长度WC字节的负载和一个双字节Checksum组成。像素格式依次为红色(8位)、绿色(8位)和蓝色(8位)。每个颜色分量在像素流中占据一个字节;没有组件跨字节边界分割。在color组件中，LSB首先发送，MSB最后发送。



2.4.1.1 30-bit RGB Format

下图所示的压缩像素流30位格式是一个长包，用于将格式化为30位像素的图像数据传输到视频模式显示模块。数据由DI字节、一个双字节的非零WC、一个ECC字节、一个长度WC字节的负载和一个双字节的Checksum组成。像素格式依次为红色(10位)、绿色(10位)和蓝色(10位)。在color组件中，LSB首先发送，MSB最后发送。



2.4.1.2 36-bit RGB Format

封装像素流36位格式如下图所示，是一个长包，用于将36位像素格式的图像数据传输到Video Mode显示模块。数据由DI字节、一个双字节的非零WC、一个ECC字节、一个长度WC字节的负载和一个双字节的Checksum组成。像素格式依次为红色(12位)、绿色(12位)和蓝色(12位)。在color组件中，LSB首先发送，MSB最后发送。



2.4.2 短数据包格式

下图显示了Short包的结构。一个短数据包应该包含一个8位数据ID，后面跟着两个字节的命令或数据和一个8位ECC;数据包页脚是没有的。短数据的长度为4个字节。ECC (Error Correction Code)字节能够在短数据包中纠正单比特错误和检测双比特数据的错误。DSI协议规定（和CSI-2保持一致）：所有的数据（包括，长包，短包，Entry Code等）都应当先发低字节，在发高字节；在一个具体的字节中，应当先发低位，再发高位。



短包用来发同步控制信号，长包用来发数据，比如下面的例子，短包发帧同步信号，长包发数据。



2.4.3 公共数据包元素

任何数据包的第一个字节是DI(数据标识符)字节。



VC DI[7:6]: 这两个位将数据识别为指向四个虚拟通道中的一个。一个处理器可以使用带标签的命令或数据块为多达四个外设提供服务，使用针对不同外设的数据包的报头的Virtual Channel ID字段。虚拟通道ID使一个串行流能够通过在一个公共传输通道上复用数据包来为两个或多个虚拟外设服务。请注意，在单个传输中发送的每个包都有自己的虚拟通道分配，可以定向到不同的外设。虽然DSI协议允许与多个外设进行通信，但该规范只处理主机处理器到单个外设的连接。

DT DI[5:0]: 这六位指定了数据类型。Data Type字段指定数据包是长数据包类型还是短数据包类型以及数据包格式。数据类型字段，连同长数据包的字数计数字段，通知接收者在数据包的剩余部分中预期有多少字节。这是必要的，因为没有特殊的包开始/结束同步码来指示包的开始和结束。这允许数据传递任意数据，但它也要求信息包头显式地指定信息包的大小。当接收逻辑已经统计到一个包的末尾时，它将假定下一个数据是一个新包的头部或EoT(传输结束)序列。

2.5 交错数据流

多通道的一个应用是在一个显示模块上使用两个或多个独立的驱动ic的高分辨率显示器。每个驱动IC只对显示设备上的一部分列进行寻址。每个驱动IC只捕获并显示针对该驱动的数据包内容，而忽略其他数据包。







3.MIPI D-PHY(DSI Physical Layer)

3.1 Lane模块

Lane的原意是“航道”，我们可以理解为在两个不同芯片之间完成信息运输的通道。这是MIPI里面的基本信息传输单元。两块使用MIPI连接的芯片，中间使用差分信号对进行连接，收发端各有一个Lane模块，完成数据收发。Lane模块，加上中间的连线，组成了完整的数据数据传输通道。在复杂的通信协议的物理层里面，我们就不能像理解简单协议那样，只看到在两个收发双方之间的连线，而是要更加关注收发芯片里面负责收发的模块，这是整个协议物理层核心。下图就是一个完整的双向数据传输Lane模块（MIPI里面管这个叫Universal Lane ）的示意图：



Universal Lane里面有一对高速收发器（HS-TX、HS-RX）、一对低功耗（Low Power）收发器（LP-RX、LP-TX）、低功耗竞争检测器（LP-CD）和Lane的控制逻辑组成。其他类型的lane都是在这个基础做一定的简化，比如单向数据传输通道就只有接收器或者发送器，再比如时钟lane也是只有接收器或者发送器，是的，时钟也是一种lane。

D-PHY协议最多支持5个Lane（通道）（一个时钟Lane，4个数据Lane），最少需要两个Lane（一个时钟Lane，一个数据Lane）。整个Lane通过PPI接口（PHY Protocol Interface）与系统的其他部分连接。

其中，LP-CD模块仅在存在于需要双向通信（Bidirectional）的系统中，对于不需要双向通信（Unidirectional）的系统，如CSI协议，则不需要LP-CD模块。发控制命令的时候，要检测lane0的通道方向就需要LP-CD模块。LP-CD在除ULPS模式以外的通道上驱动新状态之前检查是否存在竞争的情况。显然，在Unidirectional系统中，主机（一般固定为Transmitter）则不需要RX模块，从机（一般固定为Receiver）则不需要TX模块。在需要双向通信的系统中，如DSI（当然，在特定的系统中，DSI也可以是Unidirectional的），一般只需要一个Data Lane具有双向收发的能力，其他的Data Lane和Clock Lane则可以根据实际需求，去除RX或者TX模块。需要注意的是，即使是在Bidirectional的系统中，Clock Lane也不需要反向传输，即当从机向主机发送数据时（反向传输），此时的时钟仍然是由主机提供（HS模式下，LP模式下则不需要时钟）。

3.2 D-PHY配置

D-PHY是一种高速、低功耗的源同步物理层，由于采用了高功效设计，因此非常适合功耗大的电池供电设备使用。它里面同时包含了有助于实现高功效的高速模块和低功耗模块。载荷数据（图像数据）使用高速模块，控制和状态信息的发送（在照相机/显示器和应用处理器之间）使用的是低功耗模块（利用低频信号）。它具有在单个数据包脉冲中发送高速和低功耗数据的特殊能力。低功耗模块有助于节省功耗，高速模块则有助于实现高清晰度照片质量数据信号要求的较高带宽。

MIPI信号（HS模式下大约200mv），相对于传统的TMDS信号（400mv）、LVDS信号(350mv)等，具有低电压摆幅，低功耗的优势。D-PHY 的物理层支持 HS(High Speed)和 LP(Low Power)两种工作模式。



3.2.1 HS模式

采用差分信号传输，信号电平在100mV~300mV（200mV的压摆）；HS模式下，信号传输速度可达80Mbps~1Gbps（v1.0）或80Mbps~1.5Gbps（v1.1），采用源同步的传输方式，由主机（Master）设备向从机（Slave）设备提供DDR时钟。高速HS模式的负载大约是50欧姆。



3.2.2 LP模式

LP 模式下采用单端信号，信号电平在0~1.2V（1.2V压摆）。LP模式下，信号传输速度为10Mbps，但是相应的功耗也很低，考虑EMI等影响。可选支持的交替低功耗模式采用有端接的低压差分信号，数据速率最低前向4Mbps，反向最低1Mbps，最高与HS速率保持一致。此时传输通道的差分线（HS模式下的）是两根独立的信号线。无论是HS模式还是LP模式，都采用LSB fisrt，MSB last的传输方式。低速LP模式是Hi-Z高阻。



在LP模式下（包括Control Mode和Escape Mode），采用的是Spaced-One-Hot Coding机制。我们可以发现，只要Dp和Dn上有有效内容在传输，任意两个数据之间都至少插入了一个Space State（LP00），这就是所谓的Spaced-One-Hot Coding。显然，时钟信号可以从Dp和Dn信号中产生出来，换一句话来说，此时的数据传输是Self-clocked的。在该机制下，时钟可以从传输的数据中得以体现（DP和DN进行异或），因此不需要传输时钟。此时，用户可以根据实际需求，设置Clock Lane继续运行或者关闭以降低功耗。我们常听到的LPDT模式（Low-Power Data Transmission）和ULPS模式（Ultra-Low Power State）都是Escape Mode的一种。综上所述，也就是说，D-PHY中一共有三种Lane，Unidirectional Clock Lane 、Unidirectional Data Lane以及Bi-directional Data Lane。需要注意的是，D-PHY的Bidirectional通信是一种半双工的双向通信模式，同时，反向传输的速度只有正向传输的1/4。



HS模式下，信号传输速度较快，较低的压摆有利于提升传输速度，同时降低功耗和EMI；那么为什么LP模式下不用HS的传输机制呢？是因为LP模式下，传输的信号速度较慢，较低的压摆不利于系统的稳定（此时可能会有比较严重的过冲，如果采用100mV~300mV的电平的话）。

HS和LP两种模式的结合保证了 MIPI 总线在需要传输大量数据（如图像）时可以高速传输，而在不需要大数据量传输时又能够减少功耗。下图是HS和LP模式下的信号电平示意图:



为什么LP模式下是1.2V,而HS模式下只有200mv？

（1）数字电路的主要能量消耗在电平翻转，所以通信速率是功耗的主要因素之一。

（2）虽然LP模式下是1.2v,但是负载电阻是Hi-Z高阻（1兆欧为例，大约1.44uw）；而HS模式下虽然电压是0.2V，但是负载是50欧姆，大约800mw（不考虑电平翻转的情况）。



3.3 时钟通道、数据通道和phy-协议接口

一个完整的链路除了通道模块外，还包括一个将所有通道、时钟乘数单元和PHY协议接口连接在一起的PHY适配层。下图显示了具有两个数据通道和一个单独的时钟倍增器单元的链路的PHY配置示例。PHY适配层虽然是PHY的一个组件，但不在本规范的范围内。每个Lane的逻辑PHY-Protocol接口(PPI)包括一组信号，以覆盖该Lane的功能。如下图所示，时钟信号可以为所有通道共享。时钟倍增器单元的参考时钟和控制信号不在本规范的范围内。



3.4 操作模式

主要有控制、高速和逃逸模式：在正常操作期间，数据通道将处于控制模式或高速模式。高速数据传输以突发方式进行，从停止状态(LP-11)开始，它在控制模式中定义了停止状态。Lane只在数据突发时处于高速模式。进入高速模式的顺序为:LP-11、LP-01、LP-00，此时数据通道将一直处于高速模式，直到接收到LP-11。Escape模式只能通过控制模式中的请求进入。在检测到停止状态后，数据通道应退出escape模式，并返回到控制模式。如果不在高速或escape模式，数据通道将保持在控制模式。对于数据通道和时钟通道，停止状态作为一般的备用状态，可以持续的时间>TLPX。其中，HS模式有时也被称为Busrt Mode，Low Power Mode包括Control Mode和Escape Mode。应当注意的是，Burst Mode和Escape Mode之间不可以直接来回切换，必须通过Control Mode进行中转，即：

Burst Mode（HS）↔Control Mode↔Escape Mode

下面总结下：Control、High-Speed和Escape操作模式的进入和退出方式：

HS模式进入：LP11→LP01→LP00→SoT（Start of Transmission）；

HS模式退出：EoT（End of Transmission）→LP11；



Escape模式进入：LP11→LP10→LP00→LP01→LP00→Entry Code；

Escape模式退出：LP10→LP11；



TX端反转数据通信方向请求（Turnaround）：LP11→LP10→LP00→LP10→LP00；







3.4.1 Control Mode

控制模式为默认的操作模式。在初始化完成后(模拟校准和PLL锁定)，PHY将保持在此默认模式下，直到协议层提出请求，或者在RX的情况下直接通过通道中的低功率信号序列（仅出现在数据通道0中）。在控制模式下，发送端在线路中设置LP-11状态——这也被称为停止状态。在线路中接收LP-11时，接收端保持在控制模式。任何请求都必须从“停止状态”开始和结束。根据请求，通道可以离开控制模式进入高速数据传输、逃逸模式或超低功率模式。

3.4.2 High-Speed Data Transmission

一旦初始化序列完成，PHY将保持在控制模式，这是默认的操作模式，直到出现某个请求。高速是目前可能的请求之一。高速数据传输是以突发方式进行的。只有在这些突发模式中，通道才处于高速模式。高速突发模式必须从停止状态(控制模式)开始并返回。高速突发模式允许通过数据通道传输有效载荷数据。这种数据传输固有的特点是在时钟通道中存在一个有效的DDR时钟。高速数据突发对每个数据通道来说都是独立的，即每个数据通道可以独立于其他数据通道的状态结束高速传输。突发模式包含低功率初始化序列、高速数据载荷以及传输序列的结束。

从发送端，当相应的txrequest输入设置为高时(假设PHY处于停止状态，锁相环被启用并锁定)，进入高速模式。如果不满足这些条件，TX HS请求是不允许的。)对于时钟和数据通道，这个请求的处理方式略有不同。对于时钟道，高速处理从传输低功率序列(LP01和LP00)开始。只有产生该序列后，低功耗驱动才会被禁用，高速驱动才会被启用。在确定TCLK-ZERO所需的时间后，开始传输高速DDR时钟。传输序列要求在时钟通道中存在一个有效的高速时钟信号。当禁用高速模式请求输入时，每个通道都会离开高速数据传输模式。在所有通道的完全高速数据传输状态下，时钟通道必须处于高速模式。时钟通道必须在高速数据传输(Tclk-pre)开始之前进入高速模式，并且在所有通道完成各自的高速(Tclk-post)之前不能离开此状态。当离开高速模式时，数据通道和时钟通道的操作顺序也略有不同。对于时钟通道，高速传输总是以HS-0状态(TCLK-trail)结束，然后禁用高速驱动器，并启用低功耗驱动器。对于数据通道，传输以与最后传输位相反的差分状态(THS-trail)结束，然后禁用高速驱动，启用低功率驱动停止状态(LP11)并返回控制模式。

3.4.3 Escape Mode

Escape mode用来给MIPI提供一些额外功能处理能力的LP指令，且值得注意的一点是，它是一条基于(Space-One-Hot) 编码的异步指令，由于是异步指令，因此Data lane在操作这条指令时，并不依赖于Clk Lane。Escape模式是使用低功耗状态的数据通道的一种特殊操作模式。在这种模式下，可以使用一些额外的功能。Escape模式操作支持正向操作，反向操作可选。如果支持反向，Escape模式不必包含所有可用特性。数据通道通过Escape模式进入程序(LP-11、LP-10、LP-00、LP-01、LP-00)进入Escape模式。

一旦在线路上观察到最后的桥接状态(LP-00)，通道将在spcae状态(LP-00)进入Escape mode。如果在最终桥接状态(LP-00)之前的任何时候检测到LP-11, Escape模式进入过程将被终止，接收端将等待或返回到停止状态。对于数据通道，一旦进入Escape模式，发送器应发送一个8位输入命令来指示所请求的动作。停止状态在退出Escape模式时使用，在Escape模式操作期间不会发生，并且由于space-one-hot编码。停止状态立即返回control模式。如果输入命令与支持的命令不匹配，则该特定的Escape模式动作将被忽略，接收端等待，直到发送端返回到停止状态。Escape模式下的PHY应采用空间Spaced-One-Hot编码进行异步通信。因此,该模式下的数据通道操作不依赖于时钟通道,采用Dp和Dn异或的方式产生时钟信号。这个特性可以用来做校验，不符合Space-One-Hot特性的数据信号将被丢弃。

Space-one-hot编码意味着每个Mark状态与空闲状态交织。因此，每个符号由两部分组成:有效数据段和空闲段。时钟可以通过异或从两个数据信号Dp和Dn派生出来。每一个LP状态周期的长度至少为Tlpx,min。



3.4.1.1 Remote Triggers

触发信号是一种根据发送端协议的请求向接收端协议发送标志的机制。根据操作方向和可用的Escape模式功能，这可以是正向或反向。触发信号需要Escape模式能力，并且接口两边至少有一个匹配的Trigger Escape Entry Command。上图显示了Escape模式Reset-Trigger操作的示例。通道通过escape mode entry进入escape mode。如果输入命令模式与复位触发命令匹配，则通过逻辑PPI将触发器标记为接收端的协议。在触发命令之后但在行进入停止状态之前的任何位都应被忽略。因此，可以连接虚拟字节，以便向接收端提供时钟信息。注意，包括Reset-Trigger在内的Trigger信号是一个通用的消息传递系统。Trigger命令不会影响PHY本身的行为。因此，触发器可以被协议层用于任何目的。

3.4.1.2 Low-Power Data Transmission

如果在Escape mode Entry过程之后是LPDT command，数据可以通过协议在低速下进行通信，Lane保持在low - power模式。数据编码行应采用与输入命令相同的space-one-hot编码。数据由自时钟编码控制，不依赖于时钟通道。Lane可以通过保持线路上的空闲状态在使用LPDT时暂停。线路停止状态停止LPDT，退出Escape模式，并将Lane切换到control模式。在Stop状态之前的最后一个阶段应该是Mark-1状态，它不代表一个数据位。下图显示了一个两字节传输，两个字节之间有一个暂停周期。



3.4.1.3 Ultra-Low Power State

如果在Escape mode Entry命令后又发送了Ultra-Low Power State Entry命令，Lane将进入ULPS (Ultra-Low Power State)状态。该命令应标记给接收端协议。在此状态下，Lines处于Space（空闲）状态(LP-00)。超低功耗状态通过Mark-1状态退出，该状态具有一个时长为Twakeup的状态，然后是一个停止状态。

3.4.4 Turnaround

PHY允许通过turnaround请求来交换数据通道0的传输方向。turnaround操作的顺序是这样发生的：

1. 发射方：

a.假设PHY处于停止状态，当发送端turnrequest_0输入设置为高时启动

b.发射机发送特定的低功率序列:LP11、LP10、LP00、L10、L00

2. 接收方：

a.接收到完整的低功率序列后，接收器启动低功率驱动

b.发送LP00，表示change setting direction_0输出低

c.初始发射机发射的重叠LP00

d.初始接收端发送LP10，然后是LP11，返回Control模式

对于正向到反向或反向到正向的方向，turnaround过程是相同的。但是，在反向到正向的方向上，通道0仅支持逃逸模式。



3.4.5 High-Speed Deskew Calibration (>1.5 Gbps，D-PHY V1.2)

时序分析基本概念是skew，我们称为偏差。由于时钟到每个寄存器的路径延迟不一样，造成信号到达 clock pin 的时间也不一样，我们把时钟信号到达不同寄存器的时间偏差称为skew。为了在高速数据传输中实现更高的数据速率，在D-PHY1.2规范中引入了一种校准模式。

高速去误差校准会产生额外的余量，以正确地采样接收数据，以获得更高的数据率。用于去误差校准的线路序列与高速传输模式输入非常相似。从发射机端，当txskewcalhs输入设置为高时(假设PHY处于停止状态)，就开始高速去斜校准。

HS-Deskew主要用于消除时钟和数据Lane之间可能存在的相位差。Spec规定当速率大于1.5Gbps时，Rx必须先通过Tx发送的deskew burst完成初始化，才能进行数据接收。如果速率低于或等于1.5Gbps时，HS-Deskew是可选的。一旦链路的速率发生了变化，并且变化之后的速率大于1.5Gbps，则必须重新进行HS-Deskew操作。此外，还可以进行周期性的deskew，当然这也是可选的。也可以选择，每次从ULPS状态切换成HS状态时，都进行deskew操作。

写在文章最后，其实我也是一个初学者，文中如果有理解不到位的地方或者错误的地方，欢迎各位指正！