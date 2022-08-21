MIPI-DSI协议（上）

MIPI DSI协议部分和LVDS文章一样，依旧会分为上下两篇，文章最后会给下篇的链接。

一、MIPI来源

MIPI联盟，即移动产业处理器接口（Mobile Industry Processor Interface 简称MIPI）联盟。MIPI（移动产业处理器接口）是MIPI联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准和一个规范。是2003年由ARM，TI，ST，Nokia等公司成立的联盟。后来随着Apple，Lattice，ADI，TOSHIBA,Cadence，Dell，Google，Hisilicon等大腕的加入，MIPI协议逐渐被行业认可和接受。现如今，MIPI协议被广泛应用于各种嵌入式图像设备中，如智能手机，VR，智能电视，智能可穿戴设备，ADAS系统等……



目的是把手机内部的各种接口(摄像头CSI，显示屏DSI，射频/基带接口DigRF等)标准化，从而减少手机设计的复杂程度以及增加设计的灵活性，目前比较成熟的接口应用有DSI显示器串行接口规范(Display Serial Interface)，和CSI(Camera Serial Interface)，都具有比较复杂的协议结构，下图表示某一个SOC可以作为一个CSI的接收器，同时也可以作为一个DSI的输出器，其物理层使用到了D-PHY,目前新的物理层C-PHY也逐渐被采用,我们常说的Camera I2C接口在MIPI中有专门的一个CCI(Camera Control Interface)来对应。可以这么理解，它就是I2C的一个变种，或者说CCI是I2C协议的一个子集。因此，使用I2C接口就可以直接与CCI接口互联，以实现通信。



I3C：Improved Inter Integrated Circuit ，是 MIPI（Mobile Industry Processor Interface）移动产业处理器接口联盟推出的改进型 i2c 总线接口。

RFFE:RF Front-end，射频前端接口，是MIPI联盟RFFE工作组在2010年推出的用于移动终端射频前端控制的控制接口标准。在MIPI RFFE推出之前，射频前端的控制解决方案复杂，如果用并行的GPIO口进行控制，需要接口过多，系统成本无法承载；一些厂商开始自定义串口控制，不过由于通信协议复杂，需要考虑复杂的软件控制和时序控制，实现困难，并且自定义串口也不利于不同厂商器件的通信。2010年，MIPI联盟推出用于射频前端控制的MIPI RFFE协议。MIPI RFFE协议总线由一根电源线（VIO）以及两根控制线（SCLK和SDATA）构成，实现简单，易于部署，可实现时序范围要求内的近实时控制。

SPMI：System Power Management Interface，它规定了基带或者应用处理器与外部期间的硬件接口，通过此接口支持更好的电源管理技术。

DSI：Display Serial Interface，主机处理器与显示模块之间的高速串行接口。

CSI：Camera Serial Interface，主机处理器与摄像头模块之间的高速串行接口。



在多媒体方向，MIPI可以大致分为三层：应用层、协议层和物理层。如下图。



D-PHY、C-PHY、M-PHY：CSI/DSI的物理层标准，其中大家讨论最多的是 D-PHY 这个协议。

D-PHY中的PHY是物理层（Physical）的意思，那么D是什么意思呢？在MIPI D-PHY的文档中有提到过，D-PHY的最初版本的设计目标是500Mbits/s，而D是罗马数字（拉丁文数字）中500 。同理C和M分别是罗马数字中的100和1000，也就是C-PHY和M-PHY中C和M的意思了。

但是，随着MIPI联盟的发展，不仅CSI和DSI在不断的更新，新的物理层协议也被提了出来，如M-PHY和C-PHY。目前D-PHY更新到了v1.2，M-PHY更新到了v3.1，而C-PHY更新到了v1.0。三种协议的主要区别如下：



二、MIPI联盟的显示规范标准

1.基本概念

1.1 DCS(Display Command Set）

用于显示模块命令模式下的标准化命令集，DCS是MIPI联盟规范，用于DSI和DBI-2标准使用的命令集。命令从主机处理器发送到显示模块。在显示模块上，显示控制器接收并解释命令，然后采取适当的行动。命令分为四大类:读寄存器、写寄存器、读内存和写内存。一个命令可以伴随多个参数。

1.2 DBI(Display Bus Interface)

与具有显示控制器和帧缓冲器的显示模块的并行接口，DBI接口与支持DCS命令的命令模式的显示器一起使用。命令模式显示设备包含其自己的视频定时控制生成和一个帧缓冲区。控制器需要用像素写入命令填充设备的帧缓冲器，并且设备在显示设备上显示帧缓冲器的内容。命令模式显示设备还包含几个命令来控制其操作。这些命令可以是读取命令，也可以是写命令，因此，需要一个双向链接。

DBI-2是MIPI联盟的一个标准，用于并行显示具有显示控制器和帧缓冲区的模块。对于基于这些标准的系统，主机处理器通过显示处理器将图像加载到面板帧缓冲器。一旦加载，显示控制器将管理显示模块上的所有显示刷新功能，而无需主机处理器的进一步干预。图像更新需要主机处理器向帧缓冲区写入新数据。DBI-2指定了一个并行接口，数据可以通过8位、9位或16位宽的数据总线发送到外设，并带有额外的控制信号。DBI-2还支持1位数据总线接口模式。DSI规范支持操作的命令模式。与并行DBI类似，符合DSI的接口向显示器发送命令和参数。但是，DSI中的所有信息在传输到显示模块之前都要先序列化。在显示器上，串行信息被转换成并行数据和控制信号，用于面板显示控制器。同样，display模块也可以返回状态信息和请求的内存数据到主机处理器，使用相同的串行数据路径。



RESX：复位；CSX：chip select 片选；TE：tearing enable；D/CX：数据/命令使能，一般 D/CX 为 1 代表数据，为 0 代表地址；WRX/SCL：write control；RDX：read control；DB[....]：传输线。

1.3 DPI(Display Pixel Interface)

与显示模块的并行接口，不带显示控制器或帧缓冲器，DPI接口用于支持视频模式的显示器。视频模式显示装置要求通过DSI链路提供同步信号的连续像素数据流，具有精确的定时精度。视频模式显示器的控制能力很低。它只能支持两个命令（关闭(SD)和“颜色模式”(CM)，并且不支持读取命令。因此，可以为视频模式显示定义单向链路，除非系统中的任何其他接口都需要双向链路。

DPI-2是MIPI联盟的一种并行接口标准，用于显示没有面板显示控制器或帧缓冲区的模块。这些显示模块依赖于从主机处理器到显示器的稳定的像素数据流，以保持没有闪烁或其他视觉伪影的图像。MIPI联盟标准记录了Active Matrix (AM)显示模块的几种像素格式。像DBI-2一样，DPI-2是MIPI联盟的并行接口标准。根据显示模块支持的像素格式，数据路径可能是16位、18位或24位宽。DPI操作模式也称为视频模式。一些显示模块在正常操作中使用视频模式，在低功耗状态下也使用简化形式的命令模式。这些显示模块可以关闭流媒体视频界面，并在降低分辨率和像素深度的情况下，从一个小的本地帧缓冲区继续刷新屏幕。在关闭界面之前，需要加载本地帧缓存，低功耗运行时显示图像内容。这些显示模块可以根据电源控制命令切换模式。



1.4 eDPI( enhanced DPI)

eDPI接口是一个增强的DPI接口，并附加了一个功能模式。基于MIPI DPI管脚描述这额外的模式允许它支持以下传输：

DCS内存写命令

复用管脚

像素颜色映射

这个接口有以下操作模式：

标准视频模式(DPI标准接口)

适应命令模式（Synopsys专有接口）

它有助于为以命令模式发送到MIPI显示器的内存写入操作提供更宽的数据带宽，并在高分辨率显示器中刷新大面积的像素。

1.4 DSI(Display Serial Interface)

主机处理器与显示模块之间的高速串行接口，DSI指定主机处理器和外设之间的接口。它建立在MIPI联盟现有规范的基础上，采用DPI-2、DBI-2和DCS标准中规定的像素格式和命令集。

1.5 CSI(Camera Serial Interface)

主机处理器与摄像头模块之间的高速串行接口，CSI-2是MIPI联盟的一个标准，用于摄像头模块和主机处理器之间的串行接口。它是基于与DSI相同的物理层技术和底层协议。DSI与CSI-2的一些显著差异是:

CSI-2采用单向高速链路，DSI采用半双工双向链路

CSI-2利用基于I2C的辅助通道进行控制和状态功能

CSI-2的数据方向是从外设(Camera Module)到主处理器，而DSI的主要数据方向是从主机处理器到外设(显示模块)。

1.6 D-PHY

为DSI和CSI提供物理层通路定义，提供了DSI的物理层定义。D-PHY规范规定的功能涵盖所有电气和时序方面，以及各种操作模式下的底层协议、信号和消息传输。

1.7 SDF(Stereoscopic Display Formats)立体显示格式

定义通常通过高速串行链路在移动设备主机处理器和显示外围设备之间传输立体图像数据的方法。移动设备的性质以及这些设备的使用方式决定了立体显示的各种参数和设计选项。在传输立体图像数据时，DSI要求使用描述的图像格式。

2.DSI分层

下图显示了一个简化的DSI界面。从概念的角度来看，符合dsi的接口与基于DBI-2和DPI-2标准的接口或类似的并行显示接口执行相同的功能。它向外设发送像素或命令，并可以从外设读取状态或像素信息。主要的区别是DSI序列化所有像素数据、命令和事件，在传统或遗留接口中，这些数据通常通过并行数据总线和附加控制信号与外设进行传输。从系统或软件的角度来看，序列化和反序列化操作应该是透明的。向串行数据和反向并行转换的最明显和不可避免的后果是增加了需要外围设备响应的事务的延迟。例如，使用DSI从显示模块的帧缓冲区读取一个像素比使用DBI有更高的延迟。另一个基本区别是主机处理器在读取事务期间无法限制返回数据的速率或大小。



2.1 DSI层级定义



2.1.1 PHY Layer

输入/输出电路和和时钟和信号机制。PHY层指定传输介质(电导体)、输入/输出电路和从串行比特流中捕获“1”和“0”的时钟机制。这一部分的规范记录了传输介质的特性、信号的电气参数以及时钟与数据通道之间的时序关系。在DSI链路的发送端，并行数据、信号事件和命令按照包组织在协议层转换为包。协议层附加包协议信息和报头，然后通过Lane Management层向PHY发送完整的字节。数据由PHY进行序列化，并通过串行链路发送。DSI链路的接收端执行与发送端相反的操作，将数据包分解为并行的数据、信号事件和命令。如果有多个Lane, Lane管理层将字节分配给单独的物理层，每个Lane一个PHY。

2.1.2 Lane Management Layer

2.1.2.1 Lane Management Layer概述

发送和收集数据流到每条lane。DSI通道是可扩展的，以提高性能。根据应用对带宽的要求，数据信号的数量可以是1、2、3或4。接口的发送端将传出的数据流分发到一个或多个lane(“分发器”功能)。在接收端，接口从lane中收集字节，并合并成一个重新组合的数据流，恢复原来的流序列(“合并”功能)。多通道实现应使用由所有数据通道共享的单一公共时钟信号。在发送器中，这一层将数据包字节序列分布在N个Lane上，其中每个Lane是一个独立的逻辑和接口电路块。



在接收端，该层从N个通道收集传入的字节，并将这些字节合并为完整的数据包，传递给下面的数据包分解器。



Lane分配器进行任意字节长度的HS传输，缓冲N个字节，其中N是接口实现的通道数，并在N个通道上并行发送N组字节。在发送数据之前，所有lane并行执行SoT序列，以向其相应的接收单元表明数据包的第一个字节开始。SoT之后，Lanes从第一个数据包并行发送N个字节的分组，遵循一个循环过程。例如，在双通道系统中，数据包的第0个字节发送到第0通道，第1个字节发送到第1通道，第2个字节发送到第0通道，第3个字节发送到第1通道，以此类推。外设通常没有向主机处理器返回数据的大量带宽需求。为了保持设计简单和提高互操作性，所有符合dsi的系统只能在LP模式下使用Lane 0将数据从外设返回到主机处理器。

由于HS传输是由任意字节数组成的，而字节数可能不是通道数的整数倍，因此某些通道可能会先于其他通道传送完数据。虽然所有Lane以并行sot同时开始，但每个Lane独立运行，可能在其他Lane之前完成HS传输，提前一个周期(字节)发送EoT。链路接收端的N个物理层并行收集字节，并将它们送入Lane管理层。通道管理层重建传输中的原始字节序列。以下图为例，lane为两通道，当N是2的整数倍的时候为上面的情况，当N不是2的整数倍的时候为下面的一种情况。三通道情况同理。







2.1.2.2 多DSI接收器配置的体系结构(DSI V1.3)

MIPI可选的支持DSI发射器，通过使用DSI子链路分割DSI链路(分割链路)连接到两个、三个或四个DSI接收器。 这个配置选项允许一个DSI发射器分成两个、三个或四个共享一个公共逻辑时钟的子链路。 使用公共逻辑时钟通常可以最大限度地减少独立子链路和一个DSI发射机之间的倾斜，并增加一个DSI发射机支持的DSI链路连接的数量。







1.双DSI接收器之双DSI通道

一个有四个通道的DSI链接可以分成两个子链路，每个子链路有两个DSI通道; 每个子链路共享公共的逻辑DSI时钟。 如果子链路中的DSI发射器和DSI接收器包含LP模式的通道反转，则该子链路的0号通道应支持通道反转。



2.双DSI接收器之单DSI通道

具有两个通道的DSI链路可以分成两个DSI子链路; 每个子链路有一个DSI Lane，共享公共的逻辑DSI时钟。 如果子链路中的DSI发射器和DSI接收器包含LP模式的通道反转，则该子链路的0号通道应支持通道反转。



3.三DSI接收器之单DSI通道

一个DSI链路有三个通道或四个通道，其中一个通道不相连，可以只分裂成三个DSI Sub-Links; 每个子链路有一个DSI Lane，共享公共的逻辑DSI时钟。 如果子链路中的DSI发射器和DSI接收器包含LP模式的通道反转，则该子链路的0号通道应支持通道反转。



4.四DSI接收器之单DSI通道

下图分成四个DSI子链路，每个子链路有一个DSI Lane;每个子链路共享公共的逻辑DSI时钟。 如果子链路中的DSI发射器和DSI接收器包含LP模式的通道反转，则该子链路的0号通道应支持通道反转。



2.1.3 Protocol Layer

定义了如何组帧和解析以及错误检测等。DSI协议指定遍历接口的位和字节的顺序和值。它指定如何将字节组织到称为包的定义组中。协议定义了每个包所需的报头，以及如何生成和解释报头信息。接口的发送端对传输的数据追加报头和错误检查信息。在接收端，报头被剥离并由接收端相应的逻辑解释。错误检查信息可用于测试传入数据的完整性。DSI协议还记录了如何对数据包进行标记，以便使用单个DSI将多个命令或数据流交叉到不同的目的地。主要有以下错误：

SoT Error

SoT Sync Error

EoT Sync Error

Escape Mode Entry Command Error

LP Transmission Sync Error

False Contorl Error

2.1.4 Application Layer

描述高层编码和解析数据流。这一层描述了数据流中包含的数据的更高级的编码和解释。根据显示子系统架构的不同，它可能由具有指定格式的像素或编码的位流组成，或者由显示模块内的显示控制器解释的命令组成。DSI规范描述了像素值、位流、命令和命令参数到包集合中的字节的映射。

2.2 模式选择

兼容dsi的外设支持两种基本操作模式:命令模式和视频模式。使用哪种模式取决于外围设备的架构和功能。模式定义反映了DSI用于显示互连的主要用途，但不限制DSI在其他应用程序中的操作。通常，外设能够进行命令模式操作或视频模式操作。一些视频模式显示模块还包括一种简化形式的命令模式操作，在这种操作中，显示模块可以从一个缩小的、部分压缩的或部分未压缩的帧缓冲区刷新其屏幕，并且可以关闭到主机处理器的接口(DSI)以降低功耗。

2.2.1 命令模式

命令模式主要是用来进行命令操作的，如应用处理器向显示设备（如LCD）发送相关命令，显示设备返回对应的相关数据。显然，命令模式需要双向的数据通道，即需要Data Lane支持Bidirectional模式。soc通过命令将数据和指令发送到外设显示控制器上，使用命令对显示控制器的寄存器，帧缓冲区进行读写，主控通过发送命令，参数，和数据来间接得控制显示设备。命令模式需要一个双向的接口。当画面不发生变化的时候，MIPI 总线处于空闲状态，LCD 利用自身的 RAM 执行刷新动作。所以，比较省电，但是模组内部需要集成 RAM。

2.2.2 视频模式

视频模式则是用来传输用于显示的视频或图像数据的，且视频信息只能在HS模式下进行传输。MIPI的DSI协议规定，对于那些只支持视频模式的DSI系统，Data Lane是单向的，即Unidirectional。需要注意的是，Bidirectional的DSI接口一般也仅仅是Data Lane0支持双向通信，其余的Data Lane仍然应当是Unidirectional的。主机到显示设备的传输采用实时像素流的形式进行，显示模块需要有足够的带宽接收和处理实时视频流来防止闪烁等问题，此模式下视频信息只能在高速模式下进行。此模式下数据传输是单向的接口。即使画面不发生变化，host 也要不停的传输数据给 LCD。为减少复杂性和节约成本，只采用 Video 模式的系统可能只有一个单向数据路径。这种模式必须用高速模式传输数据，支持三种子模式。

（1）Non-Burst Mode

在这种模式下，处理器使用DWC_mipi_dsi_host的分区属性将视频线传输划分为几个DSI数据包。这样做是为了匹配像素所需的带宽与DSI链路带宽。在这种模式下，控制器配置不需要在DPI像素FIFO中存储整整一行像素数据。它只需要一个视频包的内容。

Non-Burst Mode with Sync Pulses 同步脉冲模式(同步脉冲的起始位置和宽度):在这种模式下，DSI 基于各种不同的同步数据包来做数据同步。这种数据包括：重构，时序校准等。Non-Busrt Mode with Sync Pluses模式主要是用于发送DPI（Display Pixel Interface）类型的数据，可以精确地匹配DPI的像素传输速率，以及时序事件的宽度（Widths of timing events），如同步脉冲。因此，Non-Busrt Mode with Sync Pluses模式的每一个Sync Start都必须都要有一个唯一的Sync End与之对应。









Non-Burst Mode with Sync Events 同步事件模式（同步脉冲的起始位置）：这种模式和第一种模式很像，但是这种模式不会发重构和时间校准的数据包，它们只发送一种叫做”Sync event”的包。Non-Busrt Mode with Sync Events模式与Non-Busrt Mode with Sync Pluses模式类似，可以认为前者是后者的简化版本。因为Non-Busrt Mode with Sync Events模式不需要精确控制时序事件的宽度，所以Non-Busrt Mode with Sync Events只有Sync Start，而没有Sync End。













（2）Burst Mode：Burst mode 在传输过程中没有vsync_end 包等信息，在 horizontal 的时序是一样的情况下 DSI 会把连接的速度提升到 Panel 支持的最大速度。在这种模式下发送 RGB 数据包的时间被压缩，以留出更多的时间用来传送其他的数据。通常来说，burst mode是video模式下的首选，因为在该种模式下，Host可以以很短的时间发送完数据包，以使得链路可以有更多的时间处于LP模式，达到了降低系统功耗的目的。在这种模式下，整个过程像素线被缓冲到一个FIFO中，并在单个数据包中传输，没有中断。这种传输模式要求DPI像素FIFO有在其中存储全线有效像素数据的能力。如果像素所需带宽和DSI链路带宽之间的差异非常不同，则最佳使用该模式。这使mipi_dsi_host能够在一次数据突发中快速调度整个有效视频数据，然后返回到低功耗模式。







2.2.3 虚拟通道

DSI可结合虚拟通道的功能，实现主机和多个显示器之间的传输，使用一个桥接设备来实现这种多路，分离的连接。显示链路之间是完全独立的且同时运行，只共享了显示链路上的总带宽。 DSI允许最多4个虚拟通道，使得多个外设共享一个DSI物理链路。典型的应用场景是：高分辨率场景下，多个物理驱动器共享一个显示面板，每个驱动器都有自己的显示控制器连接到主机，这样显示控制器就可以将数据定向到各个驱动程序中，从而避免了复杂的多个接口以及多路复用的方案。虚拟通道上可以一个是命令模式一个是视频模式。虚拟通道也可以用来处理隔行扫描的视频应用，这种情况下一个通道对应于隔行扫描的第一场，另一个通道是第二场。

关于文章的下篇，请点击这里



