LVDS协议（下）

5.LVDS串行化

OpenLDI序列化并行像素流，用于从显示源和显示设备进行传输。在OpenLDI接口中，有8条串行数据线（A0到A7）和2条时钟线（CLK1和CLK2）。根据所支持的像素格式，串行数据线的数量可能会有所不同。对于18位单像素格式，使用串行数据线A0到A2。对于24位单像素格式，使用串行数据线A0到A3。对于18位双像素格式，应使用串行数据线A0到A2和A4到A6。对于24位双像素格式，应使用串行数据线A0到A7。每个信号线上的串行数据流应为像素时钟的7倍的比特率。CLK1线应携带像素时钟。当使用双像素模式时，CLK2线还应携带像素时钟。当不使用双像素模式或当已知显示设备不需要CLK2信号时，CLK2可能保持不活动。提供CLK2信号是为了与早期系统兼容，并支持对上像素和下像素使用独立接收器的显示设备设计。

有两种工作方式，非平衡模式和直流平衡模式。每种非平衡和直流平衡模式使用一种用于单像素传输，另一种用于双像素传输。以下部分描述了每种像素格式在每种模式下的操作。在下面的图中，R、G和B用于表示单个像素格式的红色、绿色和蓝色组件。RU、BU、GU被用来表示双像素格式的上像素的红、蓝、绿分量。同样，RL、BL和GL被用来表示下像素的分量。HSYNC、VSYNC和DE用于表示水平同步、垂直同步和数据启用信号。在双像素格式中，可以传输两个附加的、实现特定的控制信号，CNTLE和CNTLF。

5.1 非平衡模式

在非平衡的工作模式下，只有像素和控制信息从显示源被发送到显示设备。没有规定尽量减少在信号线上的直流偏置的短期或长期积累。

5.1.1-18bit单像素非平衡模式

在18位单像素模式下，应传输RGB和控制输入，如下图所示。输出A3到A7和CLK2在此模式下应不变，并固定在单个值。

5.1.2-24bit单像素非平衡模式

在24位单像素模式下，应传输RGB和控制输入，如下图所示。输出A4到A7和CLK2在此模式下应不活动，并固定在单个值。标记的RES位保留供将来使用，可以取任何价值。

5.1.3-18bit双像素非平衡模式

在18位双像素模式下，应传输RGB和控制输入，如下图所示。输出A3和A7在这种模式下应为不活动状态，并固定在单个值。标记的RES位保留供将来使用，可以取任何价值。

5.1.4-24bit双像素非平衡模式

在24位双像素模式下，应传输RGB和控制输入，如下图所示。标记的RES位保留供将来使用，可以取任何价值。

5.2 平衡模式

在平衡工作模式中，除了像素和控制信息外，在每个周期期间的每条信号线上传输一个额外的比特。此位是直流平衡位(DCBAL)。直流平衡位的目的是最大限度地减少信号线的短期和长期的直流偏置。

5.3.1 18位单像素平衡模式

在18位单像素模式下，应传输RGB和控制输入，如下图所示。输出A3到A7和CLK2在此模式下应不变，并固定在单个值。

控制输入应在消隐间隔时间内进行传输,当DE输入为0时，进入了消隐间隔时间。DE信号由CLK1和CLK2产生，VSYNC，HSYNC信号由A0和A1信号线产生。

5.3.2 24位单像素平衡模式

在24位单像素模式下，应传输RGB和控制输入，如下图所示。输出A4到A7和CLK2在此模式下应无效，并固定在一个值。

控制输入应在消隐间隔时间内进行传输,当DE输入为0时，进入了消隐间隔时间。DE信号由CLK1和CLK2产生，VSYNC，HSYNC信号由A0和A1信号线产生。

5.3.3 18位双像素平衡模式

在18位双像素模式下，应传输RGB和控制输入，如下图所示。输出A3和A7在这种模式下应为不活动状态，并固定在单个值。

控制输入应在消隐间隔时间内进行传输,当DE输入为0时，进入了消隐间隔时间。DE信号由CLK1和CLK2产生，VSYNC，HSYNC信号由A0和A1信号线产生。

5.3.4 24位双像素平衡模式

在24位双像素模式下，应传输RGB和控制输入，如下图所示。输出A3和A7在这种模式下应为不活动状态，并固定在单个值。

控制输入应在消隐间隔时间内进行传输,当DE输入为0时，进入了消隐间隔时间。DE信号由CLK1和CLK2产生，VSYNC，HSYNC信号由A0和A1信号线产生。表中的数据模式首先传输到最左边的位。

6.物理外观

1.OpenLDI接口提供了数字像素信息的传输、显示设备特性的通信以及USB接口的传输。

2.电缆原理图

屏蔽双绞线：

电缆的显示源端与显示设备的显示源端无区别。因此，电缆的任何一端都可以连接到显示源或显示设备。

非屏蔽双绞线：

3.对于长传输距离，建议使用屏蔽电缆，这样可以保证信号线和环境之间很好的隔离。

4.扁平线适用于主板与主板之间的连接，屏蔽双绞线比较适合高噪声环境，同轴电缆不适合LVDS。

5.电缆长度

电缆的最大长度应为10m。

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